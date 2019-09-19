19 сентября 2019, 14:06
Обновленный кроссовер Honda CR-V стал гибридом
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Фото: Honda
Компания Honda представила обновленную версию кроссовера CR-V, адресованную североамериканскому рынку. Автомобилю слегка освежили внешность, расширили список оснащения и добавили экономичную гибридную модификацию.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
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Гибридные CR-V внешне будут отличаться особыми светодиодными «противотуманками» и голубоватыми ходовыми огнями, синей окантовкой логотипа Honda, эмблемой Hybrid и скрытой выхлопной трубой. На приборной панели появится специальный режим, позволяющий следить за уровнем заряда аккумуляторов.
Все автомобили CR-V 2020 модельного года обзавелись более выраженной хромированной решеткой, расширенными секциями противотуманных фар, тонированными задними фонарями и хромированной отделкой на корме. В салоне модифицировали центральную консоль, добавив беспроводную зарядку для смартфона. В список стандартного оснащения вошел комплекс электронных помощников Honda Sensing. Из моторной гаммы исчезнет 2,4-литровый «атмосферник». Помимо гибридной версии покупателям предложат 1,5-литровые «турбочетверки» мощностью 192 л.с. Продажи обновленной Honda CR-V стартуют в США осенью, гибридная версия появится в начале 2020 года.
Комментарии
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Тест-драйв Honda CR-V: Пятый. Ожидаемый
15.09.2017, 08:48
Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
02.04.2015, 15:54
Тест-драйв Honda Crosstour: на любителя
23.11.2014, 20:39
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Х Трейл гниет как консервная банка
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
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