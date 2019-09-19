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19 сентября 2019, 14:06

Обновленный кроссовер Honda CR-V стал гибридом

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Фото: Honda
Компания Honda представила обновленную версию кроссовера CR-V, адресованную североамериканскому рынку. Автомобилю слегка освежили внешность, расширили список оснащения и добавили экономичную гибридную модификацию.
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом

Фото: Honda

Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
Обновленный кроссовер Honda CR V стал гибридом
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Компания Honda впервые предложила американским покупателям электрифицированную версию. В состав гибридной силовой установки входит 2,0-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя. Суммарная отдача гибрида достигает 215 лошадиных сил. Гибридная версия позволит обеспечить до 50% экономии топлива по сравнению со стандартной моделью с ДВС. Точные цифры по расходу пока не называются, но ожидается, что на каждые 100 километров пути гибридная Honda CR-V будет тратить порядка 5,3 литров бензина. Интеллектуальная система полного привода сможет при необходимости переводить часть тяги на заднюю ось при недостаточном сцеплении с дорогой.

Гибридные CR-V внешне будут отличаться особыми светодиодными «противотуманками» и голубоватыми ходовыми огнями, синей окантовкой логотипа Honda, эмблемой Hybrid и скрытой выхлопной трубой. На приборной панели появится специальный режим, позволяющий следить за уровнем заряда аккумуляторов. 

Все автомобили CR-V 2020 модельного года обзавелись более выраженной хромированной решеткой, расширенными секциями противотуманных фар, тонированными задними фонарями и хромированной отделкой на корме. В салоне модифицировали центральную консоль, добавив беспроводную зарядку для смартфона. В список стандартного оснащения вошел комплекс электронных помощников Honda Sensing. Из моторной гаммы исчезнет 2,4-литровый «атмосферник». Помимо гибридной версии покупателям предложат 1,5-литровые «турбочетверки» мощностью 192 л.с. Продажи обновленной Honda CR-V стартуют в США осенью, гибридная версия появится в начале 2020 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
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Александр
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
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Обновленный кроссовер Honda CR-V стал гибридом
{{material_127489}}Компания Honda впервые предложила американским покупателям электрифицированную версию. В состав гибридной силовой установки входит 2,0-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя. Суммарная отдача гибрида достигает 215 лошадиных сил. Гибридная версия позволит обеспечить до 50% экономии топлива по сравнению со стандартной моделью с ДВС. Точные цифры по расходу пока не называются, но ожидается, что на каждые 100 километров пути гибридная Honda CR-V будет тратить порядка 5,3 литров бензина. Интеллектуальная система полного привода сможет при необходимости переводить часть тяги на заднюю ось при недостаточном сцеплении с дорогой.Гибридные CR-V внешне будут отличаться особыми светодиодными «противотуманками» и голубоватыми ходовыми огнями, синей окантовкой логотипа Honda, эмблемой Hybrid и скрытой выхлопной трубой. На приборной панели появится специальный режим, позволяющий следить за уровнем заряда аккумуляторов. Все автомобили CR-V 2020 модельного года обзавелись более выраженной хромированной решеткой, расширенными секциями противотуманных фар, тонированными задними фонарями и хромированной отделкой на корме. В салоне модифицировали центральную консоль, добавив беспроводную зарядку для смартфона. В список стандартного оснащения вошел комплекс электронных помощников Honda Sensing. Из моторной гаммы исчезнет 2,4-литровый «атмосферник». Помимо гибридной версии покупателям предложат 1,5-литровые «турбочетверки» мощностью 192 л.с. Продажи обновленной Honda CR-V стартуют в США осенью, гибридная версия появится в начале 2020 года.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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