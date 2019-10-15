15 октября 2019, 17:21
Обновленный кроссовер Lexus RX добрался до дилеров
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Фото: Lexus
В России официально стартовали продажи рестайлингового кроссовера Lexus RX. Покупатели могут выбирать из четырех модификаций в зависимости от силовой установки и типа привода. Базовый Lexus RX 300 стоит минимум 3 389 000 рублей. Тем, кому требуется больше места в салоне, предложат 7-местный Lexus RX 350L по цене от 4 313 000 рублей.
Фото: Lexus
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В моторную гамму вошла 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 238 л.с. для версий RX 300 и RX 300 AWD, а также 3,5-литровый двигатель отдачей 300 сил для RX 350 AWD и удлиненной RX 350L AWD. Топовой стала гибридная модификация RX 450h, суммарная мощность которой достигает 313 сил.
В список базового оснащения Executive входит полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа Smart Entry & Push Start с запуском и остановкой двигателя кнопкой, парктроники по кругу, 10 подушек безопасности, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, переднего и второго ряда сидений, а также передние кресла с функцией вентиляции.
Покупатели могут выбирать из 4 уровней оснащения: Executive (от 3 389 000 рублей), Premium – от 3 772 000 рублей, F Sport – от 4 194 000 рублей и Luxury – от 4 429 000 рублей. В комплектации Premium дополнительно появляются 20-дюймовые колеса, люк с электроприводом, аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером, 12,3-дюймовый экран медиасистемы, которая воспроизводит видео с DVD и имеет встроенную навигацию с картами на русском.
На уровне Luxury появляется панорамная крыша, светодиодная интерьерная подсветка, проекционный экран, комплекс систем безопасности Lexus Safety System +, а количество динамиков аудиосистемы возрастает до 15. Версия F Sport отличается преимущественно особым спортивным дизайном.
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Комментарии пользователей
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