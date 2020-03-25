25 марта 2020, 13:06
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
- 364
- 0
Фото: Mitsubishi
Российский офис Mitsubishi объявил о начале с апреля 2020 года продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX. Покупателям предложат выбор из пяти комплектаций по цене от 1 382 000 рублей.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Ранее мы писали
Компания Mitsubishi представила обновленный ASX. Внешность кроссовера привели в соответствие с фирменным стилем ...Читать далее
Российские покупатели смогут выбирать из двух моторов: объемом 1,6 литра (117 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Первый сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом, второй – с вариатором и полным приводом. Обновленный кроссовер в базовой комплектации Inform будет стоить от 1 382 000 рублей. Сейчас за автомобили 2019 модельного года в схожем оснащении просят 1 249 000 рублей.
Полноприводные кроссоверы со 150-сильным агрегатом будут стоить минимум 1 688 000 рублей, сейчас – 1 550 000 рублей. Топовую версию Intense оценили минимум в 1 822 000 рублей или на 129 000 рублей дороже дорестайлингового варианта. В Россию Mitsubishi ASX по-прежнему будут поставлять из Японии. Официальные продажи стартуют в апреле, но у дилеров уже начинают появляться первые экземпляры. Например, несколько дней назад дилер во Владивостоке разместил на drom.ru объявление о продаже новенького Mitsubishi ASX 2020 модельного года. Судя по всему, автомобиль уже продан.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: ввинчиваемся в поворот
11.03.2019, 00:03
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Mitsubishi Outlander GT: ввинчиваемся в поворот
11.03.2019, 00:03
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
Крутизной
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве