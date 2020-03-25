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25 марта 2020, 13:06

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

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Фото: Mitsubishi
Российский офис Mitsubishi объявил о начале с апреля 2020 года продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX. Покупателям предложат выбор из пяти комплектаций по цене от 1 382 000 рублей.
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле

Фото: Mitsubishi

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
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Основательно обновленный Mitsubishi ASX дебютировал в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Кроссовер серьезно изменился внешне. Решетка радиатора, оптика, конфигурация бамперов – все выполнено в новом стиле Dynamic Shield. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками. В салоне появились новые материалы обивки сидений и увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедийной системы, который теперь поддерживает популярные мобильные интерфейсы и навигацию.

Российские покупатели смогут выбирать из двух моторов: объемом 1,6 литра (117 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Первый сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом, второй – с вариатором и полным приводом. Обновленный кроссовер в базовой комплектации Inform будет стоить от 1 382 000 рублей. Сейчас за автомобили 2019 модельного года в схожем оснащении просят 1 249 000 рублей.

Полноприводные кроссоверы со 150-сильным агрегатом будут стоить минимум 1 688 000 рублей, сейчас – 1 550 000 рублей. Топовую версию Intense оценили минимум в 1 822 000 рублей или на 129 000 рублей дороже дорестайлингового варианта. В Россию Mitsubishi ASX по-прежнему будут поставлять из Японии. Официальные продажи стартуют в апреле, но у дилеров уже начинают появляться первые экземпляры. Например, несколько дней назад дилер во Владивостоке разместил на drom.ru объявление о продаже новенького Mitsubishi ASX 2020 модельного года. Судя по всему, автомобиль уже продан.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi ASX
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
Алексей Рягузов
Названы лучшие подержанные кроссоверы до 600 000 рублей
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
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Георгий
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Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX стартует в апреле
{{material_125745}}Основательно обновленный Mitsubishi ASX дебютировал в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Кроссовер серьезно изменился внешне. Решетка радиатора, оптика, конфигурация бамперов – все выполнено в новом стиле Dynamic Shield. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками. В салоне появились новые материалы обивки сидений и увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедийной системы, который теперь поддерживает популярные мобильные интерфейсы и навигацию.Российские покупатели смогут выбирать из двух моторов: объемом 1,6 литра (117 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Первый сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом, второй – с вариатором и полным приводом. Обновленный кроссовер в базовой комплектации Inform будет стоить от 1 382 000 рублей. Сейчас за автомобили 2019 модельного года в схожем оснащении просят 1 249 000 рублей.Полноприводные кроссоверы со 150-сильным агрегатом будут стоить минимум 1 688 000 рублей, сейчас – 1 550 000 рублей. Топовую версию Intense оценили минимум в 1 822 000 рублей или на 129 000 рублей дороже дорестайлингового варианта. В Россию Mitsubishi ASX по-прежнему будут поставлять из Японии. Официальные продажи стартуют в апреле, но у дилеров уже начинают появляться первые экземпляры. Например, несколько дней назад дилер во Владивостоке разместил на drom.ru объявление о продаже новенького Mitsubishi ASX 2020 модельного года. Судя по всему, автомобиль уже продан.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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