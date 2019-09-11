11 сентября 2019, 00:36
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3,4 млн рублей
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Фото: Lexus
Российские дилеры Lexus начали принимать предварительные заказы на обновленный кроссовер Lexus RX и его удлиненную 7-местную модификацию с индексом «L». Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Цены стартуют от 3 389 000 рублей.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
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Компания Lexus обновила кроссовер Lexus RX и его удлиненную 7-местную версию с индексом «L». Автомобилям слегка ...Читать далее
В салоне появилась обновленная медиасистема, которая «подружилась» с Apple Carplay и Android Auto и научилась лучше распознавать сложные голосовые команды, например, названия улиц. В список стандартного оснащения вошел современный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System +. Он включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов даже при слабом освещении. Покупатели топовых версий получат виртуальную приборную панель, панорамную крышу и более эргономичные сидения.
Кроссовер представлен в пяти модификациях: RX 300 и RX 300 AWD с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с., более мощная полноприводная RX 350 AWD и ее удлиненная версия RX 350L AWD с 3,5-литровым мотором (300 л.с.), а также гибридная RX 450h суммарной отдачей 313 сил. Покупатели могут выбирать из четырех комплектаций: Executive (от 3 389 000 рублей), Premium – от 3 772 000 рублей, F Sport – от 4 194 000 рублей и Luxury – от 4 429 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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Можно продиагностировать при помощи сканера, вить вариантов почему не запускается машина может быть очень много. Если есть подозрения, что это бензонасос можно прислушаться при запуске зажигания, он накачивает топливо 2-3 сек. можно услышать гудение. А в случаях с иммобилайзером нужно смотреть на ...
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