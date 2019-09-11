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11 сентября 2019, 00:36

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3,4 млн рублей

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Фото: Lexus
Российские дилеры Lexus начали принимать предварительные заказы на обновленный кроссовер Lexus RX и его удлиненную 7-местную модификацию с индексом «L». Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Цены стартуют от 3 389 000 рублей.
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей

Фото: Lexus

Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3 4 млн рублей
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Компания Lexus обновила кроссовер Lexus RX и его удлиненную 7-местную версию с индексом «L». Автомобилям слегка ...
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Рестайлинговый кроссовер Lexus RX четвертого поколения представили в мае 2019 года. Внешность модели едва заметно посвежела. Обновились стандартные для «фейслифтинга» элементы: бамперы, решетка радиатора и оптика. Внутренние изменения оказались более существенны. Инженеры повысили жесткость кузова, увеличив количество сварных точек и швов. Кроссовер получил модернизированную подвеску с новыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Она лучше справляется с кренами и обеспечивает плавный мягкий ход. Управление должно стать более точным и острым благодаря перенастроенному усилителю руля.

В салоне появилась обновленная медиасистема, которая «подружилась» с Apple Carplay и Android Auto и научилась лучше распознавать сложные голосовые команды, например, названия улиц. В список стандартного оснащения вошел современный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System +. Он включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов даже при слабом освещении. Покупатели топовых версий получат виртуальную приборную панель, панорамную крышу и более эргономичные сидения.

Кроссовер представлен в пяти модификациях: RX 300 и RX 300 AWD с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с., более мощная полноприводная RX 350 AWD и ее удлиненная версия RX 350L AWD с 3,5-литровым мотором (300 л.с.), а также гибридная RX 450h суммарной отдачей 313 сил. Покупатели могут выбирать из четырех комплектаций: Executive (от 3 389 000 рублей), Premium – от 3 772 000 рублей, F Sport – от 4 194 000 рублей и Luxury – от 4 429 000 рублей.


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Отзывы по теме
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Машина не заводится свечи сухие
Здравствуйте, вы вообще понимаете о чем говорите, у вас разговор идет о Лексус РХ, это не какая нить там шестерка или семерка, в которую долей оттуда, вылей сюда и все заведется, может еще предложите рукояткой помослать, которой нет? Если реально вам дать совет езжайте к официалам, пусть они устранаяют ...
Леонид
Стартер крутит но не заводится
Можно продиагностировать при помощи сканера, вить вариантов почему не запускается машина может быть очень много. Если есть подозрения, что это бензонасос можно прислушаться при запуске зажигания, он накачивает топливо 2-3 сек. можно услышать гудение. А в случаях с иммобилайзером нужно смотреть на ...
Ballalv
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Обновленный Lexus RX оценили минимум в 3,4 млн рублей
{{material_126643}}Рестайлинговый кроссовер Lexus RX четвертого поколения представили в мае 2019 года. Внешность модели едва заметно посвежела. Обновились стандартные для «фейслифтинга» элементы: бамперы, решетка радиатора и оптика. Внутренние изменения оказались более существенны. Инженеры повысили жесткость кузова, увеличив количество сварных точек и швов. Кроссовер получил модернизированную подвеску с новыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Она лучше справляется с кренами и обеспечивает плавный мягкий ход. Управление должно стать более точным и острым благодаря перенастроенному усилителю руля.В салоне появилась обновленная медиасистема, которая «подружилась» с Apple Carplay и Android Auto и научилась лучше распознавать сложные голосовые команды, например, названия улиц. В список стандартного оснащения вошел современный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System +. Он включает в себя систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов даже при слабом освещении. Покупатели топовых версий получат виртуальную приборную панель, панорамную крышу и более эргономичные сидения.Кроссовер представлен в пяти модификациях: RX 300 и RX 300 AWD с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с., более мощная полноприводная RX 350 AWD и ее удлиненная версия RX 350L AWD с 3,5-литровым мотором (300 л.с.), а также гибридная RX 450h суммарной отдачей 313 сил. Покупатели могут выбирать из четырех комплектаций: Executive (от 3 389 000 рублей), Premium – от 3 772 000 рублей, F Sport – от 4 194 000 рублей и Luxury – от 4 429 000 рублей.
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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