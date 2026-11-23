Чем удивил обновленный гибрид Li L6 с увеличенной батареей и когда он появится в России

Li Auto L6 появится в России в декабре. Поставки запланированы на декабрь 2026 года. На электротяге кроссовер проедет до 300 км. Два электромотора развивают 408 л. с.

Li Auto L6 появится в России в декабре. Поставки запланированы на декабрь 2026 года. На электротяге кроссовер проедет до 300 км. Два электромотора развивают 408 л. с.

Обновленный Li Auto L6 сохранил основу пятиместного кроссовера. Компания модернизировала модель, не меняя поколение. В последовательной гибридной установке бензиновый двигатель работает генератором, а колеса вращают два электромотора. Официальный выход модели в Россию запланирован на декабрь 2026 года. Об этом сообщило российское представительство Li Auto. Основные изменения затронули батарею и шасси, а габариты также выросли.

Главное техническое обновление касается тяговой батареи Ultra Fast Charge: ее емкость выросла с прежних 36,8 до 51 кВт·ч. Это примерно на 40% больше. Заявленный запас хода только на электротяге достигает 300 км. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 260 кВт. Зарядка с 20 до 80% занимает около 12 минут.

Для дальних маршрутов заявлена суммарная дальность до 1250 км при заряженной батарее и полном баке. Это показатель китайского цикла CLTC. Его не стоит напрямую сопоставлять с результатами по WLTP или реальным пробегом на трассе. Когда заряд батареи снижается, бензиновый двигатель-генератор вырабатывает электроэнергию для гибридной системы.

Фото: Li Auto

Силовая установка сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 154 л. с. с двумя электромоторами общей мощностью 408 л. с. (около 300 кВт). Привод постоянный, полный. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. Тягу передают электромоторы через одноступенчатые редукторы. Традиционной коробки передач в этой схеме нет.

Кроссовер подрос: длина составляет 4935 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1735 мм. Колесная база равна 2920 мм. В шасси использовали алюминиевые компоненты и адаптивные амортизаторы CDC. По заявлению Li Auto, доработки должны увеличить энергоемкость подвески и комфорт на неровном покрытии.

В Беларуси обновленный L6 официально появился 16 ноября 2026 года. Это первый зарубежный рынок для модели. Стартовая цена составила 257 200 белорусских рублей, или около 7,04 млн российских рублей по пересчету, приведенному в публикации. Российскую цену обновленной версии пока не объявили. Продажи модели в Беларуси уже начались. Похожие климатические и дорожные условия могут помочь российским покупателям заранее оценить, как аккумулятор ведет себя в мороз и насколько изнашивается подвеска при эксплуатации.