5 марта 2018, 14:45

Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор

Компания Mercedes-Benz представила обновленный седан AMG C43. Автомобиль получил более мощный мотор, а также полный набор новых электронных опций от стандартного С-Class.
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  Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор Mercedes C-класс Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор Mercedes C-класс Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор Mercedes C-класс Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор
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Самая доступная версия Mercedes-AMG, построенная на базе С-Class, получила фирменную двойную решетку радиатора с матово-серебряной отделкой, крупные воздухозаборники в переднем бампере и спойлер измененной формы. Пара сдвоенных патрубков выхлопной системы теперь имеют круглую форму и снабжены черной глянцевой отделкой. 

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Но самое интересное скрывается под капотом. Седан оснастили модернизированным 3-литровым V6, который благодаря увеличенным турбинам, теперь выдает 390 л.с. вместо прежних 367 л.с. При этом максимальный крутящий момент не изменился и остался на уровне 520 Нм. С обновленным мотором седан Mercedes-AMG C43 разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили уровне 250 км/ч.

В перечень оборудования рестайлинговой версии C 43 входят новая светодиодная оптика, эксклюзивные легкосплавные колесные диски размерностью 18 и 19 дюймов. Состав сплава и конструкция дисков разработаны специально, чтобы повысить аэродинамическую эффективность. Кроме того, седан получил цифровую приборную панель, обновленную мультимедийную систему Comand с 10,25-дюймовым экраном, фирменное рулевое колесо AMG и адаптивные амортизаторы. 

Публичный дебют обновленного Mercedes-AMG C43 состоится на автосалоне в Женеве. Продажи новинки начнутся ближе к концу 2018 года.

Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес С класса
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Форум Mercedes-Benz C-klasse
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. очень резвый и экономичный мерседес. супер семейный авто. комфортабельный удобный раскладывающие задние сиденья.
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Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор
Самая доступная версия Mercedes-AMG, построенная на базе С-Class, получила фирменную двойную решетку радиатора с матово-серебряной отделкой, крупные воздухозаборники в переднем бампере и спойлер измененной формы. Пара сдвоенных патрубков выхлопной системы теперь имеют круглую форму и снабжены черной глянцевой отделкой. {{material_122545}}Но самое интересное скрывается под капотом. Седан оснастили модернизированным 3-литровым V6, который благодаря увеличенным турбинам, теперь выдает 390 л.с. вместо прежних 367 л.с. При этом максимальный крутящий момент не изменился и остался на уровне 520 Нм. С обновленным мотором седан Mercedes-AMG C43 разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили уровне 250 км/ч.В перечень оборудования рестайлинговой версии C 43 входят новая светодиодная оптика, эксклюзивные легкосплавные колесные диски размерностью 18 и 19 дюймов. Состав сплава и конструкция дисков разработаны специально, чтобы повысить аэродинамическую эффективность. Кроме того, седан получил цифровую приборную панель, обновленную мультимедийную систему Comand с 10,25-дюймовым экраном, фирменное рулевое колесо AMG и адаптивные амортизаторы. Публичный дебют обновленного Mercedes-AMG C43 состоится на автосалоне в Женеве. Продажи новинки начнутся ближе к концу 2018 года.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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