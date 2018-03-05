5 марта 2018, 14:45
Обновленный Mercedes-AMG C43 получил 390-сильный мотор
Компания Mercedes-Benz представила обновленный седан AMG C43. Автомобиль получил более мощный мотор, а также полный набор новых электронных опций от стандартного С-Class.
Самая доступная версия Mercedes-AMG, построенная на базе С-Class, получила фирменную двойную решетку радиатора с матово-серебряной отделкой, крупные воздухозаборники в переднем бампере и спойлер измененной формы. Пара сдвоенных патрубков выхлопной системы теперь имеют круглую форму и снабжены черной глянцевой отделкой.
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В перечень оборудования рестайлинговой версии C 43 входят новая светодиодная оптика, эксклюзивные легкосплавные колесные диски размерностью 18 и 19 дюймов. Состав сплава и конструкция дисков разработаны специально, чтобы повысить аэродинамическую эффективность. Кроме того, седан получил цифровую приборную панель, обновленную мультимедийную систему Comand с 10,25-дюймовым экраном, фирменное рулевое колесо AMG и адаптивные амортизаторы.
Публичный дебют обновленного Mercedes-AMG C43 состоится на автосалоне в Женеве. Продажи новинки начнутся ближе к концу 2018 года.
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