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28 ноября 2019, 00:01

Обновленный Mercedes-Benz Actros завоевал титул «Грузовик года»

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Фото: Mercedes-Benz
Жюри международного конкурса «Грузовик года - 2020» присудило Гран-при обновленному Mercedes-Benz Actros. Нынешняя победа стала пятой в копилке Actros и девятой для грузовиков Mercedes-Benz.
Обновленный Mercedes Benz Actros завоевал титул Грузовик года

Фото: Mercedes-Benz

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В жюри конкурса «Грузовик года» входят журналисты-эксперты по коммерческой технике из 24 европейских стран. Титул «Грузовик года» присуждается автомобилю, который внес наибольший вклад в инновационное развитие дорожного транспорта с точки зрения повышения его экономичности, экологичности, безопасности, управляемости и комфорта. Mercedes-Benz Actros удостаивается почетного звания уже в пятый раз с 1997 года, когда на рынок вышла модель первого поколения.

Большинство инновационных решений, внедренных на флагманской модели Mercedes-Benz Actros, крайне значимы для водителей, клиентов и общества в целом. Новый грузовик задает высокие стандарты в области безопасности, эффективности и комфорта. Например, система камер MirrorCam заменяет зеркала заднего вида. Система полуавтономного вождения Active Drive Assist входит в базовое оснащение и помогает частично автоматизировать вождение на всем диапазоне скоростей. Система Active Brake Assist пятого поколения способна распознавать пешеходов, реагировать на подвижные и неподвижные объекты и при необходимости замедлять грузовик до полной остановки, чтобы избежать столкновения. 

Награду вручили в торжественной обстановке на специальном мероприятии, организованном в рамках выставки грузовой техники SoluTrans 2019 в Лионе. От имени компании приз получил профессор, доктор Уве Бааке, глава развития грузового подразделения Mercedes-Benz.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Обновленный Mercedes-Benz Actros завоевал титул «Грузовик года»
{{material_127814}}В жюри конкурса «Грузовик года» входят журналисты-эксперты по коммерческой технике из 24 европейских стран. Титул «Грузовик года» присуждается автомобилю, который внес наибольший вклад в инновационное развитие дорожного транспорта с точки зрения повышения его экономичности, экологичности, безопасности, управляемости и комфорта. Mercedes-Benz Actros удостаивается почетного звания уже в пятый раз с 1997 года, когда на рынок вышла модель первого поколения.Большинство инновационных решений, внедренных на флагманской модели Mercedes-Benz Actros, крайне значимы для водителей, клиентов и общества в целом. Новый грузовик задает высокие стандарты в области безопасности, эффективности и комфорта. Например, система камер MirrorCam заменяет зеркала заднего вида. Система полуавтономного вождения Active Drive Assist входит в базовое оснащение и помогает частично автоматизировать вождение на всем диапазоне скоростей. Система Active Brake Assist пятого поколения способна распознавать пешеходов, реагировать на подвижные и неподвижные объекты и при необходимости замедлять грузовик до полной остановки, чтобы избежать столкновения. Награду вручили в торжественной обстановке на специальном мероприятии, организованном в рамках выставки грузовой техники SoluTrans 2019 в Лионе. От имени компании приз получил профессор, доктор Уве Бааке, глава развития грузового подразделения Mercedes-Benz.
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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