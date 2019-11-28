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28 ноября 2019, 00:01
Обновленный Mercedes-Benz Actros завоевал титул «Грузовик года»
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Фото: Mercedes-Benz
Жюри международного конкурса «Грузовик года - 2020» присудило Гран-при обновленному Mercedes-Benz Actros. Нынешняя победа стала пятой в копилке Actros и девятой для грузовиков Mercedes-Benz.
Фото: Mercedes-Benz
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Большинство инновационных решений, внедренных на флагманской модели Mercedes-Benz Actros, крайне значимы для водителей, клиентов и общества в целом. Новый грузовик задает высокие стандарты в области безопасности, эффективности и комфорта. Например, система камер MirrorCam заменяет зеркала заднего вида. Система полуавтономного вождения Active Drive Assist входит в базовое оснащение и помогает частично автоматизировать вождение на всем диапазоне скоростей. Система Active Brake Assist пятого поколения способна распознавать пешеходов, реагировать на подвижные и неподвижные объекты и при необходимости замедлять грузовик до полной остановки, чтобы избежать столкновения.
Награду вручили в торжественной обстановке на специальном мероприятии, организованном в рамках выставки грузовой техники SoluTrans 2019 в Лионе. От имени компании приз получил профессор, доктор Уве Бааке, глава развития грузового подразделения Mercedes-Benz.
Комментарии
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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