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24 января 2020, 00:31

Обновленный Mercedes-Benz E-Class случайно рассекретили на видео

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Фото: Mercedes-Benz
В среду компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки рестайлинговых седанов E-Class, оклеенных плотным камуфляжем. Но вскоре серийный автомобиль случайно рассекретили, демонстрируя журналистам возможности электронной «начинки».
Обновленный Mercedes Benz E Class случайно рассекретили на видео

Фото: YouTube / MercBenzKing

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Премьера обновленного Mercedes-Benz E-Class должна состояться уже совсем скоро, ведь его европейские продажи стартуют летом. Ожидается, что публике новинку покажут на одном из ближайших крупных автосалонов – в Женеве или в Нью-Йорке. А в Сети автомобиль могут рассекретить еще раньше. 

Например, вчера произошла случайная утечка. Представители Mercedes-Benz демонстрировали прототип рестайлингового E-Class блоггерам с YouTube-канала MercBenzKing. Сам автомобиль, как и положено, был обтянут маскировочной пленкой. Но когда речь дошла до обзора интерьера и электронных ассистентов, на экран новой медиасистемы MBUX на несколько секунд вывели изображение серийного седана. Разумеется, без всякого камуфляжа. Оператор не растерялся и снял новинку в максимальном приближении.

Можно разглядеть модернизированные фары головного света и новый передний бампер с иными воздухозаборниками, объединенными в единый блок под решеткой радиатора. Заднюю часть, к сожалению, увидеть не удалось, но там изменения должны быть минимальными. В салоне появится новый руль, а медиакомплекс MBUX обеспечит E-Class массой новейших технологий, функций и систем. В линейке рестайлингового Mercedes-Benz E-Class будет не менее семи гибридных модификаций, в основном типа «мягкий гибрид» (mild hybrid). Моторная гамма пополнится двумя новыми рядными бензиновыми моторами: 2,0-литровой «четверкой» (индекс М254) мощностью 272 л.с. и 3,0-литровой «шестеркой» (индекс М256) мощностью 367 л.с. 


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Обновленный Mercedes-Benz E-Class случайно рассекретили на видео
{{material_128701}}Премьера обновленного Mercedes-Benz E-Class должна состояться уже совсем скоро, ведь его европейские продажи стартуют летом. Ожидается, что публике новинку покажут на одном из ближайших крупных автосалонов – в Женеве или в Нью-Йорке. А в Сети автомобиль могут рассекретить еще раньше. Например, вчера произошла случайная утечка. Представители Mercedes-Benz демонстрировали прототип рестайлингового E-Class блоггерам с YouTube-канала MercBenzKing. Сам автомобиль, как и положено, был обтянут маскировочной пленкой. Но когда речь дошла до обзора интерьера и электронных ассистентов, на экран новой медиасистемы MBUX на несколько секунд вывели изображение серийного седана. Разумеется, без всякого камуфляжа. Оператор не растерялся и снял новинку в максимальном приближении.Можно разглядеть модернизированные фары головного света и новый передний бампер с иными воздухозаборниками, объединенными в единый блок под решеткой радиатора. Заднюю часть, к сожалению, увидеть не удалось, но там изменения должны быть минимальными. В салоне появится новый руль, а медиакомплекс MBUX обеспечит E-Class массой новейших технологий, функций и систем. В линейке рестайлингового Mercedes-Benz E-Class будет не менее семи гибридных модификаций, в основном типа «мягкий гибрид» (mild hybrid). Моторная гамма пополнится двумя новыми рядными бензиновыми моторами: 2,0-литровой «четверкой» (индекс М254) мощностью 272 л.с. и 3,0-литровой «шестеркой» (индекс М256) мощностью 367 л.с. 
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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