8 мая 2019, 08:49
Обновленный Mercedes-Benz GLC оценили в 3 650 000 рублей
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Российские продажи рестайлингового кроссовера Mercedes-Benz GLC начнутся летом, но цены стали известны уже сейчас. Автомобиль лишился трех комплектаций и подорожал. За базовый GLC 220d 4Matic придется заплатить на 120 000 рублей больше.
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Помимо «заряженного» AMG GLC 63S, российским покупателям предложат еще четыре варианта кроссовера. Базовым станет дизельный GLC 220d 4Matic Premium (от 3 650 000 рублей). Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 194 л.с. Комплектация Premium предусматривает наличие 2-зонного «климата», светодиодной оптики, информационно-развлекательного комплекса MBUX, камеры заднего вида и отделки салона эко-кожей. У дизельного GLC 220d в «базе» идут 17-дюймовые колесные диски, а бензиновые GLC 200 4Matic (197 л.с.) Premium оснащены 18-дюймовыми. При этом стоят обе версии одинаково.
Кроссовер GLC 300d 4Matic Sport оснащен тем же турбодизелем, но форсированным до 245 л.с. Цены начинаются от 4 160 000 рублей. Автомобили отличаются спортивным AMG-обвесом и особым оформлением интерьера с фоновой подсветкой. В списке оснащения дополнительно появляется навигация, обогрев руля и 19-дюймовые колеса. Бензиновый GLC 300 4Matic Sport Plus мощностью 249 л.с. (от 4 200 000 рублей) доступен только в исполнении Sport Plus, которая отличается более продвинутой приборной панелью, премиальной акустической системой и черным декором.
«Заряженный» Mercedes-AMG GLC 63S (от 7 770 000 рублей) с 510-сильным битурбо V8 получил пневматическую подвеску, кожаный салон, камеры кругового обзора, матричные фары, аудиосистему Burmester, 20-дюймовые колесные диски и богатый набор дополнительных опций. Первые автомобили должны появиться в салонах российских дилеров в июле.
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Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
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