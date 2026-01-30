Впервые в истории Mercedes-Benz оснастил S-Class стоящей светящейся звездой — как это повлияет на безопасность и интерес угонщиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 09:04

Mercedes-Benz представил обновленный S-Class с уникальной светящейся звездой на капоте. Эта деталь сразу вызвала вопросы о безопасности и возможном росте интереса со стороны угонщиков. Почему производитель решился на такой шаг и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.

Mercedes-Benz удивил автомобильный рынок, представив обновленный S-Class с необычной деталью - впервые в истории марки на капоте седана появилась стоящая светящаяся звезда. Такой шаг сразу вызвал бурю обсуждений среди экспертов и автолюбителей: ведь именно эти эмблемы традиционно считаются лакомым куском для угонщиков и коллекционеров автомобильных сувениров.

Светящаяся звезда на капоте - не просто дизайнерский ход, а технологическая новинка, которая может стать новым трендом для премиальных автомобилей. Однако Mercedes-Benz пока не раскрывает технических подробностей: неизвестно, как именно реализована подсветка, насколько она защищена от механических воздействий и попыток кражи, а также как будет вести себя в условиях российских зим и грязи на дорогах.

Владельцы S-Class всегда были в центре внимания, но теперь их автомобили могут стать еще более заметными - и не только для окружающих, но и для злоумышленников. В последние годы случаи кражи фирменных звезд с капотов Mercedes-Benz участились, и появление светящейся версии может только усилить этот интерес. Вопрос безопасности становится особенно актуальным: насколько производитель предусмотрел защиту новой детали от вандализма и кражи, пока остается загадкой.

С другой стороны, для поклонников марки и ценителей эксклюзивных решений такая эмблема - настоящий повод для гордости. Светящаяся звезда подчеркивает статус автомобиля и его владельца, выделяя S-Class даже среди других премиальных моделей. Не исключено, что в будущем подобные решения появятся и у других производителей, если новинка Mercedes-Benz окажется успешной и востребованной.

Пока остается ждать официальных разъяснений от компании и первых отзывов владельцев обновленного S-Class. Ясно одно: Mercedes-Benz снова задал новую планку в сегменте представительских седанов, а вопрос безопасности и сохранности фирменной эмблемы теперь волнует не только инженеров, но и будущих покупателей.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
