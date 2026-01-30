Впервые в истории Mercedes-Benz оснастил S-Class стоящей светящейся звездой — как это повлияет на безопасность и интерес угонщиков

30 января 2026, 09:04
Обновленный Mercedes-Benz S-Class получил светящуюся эмблему на капоте
Обновленный Mercedes-Benz S-Class получил светящуюся эмблему на капоте
Mercedes-Benz представил обновленный S-Class с уникальной светящейся звездой на капоте. Эта деталь сразу вызвала вопросы о безопасности и возможном росте интереса со стороны угонщиков. Почему производитель решился на такой шаг и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.
Mercedes-Benz удивил автомобильный рынок, представив обновленный S-Class с необычной деталью - впервые в истории марки на капоте седана появилась стоящая светящаяся звезда. Такой шаг сразу вызвал бурю обсуждений среди экспертов и автолюбителей: ведь именно эти эмблемы традиционно считаются лакомым куском для угонщиков и коллекционеров автомобильных сувениров.
Светящаяся звезда на капоте - не просто дизайнерский ход, а технологическая новинка, которая может стать новым трендом для премиальных автомобилей. Однако Mercedes-Benz пока не раскрывает технических подробностей: неизвестно, как именно реализована подсветка, насколько она защищена от механических воздействий и попыток кражи, а также как будет вести себя в условиях российских зим и грязи на дорогах.
Владельцы S-Class всегда были в центре внимания, но теперь их автомобили могут стать еще более заметными - и не только для окружающих, но и для злоумышленников. В последние годы случаи кражи фирменных звезд с капотов Mercedes-Benz участились, и появление светящейся версии может только усилить этот интерес. Вопрос безопасности становится особенно актуальным: насколько производитель предусмотрел защиту новой детали от вандализма и кражи, пока остается загадкой.
С другой стороны, для поклонников марки и ценителей эксклюзивных решений такая эмблема - настоящий повод для гордости. Светящаяся звезда подчеркивает статус автомобиля и его владельца, выделяя S-Class даже среди других премиальных моделей. Не исключено, что в будущем подобные решения появятся и у других производителей, если новинка Mercedes-Benz окажется успешной и востребованной.
Пока остается ждать официальных разъяснений от компании и первых отзывов владельцев обновленного S-Class. Ясно одно: Mercedes-Benz снова задал новую планку в сегменте представительских седанов, а вопрос безопасности и сохранности фирменной эмблемы теперь волнует не только инженеров, но и будущих покупателей.
Похожие материалы Мерседес
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
21.01.2026, 13:51
Mercedes-Benz готовит революционный S-Class с новым V8 и операционной системой MB.OS
Mercedes-Benz анонсировал обновленный S-класс с уникальными изменениями. Новая операционная система и свежий дизайн интригуют поклонников. Сохранятся ли легендарные моторы? Подробности держатся в секрете.Читать далее
-
21.01.2026, 12:34
В Екатеринбурге продают единственную в России купе-«Волгу» ГАЗ-24 на базе Mercedes S500
В Екатеринбурге выставлен на продажу уникальный автомобиль. Это купе-«Волга» ГАЗ-24 с технической начинкой Mercedes S500. Машина оснащена полным приводом и автоматом. Цена почти 5 миллионов рублей. Подробности - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 06:54
Mercedes-Benz S-Class 2027: все подробности о самом масштабном обновлении флагмана
До официальной премьеры обновленного Mercedes-Benz S-Class осталось всего две недели. Автомобиль обещает стать самым заметным рестайлингом в истории модели. Производитель держит интригу, не раскрывая все детали. Поклонники ждут перемен, а конкуренты затаили дыхание. Седаны уходят с рынка, но S-Class не сдается.Читать далее
-
12.01.2026, 15:18
Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026: воображаемый рестайлинг легендарного седана
Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026 года - не просто фантазия дизайнеров. Это взгляд в будущее, где роскошь и агрессия сливаются в одном кузове. Как изменится восприятие флагмана после такого смелого переосмысления? Узнайте, что скрывается за этим концептом.Читать далее
-
01.01.2026, 07:01
Mercedes-Benz S-Class 2026–2027: как изменится флагман после обновления W223
Mercedes-Benz S-Class W223 готовится к обновлению. Купе и кабриолет ушли в прошлое, остался только седан. В 2026 или 2027 году модель ждет заметный рестайлинг. Какие перемены готовит Mercedes - интрига сохраняется. Подробности о грядущих изменениях читайте в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 06:29
Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали
Mercedes-AMG S 63 2028 года получил яркий рендер с необычным обликом. Дизайн вдохновлен концептом Vision Iconic. Ожидаются новые линии кузова и спортивные акценты. Мощность и динамика останутся на высоте. Когда ждать обновление – пока загадка.Читать далее
-
25.12.2025, 08:37
Пять редких автомобилей стоимостью с элитную квартиру в Москве
Пять уникальных авто стоят как роскошная квартира в центре столицы. В подборке - только эксклюзивные модели. Их характеристики и особенности удивят даже опытных автолюбителей. Узнайте, что скрывается за ценником в 110 миллионов рублей.Читать далее
-
23.12.2025, 15:36
В России продают уникальный Mercedes-Benz W140 S600 с минимальным пробегом
В Москве выставлен на продажу редкий Mercedes-Benz W140 S600. Пробег автомобиля всего 12 тысяч километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена сопоставима с новым премиальным внедорожником. Подробности о раритете – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
21.01.2026, 13:51
Mercedes-Benz готовит революционный S-Class с новым V8 и операционной системой MB.OS
Mercedes-Benz анонсировал обновленный S-класс с уникальными изменениями. Новая операционная система и свежий дизайн интригуют поклонников. Сохранятся ли легендарные моторы? Подробности держатся в секрете.Читать далее
-
21.01.2026, 12:34
В Екатеринбурге продают единственную в России купе-«Волгу» ГАЗ-24 на базе Mercedes S500
В Екатеринбурге выставлен на продажу уникальный автомобиль. Это купе-«Волга» ГАЗ-24 с технической начинкой Mercedes S500. Машина оснащена полным приводом и автоматом. Цена почти 5 миллионов рублей. Подробности - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 06:54
Mercedes-Benz S-Class 2027: все подробности о самом масштабном обновлении флагмана
До официальной премьеры обновленного Mercedes-Benz S-Class осталось всего две недели. Автомобиль обещает стать самым заметным рестайлингом в истории модели. Производитель держит интригу, не раскрывая все детали. Поклонники ждут перемен, а конкуренты затаили дыхание. Седаны уходят с рынка, но S-Class не сдается.Читать далее
-
12.01.2026, 15:18
Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026: воображаемый рестайлинг легендарного седана
Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026 года - не просто фантазия дизайнеров. Это взгляд в будущее, где роскошь и агрессия сливаются в одном кузове. Как изменится восприятие флагмана после такого смелого переосмысления? Узнайте, что скрывается за этим концептом.Читать далее
-
01.01.2026, 07:01
Mercedes-Benz S-Class 2026–2027: как изменится флагман после обновления W223
Mercedes-Benz S-Class W223 готовится к обновлению. Купе и кабриолет ушли в прошлое, остался только седан. В 2026 или 2027 году модель ждет заметный рестайлинг. Какие перемены готовит Mercedes - интрига сохраняется. Подробности о грядущих изменениях читайте в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 06:29
Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали
Mercedes-AMG S 63 2028 года получил яркий рендер с необычным обликом. Дизайн вдохновлен концептом Vision Iconic. Ожидаются новые линии кузова и спортивные акценты. Мощность и динамика останутся на высоте. Когда ждать обновление – пока загадка.Читать далее
-
25.12.2025, 08:37
Пять редких автомобилей стоимостью с элитную квартиру в Москве
Пять уникальных авто стоят как роскошная квартира в центре столицы. В подборке - только эксклюзивные модели. Их характеристики и особенности удивят даже опытных автолюбителей. Узнайте, что скрывается за ценником в 110 миллионов рублей.Читать далее
-
23.12.2025, 15:36
В России продают уникальный Mercedes-Benz W140 S600 с минимальным пробегом
В Москве выставлен на продажу редкий Mercedes-Benz W140 S600. Пробег автомобиля всего 12 тысяч километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена сопоставима с новым премиальным внедорожником. Подробности о раритете – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее