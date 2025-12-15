Роскошный седан Maybach S-Class удивит свежим обликом и цифровыми решениями – что ждет конкурентов?

15 декабря 2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.
Компания Mercedes активно работает над обновлением своей топовой линейки S-Class, включая роскошную версию Maybach. В последние годы этот седан должен получить изменения во внешности и оснащении, которые уже сейчас вызывают интерес у поклонников премиальных автомобилей.
В Интернете появились цифровые изображения, демонстрирующие возможный облик рестайлингового Maybach S-Class. Судя по рендерам, дизайнеры вдохновлялись концептами прошлых лет и классическими моделями марки. Отличительной особенностью является новая решетка радиатора, представляющая собой Vision Iconic Concept, а также фирменные элементы, которые отсылают к наследию Mercedes.
Ожидается, что серийная версия получит уникальные фары с дневными ходовыми огнями в виде звезд, а также переработанные задние фонари с оригинальной графикой. Такие детали, как необычные бамперы, декоративные вставки на дверях и встроенный спойлер, скорее всего, найдутся только на рендерах и не дойдут до конвейера.
В салоне будущего Maybach S-Class появится новая версия открытой системы MBUX, ее размеры могут отличаться от показанных на иллюстрациях. Интерьер порадует качественной кожей, фирменным трехспицевым рулем и продуманной эргономикой. Воздуховоды расположатся под центральным плафоном, а основные кронштейны управления разместятся ниже. Все это обеспечивает статус модели как одной из самых комфортных и технологичных в классе.
Что касается техники, Mercedes намерен сохранить мощные двигатели для Maybach там, где это соответствует экологическим нормам. Топовая версия S 680, по предварительным данным, получит атмосферный V12 ручной сборки, а S 580 будет с проверенным битурбо V8. Такой подход позволит сохранить уникальный характер Maybach и поддержит запросы самых требовательных клиентов.
Премьера обновленного S-Class состоится в 2027 году, а Maybach S-Class может выйти на рынок годом позже. Пока производительность не раскрывает всех подробностей, но уже сейчас ясно: конкуренция с Rolls-Royce Ghost и Bentley Flying Spur станет еще острее. Поклонников ждут новые решения в области дизайна, технологий и уровня роскоши, которые зададут тон всему сегменту представительских седанов.
