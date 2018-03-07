7 марта 2018, 18:45
Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года
Компания Mitsubishi представила на Женевском автосалоне обновленный кроссовер Outlander. Автомобиль получил новую оптику и дополнительный USB-разъем для задних пассажиров. Российские продажи новинки начнутся в четвертом квартале 2018 года.
В результате фейслифтинга кроссовер получил обновленный рисунок фар, иную радиаторную решетку, новые накладки на бамперы и более крупный спойлер. В топовых комплектациях теперь светодиоды доступны не только для ходовых огней и ближнего света, но и для дальнего.
|Mitsubishi Outlander GT 3.0 AT 4x4
|3 л, 227 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 8.7 с, 205 км/ч
|4695 x 1800 x 1680 мм
|полный
|АИ-95, 8.9 л на 100 км
|2 289 990 руб
|Все характеристики
В целом, дизайн рестайлингового Outlander выполнен в духе гибридной модификации, представленной пару недель назад. Outlander PHEV в Россию не поставляется, а обновленный кроссовер со стандартным ДВС обязательно появится в салонах дилеров Mitsubishi до конца нынешнего года.
Изменений в моторной гамме не произойдет. Российским покупателям предложат прежние бензиновые двигатели: 2-литровый мощностью 146 л.с., 2,4-литровый мощностью 167 л.с. и 3-литровый мощностью 227 л.с. Европейцам будет доступен еще и турбодизель объемом 2,3 литра и мощностью 150 л.с.
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
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