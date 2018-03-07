7 марта 2018, 18:45

Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года

Компания Mitsubishi представила на Женевском автосалоне обновленный кроссовер Outlander. Автомобиль получил новую оптику и дополнительный USB-разъем для задних пассажиров. Российские продажи новинки начнутся в четвертом квартале 2018 года.
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  Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года Mitsubishi Outlander Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года Mitsubishi Outlander Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года Mitsubishi Outlander Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года
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фото
  
В результате фейслифтинга кроссовер получил обновленный рисунок фар, иную радиаторную решетку, новые накладки на бамперы и более крупный спойлер. В топовых комплектациях теперь светодиоды доступны не только для ходовых огней и ближнего света, но и для дальнего.
 
Mitsubishi Outlander GT 3.0 AT 4x4
3 л, 227 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 8.7 с, 205 км/ч
4695 x 1800 x 1680 мм
полный
АИ-95, 8.9 л на 100 км
2 289 990 руб
Все характеристики
В салоне изменилась форма сидений, а материалы отделки стали более качественными. У пассажиров второго ряда теперь есть дополнительный USB-разъем для зарядки гаджетов. Кроссоверы с 7-местной компоновкой к нам не поставляются. Хотя судя по фотографии места в третьем ряду совсем мало.

В целом, дизайн рестайлингового Outlander выполнен в духе гибридной модификации, представленной пару недель назад. Outlander PHEV в Россию не поставляется, а обновленный кроссовер со стандартным ДВС обязательно появится в салонах дилеров Mitsubishi до конца нынешнего года.

Изменений в моторной гамме не произойдет. Российским покупателям предложат прежние бензиновые двигатели: 2-литровый мощностью 146 л.с., 2,4-литровый мощностью 167 л.с. и 3-литровый мощностью 227 л.с. Европейцам будет доступен еще и турбодизель объемом 2,3 литра и мощностью 150 л.с.
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Обсуждение на форуме (1)
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Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России к концу года
В результате фейслифтинга кроссовер получил обновленный рисунок фар, иную радиаторную решетку, новые накладки на бамперы и более крупный спойлер. В топовых комплектациях теперь светодиоды доступны не только для ходовых огней и ближнего света, но и для дальнего. {{params_57587}}В салоне изменилась форма сидений, а материалы отделки стали более качественными. У пассажиров второго ряда теперь есть дополнительный USB-разъем для зарядки гаджетов. Кроссоверы с 7-местной компоновкой к нам не поставляются. Хотя судя по фотографии места в третьем ряду совсем мало.В целом, дизайн рестайлингового Outlander выполнен в духе гибридной модификации, представленной пару недель назад. Outlander PHEV в Россию не поставляется, а обновленный кроссовер со стандартным ДВС обязательно появится в салонах дилеров Mitsubishi до конца нынешнего года.Изменений в моторной гамме не произойдет. Российским покупателям предложат прежние бензиновые двигатели: 2-литровый мощностью 146 л.с., 2,4-литровый мощностью 167 л.с. и 3-литровый мощностью 227 л.с. Европейцам будет доступен еще и турбодизель объемом 2,3 литра и мощностью 150 л.с.
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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