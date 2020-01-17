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17 января 2020, 09:44

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi сертифицировала для российского рынка рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Пока в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) значится единственный силовой агрегат – 3,0-литровый бензиновый V6.
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

Фото: Mitsubishi

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

Фото: Mitsubishi

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

Фото: Mitsubishi

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

Фото: Mitsubishi

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

Фото: Mitsubishi

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля

Фото: Mitsubishi

Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
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Судя по опубликованному ОТТС, российским покупателям предложат рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport только с топовой бензиновой «шестеркой» объемом 3,0 литра и мощностью 209 лошадиных сил (279 Нм). Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Базовым для дорестайлингового Mitsubishi Pajero Sport, который сейчас выставлен в дилерских центрах, является 2,0-литровая дизельная «турбочетверка» мощностью 181 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 430 Нм. Помимо АКПП на восемь передач, она сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод у всех внедорожников имеется по умолчанию. Самая доступная начальная комплектация с дизелем стоит сейчас от 2 449 000 рублей за автомобиль 2019 года выпуска. Цены бензиновой версии с 3.0 V6 начинаются от 3 017 000 рублей.

Премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport состоялась летом 2019 года на специальном мероприятии в Таиланде. Дизайн передней части внедорожника привели в соответствие с новым корпоративным стилем Dynamic Shield. Автомобиль получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. В основательно модернизированном салоне появилась цифровая «приборка» и новая медиасистема. Список электронных помощников пополнился продвинутой системой мониторинга слепых зон и ассистентом при выезде с парковки задним ходом. Сборку новинки должны наладить на заводе в Калуге в 2020 году.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Покупаем Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке
Статья не о чем, просто ценники назвал на авто и бла бла. Информативности ноль.
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Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
{{material_128305}}Судя по опубликованному ОТТС, российским покупателям предложат рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport только с топовой бензиновой «шестеркой» объемом 3,0 литра и мощностью 209 лошадиных сил (279 Нм). Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода.Базовым для дорестайлингового Mitsubishi Pajero Sport, который сейчас выставлен в дилерских центрах, является 2,0-литровая дизельная «турбочетверка» мощностью 181 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 430 Нм. Помимо АКПП на восемь передач, она сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод у всех внедорожников имеется по умолчанию. Самая доступная начальная комплектация с дизелем стоит сейчас от 2 449 000 рублей за автомобиль 2019 года выпуска. Цены бензиновой версии с 3.0 V6 начинаются от 3 017 000 рублей.Премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport состоялась летом 2019 года на специальном мероприятии в Таиланде. Дизайн передней части внедорожника привели в соответствие с новым корпоративным стилем Dynamic Shield. Автомобиль получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. В основательно модернизированном салоне появилась цифровая «приборка» и новая медиасистема. Список электронных помощников пополнился продвинутой системой мониторинга слепых зон и ассистентом при выезде с парковки задним ходом. Сборку новинки должны наладить на заводе в Калуге в 2020 году.
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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