17 января 2020, 09:44
Обновленный Pajero Sport привезут в Россию без дизеля
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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi сертифицировала для российского рынка рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Пока в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) значится единственный силовой агрегат – 3,0-литровый бензиновый V6.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
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Базовым для дорестайлингового Mitsubishi Pajero Sport, который сейчас выставлен в дилерских центрах, является 2,0-литровая дизельная «турбочетверка» мощностью 181 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 430 Нм. Помимо АКПП на восемь передач, она сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Полный привод у всех внедорожников имеется по умолчанию. Самая доступная начальная комплектация с дизелем стоит сейчас от 2 449 000 рублей за автомобиль 2019 года выпуска. Цены бензиновой версии с 3.0 V6 начинаются от 3 017 000 рублей.
Премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport состоялась летом 2019 года на специальном мероприятии в Таиланде. Дизайн передней части внедорожника привели в соответствие с новым корпоративным стилем Dynamic Shield. Автомобиль получил двухэтажную оптику, другую решетку радиатора. Вытянутые задние фонари стали компактнее – нижние светоотражатели теперь аккуратно вписаны в диффузор. В основательно модернизированном салоне появилась цифровая «приборка» и новая медиасистема. Список электронных помощников пополнился продвинутой системой мониторинга слепых зон и ассистентом при выезде с парковки задним ходом. Сборку новинки должны наладить на заводе в Калуге в 2020 году.
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