15 июня 2018, 12:52

Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Juke. Автомобиль получил свежую внешность, новые материалы отделки и расширенный список опций. Покупателям предложат выбор из пяти комплектаций. Цена базовой версии SE начинается от 1 200 000 рублей.
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  Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей Nissan Juke Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей Nissan Juke Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей Nissan Juke Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей Nissan Juke Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей
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Nissan представил в Женеве обновленный кроссовер Juke. Российские продажи новинки начнутся уже через несколько ...
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Рестайлинговый Nissan Juke дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2018 года. Он отличается новой черной хромированной решеткой радиатора, затемненными передними фарами и «поворотниками» в боковых зеркалах. А светодиодные «противотуманки» теперь входят в базовое оснащение. В салоне появилась иная панель приборов, улучшенные материалы отделки и новые оттенки. Теперь Juke можно будет заказать с премиальной аудиосистемой Bose Personal с шестью динамиками, два из которых встроены в подголовник сидения водителя. 

Российским покупателям предложат пять уровней оснащения: к прежним SE, SE+ и LE+ Perso прибавились две новые QE+ и QE+ Perso. Кроссовер предлагается только с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Привод – исключительно передний. Цена базовой версии SE начинается от 1 200 000 рублей. Таким образом, после обновления кроссовер подорожал почти на 100 000 рублей. В перечень стандартного оборудования входит климат-контроль, аудиосистема с CD-проигрывателем, USB-портом и Bluetooth, светодиодные ДХО и противотуманные фары, круиз-контроль и система динамического контроля (NDCS).

Мультимедийная система NissanConnect и камера заднего вида появляется, начиная с версии SE+ (от 1 243 000 рублей). Покупателям следующего уровня LE+ (от 1 310 000 рублей) предложат систему бесключевого доступа и комбинированную отделку сидений ткань/кожа. В топовых версиях появляются электронные помощники водителя, например, система контроля «мертвых» зон или система кругового обзора. Также покупателям доступны расширенные наборы персонализации в виде цветных акцентов оранжевого (Energy Orange) или синего цветов (Power Blue) на кузове, боковых зеркалах и колесных дисках. Цена самой дорогой версии QE+ Perso начинается от 1 415 000 рублей.
Новинки и концепт кары Ниссан Жук
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Отзывы по теме
Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей
{{material_122739}}Рестайлинговый Nissan Juke дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2018 года. Он отличается новой черной хромированной решеткой радиатора, затемненными передними фарами и «поворотниками» в боковых зеркалах. А светодиодные «противотуманки» теперь входят в базовое оснащение. В салоне появилась иная панель приборов, улучшенные материалы отделки и новые оттенки. Теперь Juke можно будет заказать с премиальной аудиосистемой Bose Personal с шестью динамиками, два из которых встроены в подголовник сидения водителя. Российским покупателям предложат пять уровней оснащения: к прежним SE, SE+ и LE+ Perso прибавились две новые QE+ и QE+ Perso. Кроссовер предлагается только с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Привод – исключительно передний. Цена базовой версии SE начинается от 1 200 000 рублей. Таким образом, после обновления кроссовер подорожал почти на 100 000 рублей. В перечень стандартного оборудования входит климат-контроль, аудиосистема с CD-проигрывателем, USB-портом и Bluetooth, светодиодные ДХО и противотуманные фары, круиз-контроль и система динамического контроля (NDCS).Мультимедийная система NissanConnect и камера заднего вида появляется, начиная с версии SE+ (от 1 243 000 рублей). Покупателям следующего уровня LE+ (от 1 310 000 рублей) предложат систему бесключевого доступа и комбинированную отделку сидений ткань/кожа. В топовых версиях появляются электронные помощники водителя, например, система контроля «мертвых» зон или система кругового обзора. Также покупателям доступны расширенные наборы персонализации в виде цветных акцентов оранжевого (Energy Orange) или синего цветов (Power Blue) на кузове, боковых зеркалах и колесных дисках. Цена самой дорогой версии QE+ Perso начинается от 1 415 000 рублей.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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