15 июня 2018, 12:52
Обновленный Nissan Juke в продаже по цене от 1,2 млн рублей
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Juke. Автомобиль получил свежую внешность, новые материалы отделки и расширенный список опций. Покупателям предложат выбор из пяти комплектаций. Цена базовой версии SE начинается от 1 200 000 рублей.
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Российским покупателям предложат пять уровней оснащения: к прежним SE, SE+ и LE+ Perso прибавились две новые QE+ и QE+ Perso. Кроссовер предлагается только с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Привод – исключительно передний. Цена базовой версии SE начинается от 1 200 000 рублей. Таким образом, после обновления кроссовер подорожал почти на 100 000 рублей. В перечень стандартного оборудования входит климат-контроль, аудиосистема с CD-проигрывателем, USB-портом и Bluetooth, светодиодные ДХО и противотуманные фары, круиз-контроль и система динамического контроля (NDCS).
Мультимедийная система NissanConnect и камера заднего вида появляется, начиная с версии SE+ (от 1 243 000 рублей). Покупателям следующего уровня LE+ (от 1 310 000 рублей) предложат систему бесключевого доступа и комбинированную отделку сидений ткань/кожа. В топовых версиях появляются электронные помощники водителя, например, система контроля «мертвых» зон или система кругового обзора. Также покупателям доступны расширенные наборы персонализации в виде цветных акцентов оранжевого (Energy Orange) или синего цветов (Power Blue) на кузове, боковых зеркалах и колесных дисках. Цена самой дорогой версии QE+ Perso начинается от 1 415 000 рублей.
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Отзывы по теме
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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