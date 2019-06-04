4 июня 2019, 17:16

Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор

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Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года, предназначенный для европейского рынка. Автомобиль отличается мотором, форсированным до 163 л.с., модернизированной коробкой передач, медиасистемой с 8-дюймовым экраном и задними дисковыми тормозами.
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
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В июле стартуют продажи обновленных пикапов Nissan Navara. Теперь задняя многорычажная подвеска устанавливается по умолчанию на все версии Navara, тогда как ранее она была доступна только для топовых комплектаций. Благодаря этому автомобиль стал более управляемым, а его грузоподъемность возросла на 46 килограммов. Пикап оснастили задними дисковыми тормозами, а диаметр передних увеличили на 4 мм, что позволило повысить тормозное усилие на 40%.

Дизельный 2,3-литровый мотор получил новый турбонагнетатель. Мощность базовой модификации увеличилась с 158 до 161 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент вырос с 403 до 425 Нм. Отдача более мощной версии на 190 сил не изменилась. Оба дизельных варианта соответствуют новым стандартам по выбросам вредных веществ Евро-6d , которые будут применяться ко всем новым автомобилям, зарегистрированным в Европе после 1 сентября 2019 года.

Дизайн обновленного Nissan Navara практически не изменился. Можно отметить только новые 17- и 18-дюймовые колесные диски да иную черную отделку фар. В салоне появилась современная медиасистема Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и Apple CarPlay. Открывать и закрывать автомобиль, а также отслеживать его настройки теперь можно удаленно при помощи мобильного приложения для смартфона.

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Форум Nissan Navara
Цитата:|| собираюсь брать навару 2008-09г.в. Цитата:|| подскажите на что внимание обратить при покупке? Цитата:|| какие болячки есть? Цитата:| Использовал навару для работы (постоянно в кузове 400 кг) 2 года , от 90 до 180 тыс км; слабые места - головка блока на TDi 2.5, к 170 тыс. Км у меня уходил ...
Skidon
отключилась приборная понель nissan navara
nissan navara 2003 god 2.5 tdi
magnat777
Грузовики пикапы
Так же рассмотрите Nissan Navara.
paha
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Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
{{material_123183}}В июле стартуют продажи обновленных пикапов Nissan Navara. Теперь задняя многорычажная подвеска устанавливается по умолчанию на все версии Navara, тогда как ранее она была доступна только для топовых комплектаций. Благодаря этому автомобиль стал более управляемым, а его грузоподъемность возросла на 46 килограммов. Пикап оснастили задними дисковыми тормозами, а диаметр передних увеличили на 4 мм, что позволило повысить тормозное усилие на 40%.Дизельный 2,3-литровый мотор получил новый турбонагнетатель. Мощность базовой модификации увеличилась с 158 до 161 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент вырос с 403 до 425 Нм. Отдача более мощной версии на 190 сил не изменилась. Оба дизельных варианта соответствуют новым стандартам по выбросам вредных веществ Евро-6d , которые будут применяться ко всем новым автомобилям, зарегистрированным в Европе после 1 сентября 2019 года.Дизайн обновленного Nissan Navara практически не изменился. Можно отметить только новые 17- и 18-дюймовые колесные диски да иную черную отделку фар. В салоне появилась современная медиасистема Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и Apple CarPlay. Открывать и закрывать автомобиль, а также отслеживать его настройки теперь можно удаленно при помощи мобильного приложения для смартфона.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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