4 июня 2019, 17:16
Обновленный Nissan Navara получил более мощный мотор
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Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года, предназначенный для европейского рынка. Автомобиль отличается мотором, форсированным до 163 л.с., модернизированной коробкой передач, медиасистемой с 8-дюймовым экраном и задними дисковыми тормозами.
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Дизельный 2,3-литровый мотор получил новый турбонагнетатель. Мощность базовой модификации увеличилась с 158 до 161 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент вырос с 403 до 425 Нм. Отдача более мощной версии на 190 сил не изменилась. Оба дизельных варианта соответствуют новым стандартам по выбросам вредных веществ Евро-6d , которые будут применяться ко всем новым автомобилям, зарегистрированным в Европе после 1 сентября 2019 года.
Дизайн обновленного Nissan Navara практически не изменился. Можно отметить только новые 17- и 18-дюймовые колесные диски да иную черную отделку фар. В салоне появилась современная медиасистема Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и Apple CarPlay. Открывать и закрывать автомобиль, а также отслеживать его настройки теперь можно удаленно при помощи мобильного приложения для смартфона.
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