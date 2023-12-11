Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Обновленный Nissan Note можно узнать по иной безрамочной решетке радиатора с горизонтальными ламелями, окрашенными в цвет кузова, видоизмененным бамперам и новым колпакам на колесах с необычным геометрическим рисунком. В палитре оттенков появились две новых эмали: фиолетовая и бирюзовая. Светодиодные фары вошли в стандартное оснащение. В салоне – новая обивка и геометрический декор. Электронный ключ Intelligent Key автоматически открывает и закрывает автомобиль. Кресло переднего пассажира обзавелось опциональным поворотным механизмом, который облегчает пожилым людям посадку и высадку из машины.
В техническом плане изменений нет. Nissan Note по-прежнему предлагается исключительно с гибридной силовой установкой e-Power на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Версия с передним приводом развивает суммарно 116 сил и 280 Нм. Полноприводный Note X Four оснащен дополнительным электромотором на задней оси (68 л.с., 100 Нм). У японских дилеров обновленные Nissan Note появятся в январе 2024 года. Цены уже известны – от 2,3 млн иен или порядка 1,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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В Приморье рухнул мост, когда по нему проезжал Nissan: видео
В ночь на пятницу, 4 августа, в Приморском крае рухнул автомобильный мост, построенный в 1962 году. В момент обрушения по переправе проезжала легковушка с двумя пассажирами.Читать далее
-
18.01.2023, 14:30
5 самых популярных в Японии автомобилей (и 5 еще более популярных кей-каров)
Ассоциация японских автодилеров подвела итоги продаж за 2022 год и назвала модели, которые пользовались у покупателей наибольшим спросом. В первую пятерку попали четыре автомобиля Toyota.Читать далее
-
23.12.2021, 07:38
Nissan придумал, чем занять автолюбителей долгими зимними вечерами
Впереди длинные новогодние каникулы, и компания Nissan придумала увлекательное занятие, которое поможет истинным поклонникам марки скоротать не один вечер в кругу семьи.Читать далее
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11.02.2021, 10:26
Самые популярные автомобили у «серых» дилеров
В прошлом году официальные дилеры реализовали в России порядка 1,6 млн новых автомобилей. Однако, новые машины попадают к нам не только по официальным каналам. Часть ввозятся в частном порядке так называемыми «серыми» дилерами.Читать далее
-
14.01.2021, 16:06
Nissan показал два уникальных автомобиля
Компания Nissan подготовила для Токийского автосалона (Tokyo Auto Salon), который должен был пройти с 15 по 17 января 2021 года, два оригинальных концепт-кара. Но выставку перенесли в онлайн-режим, и все премьеры пройдут в виртуальном формате.Читать далее
-
11.01.2021, 14:24
Nissan, Honda, Toyota и Volkswagen сократят производство из-за нехватки комплектующих
Крупнейшие мировые автопроизводители вынуждены снизить объемы производства из-за проблем с поставками электронных микросхем. Об этом уже заявили Nissan, Honda и Volkswagen, но кризис также затронет Toyota, Ford и концерн FCA.Читать далее
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