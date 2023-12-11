Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса

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Nissan Note третьего поколения дебютировал в 2020 году и сейчас настало самое время для планового рестайлинга в середине жизненного цикла. Автомобиль нынешней генерации практически неизвестен за пределами Японии и создавался с учетом предпочтений местных автолюбителей. У себя на родине Nissan Note стабильно входит в десятку самых популярных автомобилей и по объемам продаж опережается Toyota Prius.

Обновленный Nissan Note можно узнать по иной безрамочной решетке радиатора с горизонтальными ламелями, окрашенными в цвет кузова, видоизмененным бамперам и новым колпакам на колесах с необычным геометрическим рисунком. В палитре оттенков появились две новых эмали: фиолетовая и бирюзовая. Светодиодные фары вошли в стандартное оснащение. В салоне – новая обивка и геометрический декор. Электронный ключ Intelligent Key автоматически открывает и закрывает автомобиль. Кресло переднего пассажира обзавелось опциональным поворотным механизмом, который облегчает пожилым людям посадку и высадку из машины.

Фото: Nissan

В техническом плане изменений нет. Nissan Note по-прежнему предлагается исключительно с гибридной силовой установкой e-Power на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Версия с передним приводом развивает суммарно 116 сил и 280 Нм. Полноприводный Note X Four оснащен дополнительным электромотором на задней оси (68 л.с., 100 Нм). У японских дилеров обновленные Nissan Note появятся в январе 2024 года. Цены уже известны – от 2,3 млн иен или порядка 1,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Упомянутые модели: Nissan Note

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