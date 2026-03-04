Новая версия OMODA C5 появится в марте и изменит выбор среди кроссоверов — что предлагает новинка

Обновленный OMODA C5 выходит на рынок: старт продаж и новые детали

В марте российский рынок ждет старт продаж обновленного OMODA C5, который уже называют одним из самых ожидаемых кроссоверов года. Эксперты отмечают, что модель получит заметные изменения в дизайне и оснащении. Какие конкуренты ждут новинку и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас интерес к сегменту кроссоверов так высок, и как это повлияет на рынок - рассказываем в материале.

Российский рынок готовится к выходу обновленной версии популярного кроссовера OMODA C5. Предварительные заказы начнут принимать с 5 марта. Как сообщает портал «Автостат» со ссылкой на директора дилерского центра «Авилон OMODA» Марию Символокову, модель сохранит статус одного из лидеров своего сегмента. Основными конкурентами новинки по-прежнему остаются Haval Jolion, Geely Atlas, Tenet T7 и Changan UNI-S.

За последние годы OMODA C5 зарекомендовала себя как один из самых заметных игроков среди кроссоверов в России. По прогнозам Символоковой, обновленная версия не только укрепит позиции бренда, но и сохранит конкурентоспособность до 2026 года на фоне появления новых предложений.

Внешность автомобиля стала ближе к флагманской модели OMODA C7. Автомобиль получил переработанные линии кузова, полностью светодиодную оптику с динамичной формой, а задние фонари обзавелись характерным узором в виде цветка. Силуэт кроссовера по-прежнему обыгрывает эффект «парящей» крыши, а задний бампер стал более агрессивным. Кроме того, обновление затронуло дизайн колесных дисков и зеркал заднего вида, выполненных с учетом требований аэродинамики.

В салоне произошли не менее значительные изменения. Центральная консоль теперь имеет асимметричную форму и развернута в сторону водителя. Ключевым элементом интерьера стал 15,6-дюймовый дисплей высокого разрешения, отвечающий за управление мультимедийной системой и множеством дополнительных функций. Водительское и пассажирское места заняли новые спортивные кресла с увеличенной площадью сидения и многослойным наполнением для лучшей анатомической поддержки. Для российских условий особую актуальность приобретают функции подогрева и вентиляции передних сидений.

Техническая часть кроссовера также была доработана. Обновленный OMODA C5 оснащается 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В список новых технологий вошли расширенный комплекс систем активной безопасности (ADAS), а также камера кругового обзора на 540 градусов. Производитель рассчитывает, что это повысит уровень комфорта и безопасности, что становится все более важным фактором для покупателей в условиях растущей конкуренции.

Обновление модели происходит на фоне общего оживления рынка. Эксперты отмечают рост активности, связанный с усилением позиций китайских автопроизводителей. В частности, в 2026 году на российском рынке дебютировали сразу 15 новых моделей легковых автомобилей и автобусов, что значительно расширило ассортимент и обострило борьбу между брендами, подробнее в материале о февральских революциях российской авторынки .

Если вы не знали, бренд OMODA принадлежит крупному китайскому автоконцерну Chery и за короткое время сумел закрепиться на российском рынке благодаря грамотной ценовой политике и современному дизайну. Модель C5 стала одной из самых популярных среди традиционных кроссоверов, дилерская сеть активно развивается по всей стране. Компания делает ставку на молодежную аудиторию и тех, кто ценит технологичность и запоминающийся внешний вид. В последние годы OMODA активно внедряет новые решения в области безопасности и комфорта, которые позволяют ей конкурировать с более известными марками.