17 декабря 2019, 12:43
Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
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Фото: Porsche
Компания Porsche дополнила обновленное семейство кроссоверов Macan третьей модификацией. К уже поступившим в продажу Macan S и Macan Turbo добавили версию Macan GTS с 2,9-литровой «турбошестеркой» дефорсированной до 380 сил.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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Новый двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения передней оси. С места до «сотни» обновленный Macan GTS разгоняется на 0,3 секунды быстрее предшественника. Он тратит на это 4,9 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono время сокращается еще на 0,2 секунды – до 4,7 секунды. До 200 км/ч стандартный Macan GTS разгоняется за 19,5 секунды, а с пакетом Sport Chrono – за 19,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 261 км/ч.
В список стандартного оснащения входит адаптивная подвеска PASM, заниженная на 15 мм. Опционально доступна пневматическая подвеска и более мощные тормоза: углерод-керамические или чугунные диски с покрытием из карбида вольфрама. Внешне обновленный Macan GTS отличается иным передним бампером, новой радиаторной решеткой и черными акцентами. В салоне установили спортивные сидения с комбинированной отделкой. Российские дилеры уже принимают предварительные заявки.
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Комментарии пользователей
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