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17 декабря 2019, 12:43

Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo

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Фото: Porsche
Компания Porsche дополнила обновленное семейство кроссоверов Macan третьей модификацией. К уже поступившим в продажу Macan S и Macan Turbo добавили версию Macan GTS с 2,9-литровой «турбошестеркой» дефорсированной до 380 сил.
Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo

Фото: Porsche

Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo

Фото: Porsche

Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo

Фото: Porsche

Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo

Фото: Porsche

Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo

Фото: Porsche

Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
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Если раньше Porsche Macan GTS считалась «младшей» версией Macan S, то сейчас кроссовер позиционируется между Macan S и Macan Turbo. Вместо 3,0-литровой наддувной «шестерки» под капот Macan GTS поместили новый битурбомотор V6 объемом 2,9 литра, которым оснащается Panamera, Cayenne и Macan Turbo. Для Macan GTS агрегат немного придушили. Если на «старшем» Turbo он выдает 440 сил и 550 Нм пикового момента, то на Macan GTS – 380 сил и 520 Нм. Дорестайлинговый Macan GTS развивал 360 л.с. и 500 Нм момента. 

Новый двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения передней оси. С места до «сотни» обновленный Macan GTS разгоняется на 0,3 секунды быстрее предшественника. Он тратит на это 4,9 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono время сокращается еще на 0,2 секунды – до 4,7 секунды. До 200 км/ч стандартный Macan GTS разгоняется за 19,5 секунды, а с пакетом Sport Chrono – за 19,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 261 км/ч.

В список стандартного оснащения входит адаптивная подвеска PASM, заниженная на 15 мм. Опционально доступна пневматическая подвеска и более мощные тормоза: углерод-керамические или чугунные диски с покрытием из карбида вольфрама. Внешне обновленный Macan GTS отличается иным передним бампером, новой радиаторной решеткой и черными акцентами. В салоне установили спортивные сидения с комбинированной отделкой. Российские дилеры уже принимают предварительные заявки.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Porsche выпустила самый мощный Macan
Вот это правильно - специально обучать водителей мощных авто. А то на дорогах, как обезьяны с гранатой, дали в руки машину-убийцу, а как пользоваться ей, не научили. Вот и летают такие по улицам, и прилетают часто...
Вася
Porsche подготовила эксклюзивный Macan
Даже страшно подумать, сколько может стоить такая модель в единственном экземпляре. Какой-нибудь коллекционер порадуется, практического толку от такой тачки нет.
Дмитрий
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Обновленный Porsche Macan GTS получил мотор от Macan Turbo
{{material_127381}}Если раньше Porsche Macan GTS считалась «младшей» версией Macan S, то сейчас кроссовер позиционируется между Macan S и Macan Turbo. Вместо 3,0-литровой наддувной «шестерки» под капот Macan GTS поместили новый битурбомотор V6 объемом 2,9 литра, которым оснащается Panamera, Cayenne и Macan Turbo. Для Macan GTS агрегат немного придушили. Если на «старшем» Turbo он выдает 440 сил и 550 Нм пикового момента, то на Macan GTS – 380 сил и 520 Нм. Дорестайлинговый Macan GTS развивал 360 л.с. и 500 Нм момента. Новый двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения передней оси. С места до «сотни» обновленный Macan GTS разгоняется на 0,3 секунды быстрее предшественника. Он тратит на это 4,9 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono время сокращается еще на 0,2 секунды – до 4,7 секунды. До 200 км/ч стандартный Macan GTS разгоняется за 19,5 секунды, а с пакетом Sport Chrono – за 19,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 261 км/ч.В список стандартного оснащения входит адаптивная подвеска PASM, заниженная на 15 мм. Опционально доступна пневматическая подвеска и более мощные тормоза: углерод-керамические или чугунные диски с покрытием из карбида вольфрама. Внешне обновленный Macan GTS отличается иным передним бампером, новой радиаторной решеткой и черными акцентами. В салоне установили спортивные сидения с комбинированной отделкой. Российские дилеры уже принимают предварительные заявки.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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