2 августа 2019, 14:10
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
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Фотошпионам удалось засечь рестайлинговый Porsche Panamera во время дорожных тестов где-то в Германии. Судя по минимальному камуфляжу, автомобиль практически готов к выходу на рынок. Премьеру могут провести нынешней осенью.
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На первый взгляд автомобиль на фотографиях почти лишен камуфляжа. Но если присмотреться, можно заметить обилие черной пленки на радиаторе, бамперах, задней двери и оптике. Насколько можно судить по снимкам, в ходе рестайлинга у Porsche Panamera слегка скорректировали форму бамперов, а задние фонари стали еще тоньше.
Зеленые тормозные суппорты свидетельствуют о гибридной силовой установке. По-видимому, перед нами топовая версия Turbo S E-Hybrid с 4,0-литровым битурбо V8 и электродвигателем, которые сообща развивают 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Ожидается, что в моторной гамме появятся более отзывчивые и экономичные «мягкие гибриды» (mild hybrid). Кроме того, семейство Panamera может пополниться версиями купе и кабриолет.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
автодромы есть для этого
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
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