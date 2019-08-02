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2 августа 2019, 14:10

Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту

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Фотошпионам удалось засечь рестайлинговый Porsche Panamera во время дорожных тестов где-то в Германии. Судя по минимальному камуфляжу, автомобиль практически готов к выходу на рынок. Премьеру могут провести нынешней осенью.
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
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Обновленный Porsche Panamera представят как автомобиль 2020 модельного года. Можно предположить, что новинку покажут публике на одном из двух осенних крупнейших автосалонов – в сентябре во Франкфурте или в ноябре в Лос-Анджелесе. Хотя нельзя исключать и тот факт, что Porsche решит подождать до весны и Женевского мотор-шоу.

На первый взгляд автомобиль на фотографиях почти лишен камуфляжа. Но если присмотреться, можно заметить обилие черной пленки на радиаторе, бамперах, задней двери и оптике. Насколько можно судить по снимкам, в ходе рестайлинга у Porsche Panamera слегка скорректировали форму бамперов, а задние фонари стали еще тоньше. 

Зеленые тормозные суппорты свидетельствуют о гибридной силовой установке. По-видимому, перед нами топовая версия Turbo S E-Hybrid с 4,0-литровым битурбо V8 и электродвигателем, которые сообща развивают 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Ожидается, что в моторной гамме появятся более отзывчивые и экономичные «мягкие гибриды» (mild hybrid). Кроме того, семейство Panamera может пополниться версиями купе и кабриолет.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
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Обновленный Porsche Panamera готовится к дебюту
{{material_125581}}Обновленный Porsche Panamera представят как автомобиль 2020 модельного года. Можно предположить, что новинку покажут публике на одном из двух осенних крупнейших автосалонов – в сентябре во Франкфурте или в ноябре в Лос-Анджелесе. Хотя нельзя исключать и тот факт, что Porsche решит подождать до весны и Женевского мотор-шоу.На первый взгляд автомобиль на фотографиях почти лишен камуфляжа. Но если присмотреться, можно заметить обилие черной пленки на радиаторе, бамперах, задней двери и оптике. Насколько можно судить по снимкам, в ходе рестайлинга у Porsche Panamera слегка скорректировали форму бамперов, а задние фонари стали еще тоньше. Зеленые тормозные суппорты свидетельствуют о гибридной силовой установке. По-видимому, перед нами топовая версия Turbo S E-Hybrid с 4,0-литровым битурбо V8 и электродвигателем, которые сообща развивают 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Ожидается, что в моторной гамме появятся более отзывчивые и экономичные «мягкие гибриды» (mild hybrid). Кроме того, семейство Panamera может пополниться версиями купе и кабриолет.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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