Компактный и легкий прицеп TAB 320 LITE 2026: почему он стал хитом среди автотуристов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 18:16

Обновленный прицеп TAB 320 LITE 2026 года: идеальный выбор для путешествий и отдыха

Обновленный прицеп TAB 320 LITE 2026 года: идеальный выбор для путешествий и отдыха

Компактный и легкий прицеп TAB 320 LITE 2026: почему он стал хитом среди автотуристов

Обновленный прицеп TAB 320 LITE 2026 года: идеальный выбор для путешествий и отдыха

TAB 320 LITE 2026 года от nuCamp возвращается во втором поколении. Модель стала еще удобнее и легче. Производитель обещает простоту и комфорт в каждой детали. Узнайте, чем удивит новый прицеп. Оцените преимущества компактного формата для путешествий.

TAB 320 LITE 2026 года от nuCamp возвращается во втором поколении. Модель стала еще удобнее и легче. Производитель обещает простоту и комфорт в каждой детали. Узнайте, чем удивит новый прицеп. Оцените преимущества компактного формата для путешествий.

Американская компания nuCamp вновь удивляет поклонников автотуризма, выпустив второе поколение своего популярного прицепа TAB 320 LITE. Этот компактный и легкий трейлер создан для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет жертвовать комфортом ради мобильности. В 2026 году модель получила ряд доработок, которые сделали ее еще более удобным дополнением для пассажира.

Фото: nuCamp 

Главная идея TAB 320 LITE — сделать путешествия проще и доступнее. Производитель сосредоточился на минимализме и функциональности, чтобы каждый мог путешествовать без лишних хлопот. Прицеп отличается небольшими размерами и малым весом, что позволяет буксировать его даже автомобилям небольшой мощности. Это особенно актуально для тех, кто не хочет покупать крупный внедорожник или пикап.

Внутри TAB 320 LITE удивляет продуманной эргономикой. Несмотря на скромные габариты, здесь нашлось место для всего необходимого: мягкая кровать, компактная кухня, место для хранения вещей.

Фото: nuCamp 

Еще одним плюсом TAB 320 LITE стала простота эксплуатации. Прицеп легко устанавливается на стоянке, быстро подключается к электросети и водоснабжению. Все системы понятны, что особенно важно для новичков. По информации autoevolution, производитель уделил особое внимание деталям: от надежных замков до удобных полок и крючков для одежды.

Фото: nuCamp 

Внешний вид TAB 320 LITE остался узнаваемым — классическая каплевидная форма, плавные линии и лаконичный дизайн. Такой прицеп не только практичен, но и привлекает внимание на любой стоянке. В 2026 году модель получила новые цветовые решения и дополнительные возможности, позволяющие настроить внешний вид под свой вкус.

Экономичность — еще один важный аргумент в пользу использования TAB 320 LITE. Благодаря малому весу и аэродинамической форме, прицеп практически не влияет на расход топлива буксирующего автомобиля. Это позволяет путешествовать на большие расстояния без лишних затрат. Кроме того, компактные размеры позволяют организовать парковку и маневрировать даже в стесненных условиях.

Обновленный TAB 320 LITE 2026 года — это удачное сочетание простоты, комфорта и современных технологий. Такой прицеп подойдет опытным автотуристам, а также тем, кто только начинает открывать для себя мир путешествий на колесах. Модель уже успела завоевать популярность в США и, по мнению экспертов, она имеет все шансы стать хитом и на других рынках.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Сургут Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться