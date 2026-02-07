Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

7 февраля 2026, 13:30

Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке

Ram Dakota уже доступен в Аргентине и Бразилии, а в России ждать среднеразмерный пикап придется до 2027 года

Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.

Появление обновленного Ram Dakota на южноамериканском рынке стало одной из самых обсуждаемых автомобильных новостей года. В то время как в России появление этого среднеразмерного пикапа ожидают не ранее 2027 года, жители Аргентины и Бразилии уже оценивают преимущества новинки. Такой разрыв в сроках вызывает оживленные обсуждения среди экспертов и автолюбителей.

Пикап впервые появился в Аргентине в августе 2025 года, а в начале 2026 года начались его продажи в Бразилии. К середине года модель доберется и до других стран региона. Для местного рынка это не просто очередная новинка — Dakota способна серьезно изменить расстановку сил в сегменте, где традиционно высока конкуренция.

Обновленная модель отличается от предшественника современными технологиями, улучшенной управляемостью и расширенным списком опций. Ее внешность стала более агрессивной, а интерьер — заметно комфортнее. Особое внимание производитель уделил безопасности и актуальным для 2026 года функциям.

Эксперты полагают, что Ram Dakota может бросить вызов лидерам сегмента — Toyota Hilux и Ford Ranger. Новинка получила усиленную раму, современные двигатели и адаптированную для сложных дорог подвеску. Это делает модель привлекательной не только для городских жителей, но и для тех, кто часто ездит по бездорожью.

Российскому рынку, несмотря на растущий интерес к пикапам, приходится ждать. Официальные поставки Dakota планируются не ранее 2027 года из-за особенностей сертификации и логистических сложностей. Однако аналитики уверены, что в случае появления в России модель сможет составить конкуренцию не только китайским, но и отечественным аналогам.

Пока автолюбители следят за успехами пикапа в Южной Америке, надеясь, что к моменту выхода на российский рынок он сохранит свои преимущества и будет адаптирован к местным условиям. В любом случае, появление обновленной Dakota сигнализирует о продолжающемся активном росте и обострении конкуренции в сегменте среднеразмерных пикапов.

Dodge Ram
Dodge
