10 марта 2020, 13:59
Обновленный Renault Kaptur для России: первые фото
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Фото: Renault
Российский офис Renault анонсировал скорую премьеру кроссовера Kaptur. Автомобиль обещают представить до конца июня. А пока автопроизводитель опубликовал два первых изображения новинки.
Фото: Renault
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Основные изменения скрываются внутри. Рестайлинговый Renault Kaptur переедет на модернизированную версию платформы В0 - Global Access, на которой построен купе-кроссовер Arkana. Автомобиль обзаведется новой подвеской, на смену гидроусилителю руля придет электроусилитель, а саму рулевую колонку можно будет отрегулировать по вылету. Линейку двигателей пополнит 1,3-литровый турбомотор на 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Атмосферного агрегата объемом 2,0-литра в связке с 4-диапазонным «автоматом» больше не будет.
В салоне обновленного Renault Kaptur пересмотрят переднюю панель с модернизированной медиасистемой. Появится новый центральный подлокотник, а центральный тоннель станет выше и эргономичнее. Премьера новинки должна состояться до конца второго квартала. Сейчас в дилерских центрах Renault кроссоверы Kaptur стоят от 969 000 до 1 243 000 рублей.
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