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10 марта 2020, 13:59

Обновленный Renault Kaptur для России: первые фото

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Фото: Renault
Российский офис Renault анонсировал скорую премьеру кроссовера Kaptur. Автомобиль обещают представить до конца июня. А пока автопроизводитель опубликовал два первых изображения новинки.
Обновленный Renault Kaptur для России первые фото

Фото: Renault

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Кроссовер Renault Kaptur вышел на российский рынок в июне 2016 года, поэтому сейчас самое время представить обновленный автомобиль. Судя по опубликованным изображениям, внешние изменения носят очень условный характер. Опознать новинку можно будет по иному хромированному декору радиаторной решетки да свежему дизайну колесных дисков.

Основные изменения скрываются внутри. Рестайлинговый Renault Kaptur переедет на модернизированную версию платформы В0 - Global Access, на которой построен купе-кроссовер Arkana. Автомобиль обзаведется новой подвеской, на смену гидроусилителю руля придет электроусилитель, а саму рулевую колонку можно будет отрегулировать по вылету. Линейку двигателей пополнит 1,3-литровый турбомотор на 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Атмосферного агрегата объемом 2,0-литра в связке с 4-диапазонным «автоматом» больше не будет.

В салоне обновленного Renault Kaptur пересмотрят переднюю панель с модернизированной медиасистемой. Появится новый центральный подлокотник, а центральный тоннель станет выше и эргономичнее. Премьера новинки должна состояться до конца второго квартала. Сейчас в дилерских центрах Renault кроссоверы Kaptur стоят от 969 000 до 1 243 000 рублей.


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Обновленный Renault Kaptur для России: первые фото
{{material_129182}}Кроссовер Renault Kaptur вышел на российский рынок в июне 2016 года, поэтому сейчас самое время представить обновленный автомобиль. Судя по опубликованным изображениям, внешние изменения носят очень условный характер. Опознать новинку можно будет по иному хромированному декору радиаторной решетки да свежему дизайну колесных дисков.Основные изменения скрываются внутри. Рестайлинговый Renault Kaptur переедет на модернизированную версию платформы В0 - Global Access, на которой построен купе-кроссовер Arkana. Автомобиль обзаведется новой подвеской, на смену гидроусилителю руля придет электроусилитель, а саму рулевую колонку можно будет отрегулировать по вылету. Линейку двигателей пополнит 1,3-литровый турбомотор на 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Атмосферного агрегата объемом 2,0-литра в связке с 4-диапазонным «автоматом» больше не будет.В салоне обновленного Renault Kaptur пересмотрят переднюю панель с модернизированной медиасистемой. Появится новый центральный подлокотник, а центральный тоннель станет выше и эргономичнее. Премьера новинки должна состояться до конца второго квартала. Сейчас в дилерских центрах Renault кроссоверы Kaptur стоят от 969 000 до 1 243 000 рублей.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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