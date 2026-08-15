5 главных новшеств интерьера «Нивы» 2026: АвтоВАЗ внедил то, чего мы ждали десятилетиями

15 августа 2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.
В 2026 году рестайлинговая версия Lada Niva Legend удивила автолюбителей не только обновленной конструкцией, но и полностью переосмысленным интерьером. Перед инженерами стояла непростая задача: интегрировать современные опции, не жертвуя утилитарной природой автомобиля. Изменения коснулись практически каждого элемента внутреннего пространства.
Особое внимание уделили эргономике водительского места. Рулевая колонка теперь регулируется по наклону, что позволяет подобрать оптимальное положение для любого водителя. Новые кожухи рулевого вала отличаются более аккуратным исполнением и эффектными зазорами — это визуально облагораживает интерьер и избавляет от ощущения бюджетности.
Перемены затронули и органы управления трансмиссией. Рычаг коробки передач сместили ближе к водителю, а вместо прежнего двухрычажного механизма раздаточной коробки установили однорычажный. Такое решение упростило переключение режимов и повысило точность фиксации, что особенно важно как при движении по бездорожью, так и в городском потоке.
В салоне появились функции, которых давно ждали поклонники классической «Нивы». Центральный замок теперь открывает все двери одним ключом. На центральном тоннеле предусмотрены дополнительные ниши для мелочей, место для смартфона и удобные подстаканники. Конструкция пола и чехлов рычагов стала жестко закрепленной, что предотвращает смещение пластика и коврика даже при активной эксплуатации.
В систему вентиляции добавили салонный фильтр — важное нововведение для тех, кто часто ездит по пыльным дорогам. Благодаря этому воздух в салоне стал заметно чище, а поездка — комфортнее.
Все эти изменения — не попытка превратить Niva Legend в премиальный автомобиль, а продуманный шаг навстречу современным требованиям. Доступность органов управления улучшилась: руль, подрулевые переключатели и замок зажигания теперь расположены максимально удобно для водителя. В результате обновленный внедорожник сохранил свою практичность, но стал гораздо приятнее в повседневном использовании.
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