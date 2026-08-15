5 главных новшеств интерьера «Нивы» 2026: АвтоВАЗ внедил то, чего мы ждали десятилетиями

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 августа 2026, 00:58

Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств

Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств

5 главных новшеств интерьера «Нивы» 2026: АвтоВАЗ внедил то, чего мы ждали десятилетиями

Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств

В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.

В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.

В 2026 году рестайлинговая версия Lada Niva Legend удивила автолюбителей не только обновленной конструкцией, но и полностью переосмысленным интерьером. Перед инженерами стояла непростая задача: интегрировать современные опции, не жертвуя утилитарной природой автомобиля. Изменения коснулись практически каждого элемента внутреннего пространства.

Особое внимание уделили эргономике водительского места. Рулевая колонка теперь регулируется по наклону, что позволяет подобрать оптимальное положение для любого водителя. Новые кожухи рулевого вала отличаются более аккуратным исполнением и эффектными зазорами — это визуально облагораживает интерьер и избавляет от ощущения бюджетности.

Перемены затронули и органы управления трансмиссией. Рычаг коробки передач сместили ближе к водителю, а вместо прежнего двухрычажного механизма раздаточной коробки установили однорычажный. Такое решение упростило переключение режимов и повысило точность фиксации, что особенно важно как при движении по бездорожью, так и в городском потоке.

В салоне появились функции, которых давно ждали поклонники классической «Нивы». Центральный замок теперь открывает все двери одним ключом. На центральном тоннеле предусмотрены дополнительные ниши для мелочей, место для смартфона и удобные подстаканники. Конструкция пола и чехлов рычагов стала жестко закрепленной, что предотвращает смещение пластика и коврика даже при активной эксплуатации.

В систему вентиляции добавили салонный фильтр — важное нововведение для тех, кто часто ездит по пыльным дорогам. Благодаря этому воздух в салоне стал заметно чище, а поездка — комфортнее.

Все эти изменения — не попытка превратить Niva Legend в премиальный автомобиль, а продуманный шаг навстречу современным требованиям. Доступность органов управления улучшилась: руль, подрулевые переключатели и замок зажигания теперь расположены максимально удобно для водителя. В результате обновленный внедорожник сохранил свою практичность, но стал гораздо приятнее в повседневном использовании.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Брянская область Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться