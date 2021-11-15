Обновленный Skoda Karoq: первые официальные изображения и дата премьеры
Фото: Skoda
По всей видимости, автомобиль получит иные бамперы, радиаторная решетка станет чуть шире, а ее форму скорректируют. На двери багажника появится более крупный спойлер. Изменится форма головной и задней оптики. Безошибочно опознать рестайлинговый кроссовер можно будет по двухсекционным полоскам светодиодных ходовых огней.
В салон заглянуть пока не дают, но можно не сомневаться, что в оставшееся до дебюта время такая возможность обязательно представится. Что касается технических характеристик, то существенных изменений здесь не будет. Даже гибридная версия «младшему» кроссоверу не положена. Ранее глава Skoda заявлял, что плагин-гибрид будет только у Octavia и Superb.
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