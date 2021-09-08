Обновленный Skoda Kodiaq: основные комплектации и цены
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Стандартное оснащение комплектации Active (1 961 000 рублей) включает ESP, светодиодные фары, «противотуманки», кожаный мульти-руль и цветной дисплей Maxi Dot, 2-хзонный «климат», электропривод и подогрев наружных зеркал и подогрев передних сидений.
Комплектация Ambition (от 2 242 000 рублей) дополнительно получает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик света, задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Также покупателям доступны полностью светодиодные матричные фары.
В моторную гамму войдут три бензиновых агрегата мощностью от 125 до 180 л.с. и 2,0-литровый дизель с отдачей 150 сил. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика», а также роботизированные DSG-6 или DSG-7. Самый доступный полноприводный Kodiaq стоит от 2 217 000 рублей.
Skoda Kodiaq для российского рынке продолжат собирать по полному циклу на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Помимо пятиместного варианта в линейке останется семиместный кроссовер.
- 1 480 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 320 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 350 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 750 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 690 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 1 690 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 650 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 730 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 1 219 600 РSkoda Kodiaq 2021 в Москве
- 1 720 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий