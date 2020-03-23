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23 марта 2020, 17:42

Обновленный Skoda Rapid: комплектации и цены

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Фото: Skoda
Российские дилеры начали принимать заказы на обновленные лифтбеки Skoda Rapid. Базовый автомобиль с 1,6-литровым мотором (90 сил) и «механикой» в комплектации Entry стоит от 792 000 рублей.
Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены
Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены
Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены
Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены
Обновленный Skoda Rapid комплектации и цены
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Российская премьера обновленного Skoda Rapid прошла одновременно с кроссовером Karoq в декабре 2019 года. Автомобиль получил свежий дизайн в духе европейского хэтчбека Scala: фары стреловидной формы, шестиугольную решетку радиатора, зауженные L-образные задние фонари в кристаллическом дизайне и крупный логотип Skoda на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель. В моторной гамме обошлось без изменений.

Список комплектаций дополнили самой простой версией Entry, благодаря чему базовую цену Rapid удалось снизить на 30 000 рублей. От прежней комплектации Active она отличается только отсутствием кондиционера. Зато оснащение остальных версий стало богаче. Например, в Active (по-прежнему от 829 000 рублей) появилась медиасистема с 6,5-дюймовым экраном, светодиодными ДХО и задними фонарями. В Ambition (от 899 000 рублей) вошли боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, круиз-контроль, противотуманные фары и Bluetooth.

Покупатели топового Rapid в комплектации Style (от 1 021 000 рублей) получат автомобиль с полностью светодиодными фарами, климат-контролем, подогревом руля, датчиками света и дождя, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, задним парктроником и легкосплавными колесами. Интересно, что большинство комплектаций обновленного Rapid подешевели на 3 000 – 24 000 рублей. Лишь топовый Style прибавил символические 2 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Производство Skoda Rapid сократили, выход обновленной модели отложили
Началось, как же мы все повязаны на Китае то. Хотя так то особо и не чувствуется. Вроде как у автопрома и так продажи падали
Константин
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
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Обновленный Skoda Rapid: комплектации и цены
{{material_128367}}Российская премьера обновленного Skoda Rapid прошла одновременно с кроссовером Karoq в декабре 2019 года. Автомобиль получил свежий дизайн в духе европейского хэтчбека Scala: фары стреловидной формы, шестиугольную решетку радиатора, зауженные L-образные задние фонари в кристаллическом дизайне и крупный логотип Skoda на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель. В моторной гамме обошлось без изменений.Список комплектаций дополнили самой простой версией Entry, благодаря чему базовую цену Rapid удалось снизить на 30 000 рублей. От прежней комплектации Active она отличается только отсутствием кондиционера. Зато оснащение остальных версий стало богаче. Например, в Active (по-прежнему от 829 000 рублей) появилась медиасистема с 6,5-дюймовым экраном, светодиодными ДХО и задними фонарями. В Ambition (от 899 000 рублей) вошли боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, круиз-контроль, противотуманные фары и Bluetooth.Покупатели топового Rapid в комплектации Style (от 1 021 000 рублей) получат автомобиль с полностью светодиодными фарами, климат-контролем, подогревом руля, датчиками света и дождя, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, задним парктроником и легкосплавными колесами. Интересно, что большинство комплектаций обновленного Rapid подешевели на 3 000 – 24 000 рублей. Лишь топовый Style прибавил символические 2 000 рублей.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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