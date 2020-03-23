23 марта 2020, 17:42
Обновленный Skoda Rapid: комплектации и цены
- 880
- 0
Фото: Skoda
Российские дилеры начали принимать заказы на обновленные лифтбеки Skoda Rapid. Базовый автомобиль с 1,6-литровым мотором (90 сил) и «механикой» в комплектации Entry стоит от 792 000 рублей.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Ранее мы писали
Компания Skoda представила рестайлинговый Rapid, предназначенный для российского рынка. Продажи новинки стартуют ...Читать далее
Список комплектаций дополнили самой простой версией Entry, благодаря чему базовую цену Rapid удалось снизить на 30 000 рублей. От прежней комплектации Active она отличается только отсутствием кондиционера. Зато оснащение остальных версий стало богаче. Например, в Active (по-прежнему от 829 000 рублей) появилась медиасистема с 6,5-дюймовым экраном, светодиодными ДХО и задними фонарями. В Ambition (от 899 000 рублей) вошли боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, круиз-контроль, противотуманные фары и Bluetooth.
Покупатели топового Rapid в комплектации Style (от 1 021 000 рублей) получат автомобиль с полностью светодиодными фарами, климат-контролем, подогревом руля, датчиками света и дождя, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, задним парктроником и легкосплавными колесами. Интересно, что большинство комплектаций обновленного Rapid подешевели на 3 000 – 24 000 рублей. Лишь топовый Style прибавил символические 2 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Началось, как же мы все повязаны на Китае то. Хотя так то особо и не чувствуется. Вроде как у автопрома и так продажи падали
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве