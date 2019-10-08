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8 октября 2019, 12:51

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

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Фото: Skoda
Российские дилеры Skoda начали принимать заказы на рестайлинговый флагман Superb. Лифтбек со 190-сильным мотором и «роботом» оценили минимум в 2 097 000 рублей, универсал в аналогичной комплектации стоит от 2 210 000 рублей.
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
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Обновленный Skoda Superb сертифицирован для российского рынка с четырьмя моторами на выбор. Но три из них появятся только в 2020 году: 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.), равно как и базовая комплектация Active. Поэтому стартовые цены на Superb перевалили за 2 млн рублей. На первом этапе отечественным покупателям предложат только лифтбеки и универсалы с мотором 2,0 TSI (190 л.с) и 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Лифтбек Superb в комплектации Ambition стоит не менее 2 097 000 рублей, а аналогичный универсал – от 2 210 000 рублей. В список штатного оснащения входят 4 подушки безопасности и шторки безопасности, светодиодная оптика, 16-дюймовые литые колеса, фотохромное салонное зеркало, 2-зонный «климат», круиз-контроль, парктроники сзади, обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. 

На следующем уровне Style дополнительно появляются динамические указатели поворота, электрорегулировки водительского сидения и коленная подушка безопасности, обогрев всех сидений и электропривод двери багажного отделения, парктроники по кругу и матричные фары головного света, 17-дюймовые колеса. Медиасистема имеет функцию голосового управления, а круиз-контроль – ограничения скорости. Такой лифтбек Superb стоит от 2 353 000 рублей, а универсал – от 2 460 000 рублей.

Роскошная комплектация Laurin & Klement может похвастаться комбинированной отделкой салона (кожа/кожзам) и аудиосистемой Canton с 11 динамиками, цифровым эквалайзером сабвуфером. Также в оснащение входит система контроля рядности и мониторинга слепых зон, система бесключевого доступа Kessy, которая теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного Superb, и противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономной сиреной и защитой от буксировки. Цены начинаются от 2 680 000 рублей.


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Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
{{material_126594}}Обновленный Skoda Superb сертифицирован для российского рынка с четырьмя моторами на выбор. Но три из них появятся только в 2020 году: 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.), равно как и базовая комплектация Active. Поэтому стартовые цены на Superb перевалили за 2 млн рублей. На первом этапе отечественным покупателям предложат только лифтбеки и универсалы с мотором 2,0 TSI (190 л.с) и 7-ступенчатым «роботом» DSG.Лифтбек Superb в комплектации Ambition стоит не менее 2 097 000 рублей, а аналогичный универсал – от 2 210 000 рублей. В список штатного оснащения входят 4 подушки безопасности и шторки безопасности, светодиодная оптика, 16-дюймовые литые колеса, фотохромное салонное зеркало, 2-зонный «климат», круиз-контроль, парктроники сзади, обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. На следующем уровне Style дополнительно появляются динамические указатели поворота, электрорегулировки водительского сидения и коленная подушка безопасности, обогрев всех сидений и электропривод двери багажного отделения, парктроники по кругу и матричные фары головного света, 17-дюймовые колеса. Медиасистема имеет функцию голосового управления, а круиз-контроль – ограничения скорости. Такой лифтбек Superb стоит от 2 353 000 рублей, а универсал – от 2 460 000 рублей.Роскошная комплектация Laurin & Klement может похвастаться комбинированной отделкой салона (кожа/кожзам) и аудиосистемой Canton с 11 динамиками, цифровым эквалайзером сабвуфером. Также в оснащение входит система контроля рядности и мониторинга слепых зон, система бесключевого доступа Kessy, которая теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного Superb, и противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономной сиреной и защитой от буксировки. Цены начинаются от 2 680 000 рублей.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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