8 октября 2019, 12:51
Обновленный Skoda Superb доступен для заказа
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Фото: Skoda
Российские дилеры Skoda начали принимать заказы на рестайлинговый флагман Superb. Лифтбек со 190-сильным мотором и «роботом» оценили минимум в 2 097 000 рублей, универсал в аналогичной комплектации стоит от 2 210 000 рублей.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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Лифтбек Superb в комплектации Ambition стоит не менее 2 097 000 рублей, а аналогичный универсал – от 2 210 000 рублей. В список штатного оснащения входят 4 подушки безопасности и шторки безопасности, светодиодная оптика, 16-дюймовые литые колеса, фотохромное салонное зеркало, 2-зонный «климат», круиз-контроль, парктроники сзади, обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя.
На следующем уровне Style дополнительно появляются динамические указатели поворота, электрорегулировки водительского сидения и коленная подушка безопасности, обогрев всех сидений и электропривод двери багажного отделения, парктроники по кругу и матричные фары головного света, 17-дюймовые колеса. Медиасистема имеет функцию голосового управления, а круиз-контроль – ограничения скорости. Такой лифтбек Superb стоит от 2 353 000 рублей, а универсал – от 2 460 000 рублей.
Роскошная комплектация Laurin & Klement может похвастаться комбинированной отделкой салона (кожа/кожзам) и аудиосистемой Canton с 11 динамиками, цифровым эквалайзером сабвуфером. Также в оснащение входит система контроля рядности и мониторинга слепых зон, система бесключевого доступа Kessy, которая теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного Superb, и противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономной сиреной и защитой от буксировки. Цены начинаются от 2 680 000 рублей.
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