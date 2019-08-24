24 августа 2019, 17:15
Обновленный Skoda Superb готовится к выходу на российский рынок
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Фото Skoda
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговый флагманский Skoda Superb. В документе указаны все доступные для модели моторы, но российским покупателям предложат, скорее всего, прежние модификации мощностью 180, 220 и 280 л.с
Фото Skoda
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В российское ОТТС внесли семь бензиновых моторов мощностью от 125 до 280 лошадиных сил. Но до дилерских центров доберутся, по информации «Российской газеты», только версии мощностью 180, 220 и 280 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG, привод – передний или полный.
В списке доступного оборудования значится: мультифункциональная камера, беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров, голосовое управление, датчик давления воздуха в шинах, третий ключ зажигания. Цены на новинку объявят позже. Сейчас в салонах российских дилеров дорестайлинговый Superb стоит от 1 643 000 до 2 959 000 рублей. Продажи обновленной модели стартуют осенью 2019 года.
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