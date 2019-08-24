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24 августа 2019, 17:15

Обновленный Skoda Superb готовится к выходу на российский рынок

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Фото Skoda
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговый флагманский Skoda Superb. В документе указаны все доступные для модели моторы, но российским покупателям предложат, скорее всего, прежние модификации мощностью 180, 220 и 280 л.с
Обновленный Skoda Superb готовится к выходу на российский рынок

Фото Skoda

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Премьера рестайлингового Skoda Superb третьего поколения состоялась на закрытом мероприятии в Словакии в мае 2019 года. Флагман чешской марки получил слегка скорректированный дизайн и полностью светодиодную оптику. Фары головного света выполнены по матричной технологии Crystal Lighting и состоят из четырех светодиодных элементов со встроенными динамическими указателями поворота и отдельными секциями для функции «Проводи меня домой».

В российское ОТТС внесли семь бензиновых моторов мощностью от 125 до 280 лошадиных сил. Но до дилерских центров доберутся, по информации «Российской газеты», только версии мощностью 180, 220 и 280 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG, привод – передний или полный.

В списке доступного оборудования значится: мультифункциональная камера, беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров, голосовое управление, датчик давления воздуха в шинах, третий ключ зажигания. Цены на новинку объявят позже. Сейчас в салонах российских дилеров дорестайлинговый Superb стоит от 1 643 000 до 2 959 000 рублей. Продажи обновленной модели стартуют осенью 2019 года.

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Форум Skoda Superb
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Обновленный Skoda Superb готовится к выходу на российский рынок
{{material_126594}}Премьера рестайлингового Skoda Superb третьего поколения состоялась на закрытом мероприятии в Словакии в мае 2019 года. Флагман чешской марки получил слегка скорректированный дизайн и полностью светодиодную оптику. Фары головного света выполнены по матричной технологии Crystal Lighting и состоят из четырех светодиодных элементов со встроенными динамическими указателями поворота и отдельными секциями для функции «Проводи меня домой».В российское ОТТС внесли семь бензиновых моторов мощностью от 125 до 280 лошадиных сил. Но до дилерских центров доберутся, по информации «Российской газеты», только версии мощностью 180, 220 и 280 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG, привод – передний или полный.В списке доступного оборудования значится: мультифункциональная камера, беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров, голосовое управление, датчик давления воздуха в шинах, третий ключ зажигания. Цены на новинку объявят позже. Сейчас в салонах российских дилеров дорестайлинговый Superb стоит от 1 643 000 до 2 959 000 рублей. Продажи обновленной модели стартуют осенью 2019 года.
2019-08-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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