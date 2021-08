Обновленный спорткар Porsche удивил яркими цветами

Ранее мы писали ТОП-10 самых крутых забытых классических автомобилей Некоторые классические автомобили неплохо бы смотрелись в современном мире, например, Acura NSX, Fiat 500 ... Читать далее

Обновленные электрокары Taycan и Taycan Cross Turismo получили планировщик турбо-зарядки, который нагревает аккумулятор, чтобы сократить время зарядки, обеспечивая более раннюю быструю зарядку и выполняя ее при более высоком уровне заряда. Кроме того, автомобиль может собирать избыточное тепло от электрических компонентов для лучшего регулирования температуры аккумуляторной батареи. Конкретные показатели, к сожалению, не сообщаются.

У Taycan теперь есть функция дистанционной парковки. Система позволяет автомобилю заехать на парковочное место или выехать с него без водителя за рулем. Она может справиться даже с параллельной парковкой. Владельцу достаточно активировать эту функцию, находясь в автомобиле, а затем выйти из него и позволить системе взять управление на себя. Или водитель изначально активирует функцию на смартфоне.

Немного неожиданным улучшением оказалась возможность поддержки Android Auto. Речь идет даже не о беспроводной совместимости. Как выяснилось, медиасистема автомобиля стоимостью в несколько миллионов рублей до сих пор была совместима лишь с Apple CarPlay. Также был обновлен голосовой помощник Voice Pilot, который стал лучше понимать команды, а спутниковая навигационная система выполняет более быстрые вычисления и отличается улучшенной графикой.

Наконец, поклонники ярких цветов теперь могут дать волю воображению и выбрать любой из 65 новых оттенков из дополнительной палитры Paint to Sample, содержащей винтажные оттенки, например, Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar (на фото), Riviera Blue и Viola Metallic. Выбрав опцию Paint to Sample Plus, покупатель получит любой оттенок, который только сможет представить.

