Обновленный спорткар Porsche удивил яркими цветами
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
У Taycan теперь есть функция дистанционной парковки. Система позволяет автомобилю заехать на парковочное место или выехать с него без водителя за рулем. Она может справиться даже с параллельной парковкой. Владельцу достаточно активировать эту функцию, находясь в автомобиле, а затем выйти из него и позволить системе взять управление на себя. Или водитель изначально активирует функцию на смартфоне.
Немного неожиданным улучшением оказалась возможность поддержки Android Auto. Речь идет даже не о беспроводной совместимости. Как выяснилось, медиасистема автомобиля стоимостью в несколько миллионов рублей до сих пор была совместима лишь с Apple CarPlay. Также был обновлен голосовой помощник Voice Pilot, который стал лучше понимать команды, а спутниковая навигационная система выполняет более быстрые вычисления и отличается улучшенной графикой.
Наконец, поклонники ярких цветов теперь могут дать волю воображению и выбрать любой из 65 новых оттенков из дополнительной палитры Paint to Sample, содержащей винтажные оттенки, например, Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar (на фото), Riviera Blue и Viola Metallic. Выбрав опцию Paint to Sample Plus, покупатель получит любой оттенок, который только сможет представить.
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