21 марта 2018, 15:45

Обновленный Subaru Outback оценили в 2,4 млн рублей

Российские дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный вседорожный универсал Outback. Модели освежили внешность, а ее список оснащения пополнился комплексом EyeSight. Стоимость базовой комплектации не изменилась по сравнению с дорестайлинговой версией и составляет от 2 399 000 рублей.
^
Обновленный Subaru Outback оценили в 2,4 млн рублей Subaru Outback
Для обновленного универсала доступны два двигателя, пять уровней оснащения и восемь вариантов окраски кузова. Автомобиль предлагается с 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 л.с. (от 2 399 000 рублей), а также с 3,6-литровым мотором мощностью 260 л.с. (от 3 229 900 рублей). Оба агрегата сочетаются с бесступенчатой коробкой Lineartronic. Привод – постоянный полный.

Subaru Outback
Выпускается с 1994 г.
Новый от 2 399 000 до 3 399 900 Р
Отзывов: 5
После фейслифтинга Outback получил иную решетку радиатора, новые бамперы и противотуманки чуть большего размера. Универсалу улучшили шумоизоляцию, модернизировали тормозную систему, перенастроили подвеску и рулевое управление. В салоне появился 8-дюймовый сенсорный экран, обновленная информационно-развлекательная система и кресла другого дизайна. Габаритные размеры Outback составляют: длина – 4 820 мм, а ширина – 1 840 мм, колесная база – 2 745 мм, а дорожный просвет – 213 мм.

В список стандартного оснащения входят противотуманки, светодиодные дневные ходовые огни, спойлер, 5 подушек безопасности и шторки безопасности для всех пассажиров, комплект электронных систем стабилизации и помощи при торможении (ABS, EBD, BA, BOS), электропакет боковых зеркал. Опционально доступны 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», камера заднего вида и многое другое. 

Топовая комплектация Premium ES радует 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с системой динамического освещения поворотов, люком, кожаным салоном, круиз- и климат-контролем, подогревом всех сидений, 8-дюймовым цветным экраном мультимедиа, пакетом EyeSight плюс целым комплексом дополнительных электронных помощников.

Новинки и концепт кары Субару Аутбек
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Florence Snow21.03.2018 16:44
Зара6оток от 20000 рублей в день!!!

Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http:// blagodelo.info
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Тест Subaru Outback: суть да дело
Мечты сбываются. Для рыбалки, по трассе, что-нибудь привезти на дачу, просто за рулём - самая лучшая машина из всех, что я знаю.
Aleksandr
Subaru выкатила новый Outback
| SUBARU ВЫКАТИЛА НОВЫЙ OUTBACK а какая цена???? Не малая, это точно)
Сергей2225
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Subaru Outback
Объявления о продаже Subaru Outback
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Обновленный Subaru Outback оценили в 2,4 млн рублей
Для обновленного универсала доступны два двигателя, пять уровней оснащения и восемь вариантов окраски кузова. Автомобиль предлагается с 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 л.с. (от 2 399 000 рублей), а также с 3,6-литровым мотором мощностью 260 л.с. (от 3 229 900 рублей). Оба агрегата сочетаются с бесступенчатой коробкой Lineartronic. Привод – постоянный полный.{{model_1701}}После фейслифтинга Outback получил иную решетку радиатора, новые бамперы и противотуманки чуть большего размера. Универсалу улучшили шумоизоляцию, модернизировали тормозную систему, перенастроили подвеску и рулевое управление. В салоне появился 8-дюймовый сенсорный экран, обновленная информационно-развлекательная система и кресла другого дизайна. Габаритные размеры Outback составляют: длина – 4 820 мм, а ширина – 1 840 мм, колесная база – 2 745 мм, а дорожный просвет – 213 мм.В список стандартного оснащения входят противотуманки, светодиодные дневные ходовые огни, спойлер, 5 подушек безопасности и шторки безопасности для всех пассажиров, комплект электронных систем стабилизации и помощи при торможении (ABS, EBD, BA, BOS), электропакет боковых зеркал. Опционально доступны 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», камера заднего вида и многое другое. Топовая комплектация Premium ES радует 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с системой динамического освещения поворотов, люком, кожаным салоном, круиз- и климат-контролем, подогревом всех сидений, 8-дюймовым цветным экраном мультимедиа, пакетом EyeSight плюс целым комплексом дополнительных электронных помощников.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Улан-Удэ Архангельск Орск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG