21 марта 2018, 15:45
Обновленный Subaru Outback оценили в 2,4 млн рублей
Российские дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный вседорожный универсал Outback. Модели освежили внешность, а ее список оснащения пополнился комплексом EyeSight. Стоимость базовой комплектации не изменилась по сравнению с дорестайлинговой версией и составляет от 2 399 000 рублей.
Для обновленного универсала доступны два двигателя, пять уровней оснащения и восемь вариантов окраски кузова. Автомобиль предлагается с 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 л.с. (от 2 399 000 рублей), а также с 3,6-литровым мотором мощностью 260 л.с. (от 3 229 900 рублей). Оба агрегата сочетаются с бесступенчатой коробкой Lineartronic. Привод – постоянный полный.
Subaru Outback
Выпускается с 1994 г.
Новый от 2 399 000 до 3 399 900 Р
Отзывов: 5
В список стандартного оснащения входят противотуманки, светодиодные дневные ходовые огни, спойлер, 5 подушек безопасности и шторки безопасности для всех пассажиров, комплект электронных систем стабилизации и помощи при торможении (ABS, EBD, BA, BOS), электропакет боковых зеркал. Опционально доступны 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», камера заднего вида и многое другое.
Топовая комплектация Premium ES радует 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с системой динамического освещения поворотов, люком, кожаным салоном, круиз- и климат-контролем, подогревом всех сидений, 8-дюймовым цветным экраном мультимедиа, пакетом EyeSight плюс целым комплексом дополнительных электронных помощников.
Читайте по теме
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Subaru отмечает 50-летний юбилей «оппозитника» Boxer
10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
Читайте по теме
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Subaru отмечает 50-летний юбилей «оппозитника» Boxer
10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
Комментарии пользователей
Florence Snow21.03.2018 16:44
Зара6оток от 20000 рублей в день!!!
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http:// blagodelo.info
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http:// blagodelo.info
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
Мечты сбываются. Для рыбалки, по трассе, что-нибудь привезти на дачу, просто за рулём - самая лучшая машина из всех, что я знаю.
| SUBARU ВЫКАТИЛА НОВЫЙ OUTBACK а какая цена???? Не малая, это точно)
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное