Новые поезда РЖД: электронные ключи, диваны-трансформеры, отсутствие ресторана и разница в цене СВ и купе — 400 рублей

Обновленный СВ вагон РЖД: новые стандарты комфорта и неожиданные детали сервиса

В 2026 году РЖД внедряет современные СВ вагоны с электронными ключами, улучшенной эргономикой и новыми сервисами. Разница в цене с купе минимальна, а уровень удобства заметно выше. Разбираемся, что важно знать пассажирам сейчас.

В 2026 году РЖД внедряет современные СВ вагоны с электронными ключами, улучшенной эргономикой и новыми сервисами. Разница в цене с купе минимальна, а уровень удобства заметно выше. Разбираемся, что важно знать пассажирам сейчас.

Внедрение новых вагонов в поездах РЖД в 2026 году стало важным событием для российских пассажиров. Современные решения в интерьере и сервисе меняют привычное представление о железнодорожных путешествиях, минимальная разница в цене позволяет задуматься о выборе класса.

Первое, что отмечают пассажиры, — электронная карта-ключ для входа в купе. Это не только удобно, но и создает ощущение защищенности. Внутри - мягкие диваны, которые легко трансформируются в спальные места, встроенное освещение, розетка для зарядки гаджетов и даже возможность прослушивания радио. При длительных поездках несколько розеток становятся настоящим спасением.

В каждом купе установлен телевизор, однако оборудование не всегда работает безупречно — на некоторых маршрутах экраны выключены. В вагоне установлены два современных санузла, которые доступны даже во время стоянки, что особенно важно для комфорта в пути.

Однако не обошлось без нюансов. Постельное белье теперь выдается в индивидуальной упаковке, и пассажирам приходится стелить его самостоятельно - раньше этого делал проводник. Еще один минус - отсутствие вагона-ресторана на маршруте, несмотря на его протяженность. Питание нужно продумывать заранее, что не всегда удобно, особенно если поездка длится больше суток.

Разница в цене между СВ и купе оказалась минимальной — всего 400 рублей. При этом, уровень комфорта в СВ заметно выше: больше личного пространства, тише, спокойнее, меньше случайных соседей. Для тех, кто ценит удобство и конфиденциальность, такой выбор выглядит оправданным.

В целом новые вагоны РЖД обеспечивают явный прогресс в пространстве организации и сервисе. Несмотря на имеющиеся недочеты, поездка оставляет положительные впечатления. Интерес к новым формам технологий растет не только в России – европейские производители, такие как Bürstner, также внедряют эргономику и современные решения, подтвержденные опытом владельцев европейских автодомов .

Новые вагоны СВ РЖД рассчитаны на 18-20 мест, оборудованы системой климат-контроля и видеонаблюдением в коридорах. Внедрение электронных ключей и индивидуальных розеток — часть программы по обновлению подвижного состава, рассчитанной до 2028 года. Это позволяет предположить, что уровень сервиса на российских железных дорогах будет и дальше расти, а конкуренция с авиаперевозками станет еще заметнее.