Почему новый СВ-вагон во Владивостоке назвали первым шагом к Европе — что внутри

9 мая 2026, 06:48
Обновленный СВ-вагон: новые стандарты комфорта на маршруте Владивосток - Хабаровск
На вокзале Владивостока впервые показали модернизированный вагон СВ для дальних поездок. В нем реализованы решения, которые могут изменить представление о комфорте на российских железных дорогах. Эксперты уверены: такие вагоны станут востребованы у разных категорий пассажиров.
Железнодорожные отрасли России создают условия для повышения уровня сервиса. На вокзале Владивостока представили премьеру обновлённого вагона СВ повышенной комфортности, который сразу же отправился в рейс в составе фирменного поезда № 5/6 «Океан» по маршруту Владивосток – Хабаровск. Это событие — не просто очередная презентация, а первый шаг к внедрению европейских стандартов на дальних магистралях. Особенно это актуально для жителей Дальнего Востока и всех, кто часто путешествует между регионами.
В мероприятии приняли участие ключевые фигуры отрасли. Они отметили, что новый вагон соответствует требованиям международной безопасности и предлагает пассажирам совершенно иной уровень комфорта. Внутри реализована уникальная компоновка: увеличенные спальные места шириной до 90 см, вместительный шкаф для одежды, душевые кабины и розетки для зарядки гаджетов. Особое внимание уделено концепции «смежного купе»: две комнаты можно объединить, открыв дверь, что особенно удобно для семей с детьми, сопровождающих родственников или бизнес-путешественников.
Воронежский вагоноремонтный завод по заказу ФПК поставит в сеть железных дорог 21 такой обновлённый вагон. Все они уже распределены по маршрутам: их включат в состав фирменных поездов № 9/10 «Саратов» (Саратов — Москва), № 13/14 «Южный Урал» (Челябинск — Москва), № 15/16 «Арктика» (Мурманск — Москва), № 45/46 «Скорый» (Иваново — Санкт-Петербург), № 55/56 (Екатеринбург — Москва), № 317/318 «Белые ночи» (Вологда — Санкт-Петербург). По словам Владимира Пястолова, такие вагоны особенно востребованы в туристических поездах, где комфорт и приватность играют ключевую роль.
На российских магистралях уже обновили более 330 вагонов. В ближайшие месяцы ожидается поставка ещё девяти единиц для поездов № 5/6 «Владивосток — Хабаровск» и № 97/98 «Тында — Кисловодск». Это подтверждает, что модернизация пассажирского подвижного состава становится системным шагом для всей страны.
Появление таких поездов — не просто технологическое обновление, а серьёзный сигнал для рынка: российские железные дороги готовы конкурировать на дальних маршрутах с ведущими мировыми перевозчиками. Для пассажиров это означает больший комфорт, гибкость и новые возможности для дальних поездок, а для отрасли — новый этап развития и расширение потенциала железнодорожного транспорта.
