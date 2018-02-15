15 февраля 2018, 19:15

Обновленный Tahoe оценили в 3,5 млн рублей

Российские дилеры начали продажи обновленного Chevrolet Tahoe. Внедорожник получил новый двигатель, трансмиссию и варианты окраски кузова. Стоимость Tahoe в базовой комплектации LE начинается от 3 450 000 рублей.
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Обновленный Tahoe оценили в 3,5 млн рублей Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 990 000 до 4 185 000 Р
Отзывов: 3
Новый мощный двигатель – 6,2-литровая «восьмерка» EcoTec3 выдает 426 л.с. При этом расход топлива не увеличился и остался на уровне предыдущей версии – 13,4 литра на 100 км в смешанном цикле. Коробка передач тоже новая: 8-диапазонный «автомат», вместо 6-диапазонного раньше.

Цветовая палитра обновленного Tahoe пополнилась новыми оттенками: темно-синим Blue Velvet, бежевым Pepperdust и темно-коричневым Sable Brown. Внедорожник доступен в 7- или 8-местной конфигурации. Причем сидения второго и третьего рядов легко складываются в ровный пол, образуя багажное отделение объемом 2 680 литров. Список доступного оборудования включает цифровую «приборку», проекционный экран, мультимедийную систему для пассажиров второго ряда с dvd, разъемами HDMI- и USB и комплектом беспроводных наушников, а также электропривод сидений и двери багажного отделения. 

Chevrolet Tahoe доступен в трех уровнях оснащения:
LE – от 3 450 000 рублей
LT – от 4 150 000 рублей
Premier – от 4 650 000 рублей
 
Для российского рынка обновленный внедорожник будут собирать на заводе General Motors в Техасе, США.
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Tahoe
Купил Таху 2013 году езжу всего месяц и балдею. До этого были 2 прадушки, последний в 120 кузове. Пора было менять. 150 Прадик вообще не впечатлил, да и по отзывам друзей владеющих - качество упало. При этом внешность как лягушку надули и отсутствие пластиковых обвесов однозначно вычеркули эту машину ...
Алик
Возвращение Chevrolet Tahoe
машинка хорошая, но я бы купил прадо в новом кузове
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Какую машину бы вы купили своему ребёнку (дочери)?
| Кому: Pavel 32 Такое ощущение, что машина выбирается для сына, а не для дочери. Я, конечно, допускаю, что дочь фанатка больших внедорожников, и чувствует себя за рулем асом. Но в большинстве случаев все-таки женщины предпочитают маленькие авто именно за возможность легче маневрировать и парковаться ...
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Обновленный Tahoe оценили в 3,5 млн рублей
{{model_1813}}Новый мощный двигатель – 6,2-литровая «восьмерка» EcoTec3 выдает 426 л.с. При этом расход топлива не увеличился и остался на уровне предыдущей версии – 13,4 литра на 100 км в смешанном цикле. Коробка передач тоже новая: 8-диапазонный «автомат», вместо 6-диапазонного раньше.Цветовая палитра обновленного Tahoe пополнилась новыми оттенками: темно-синим Blue Velvet, бежевым Pepperdust и темно-коричневым Sable Brown. Внедорожник доступен в 7- или 8-местной конфигурации. Причем сидения второго и третьего рядов легко складываются в ровный пол, образуя багажное отделение объемом 2 680 литров. Список доступного оборудования включает цифровую «приборку», проекционный экран, мультимедийную систему для пассажиров второго ряда с dvd, разъемами HDMI- и USB и комплектом беспроводных наушников, а также электропривод сидений и двери багажного отделения. Chevrolet Tahoe доступен в трех уровнях оснащения:• LE – от 3 450 000 рублей• LT – от 4 150 000 рублей• Premier – от 4 650 000 рублей Для российского рынка обновленный внедорожник будут собирать на заводе General Motors в Техасе, США.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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