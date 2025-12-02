Почему TANK 300 обходит конкурентов: дилеры раскрыли неожиданные детали успеха

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

2 декабря 2025, 10:31

Обновленный TANK 300 может стать хитом: дилеры ждут роста продаж до 60%

Обновленный TANK 300 может стать хитом: дилеры ждут роста продаж до 60%

Почему TANK 300 обходит конкурентов: дилеры раскрыли неожиданные детали успеха

Обновленный TANK 300 может стать хитом: дилеры ждут роста продаж до 60%

TANK 300 обновился и снова удивил рынок. Дилеры прогнозируют резкий рост его доли. Новые опции и дизайн уже обсуждают эксперты. Что ждет модель в ближайшие месяцы – интрига сохраняется.

TANK 300 обновился и снова удивил рынок. Дилеры прогнозируют резкий рост его доли. Новые опции и дизайн уже обсуждают эксперты. Что ждет модель в ближайшие месяцы – интрига сохраняется.

В 2025 году российский рынок внедорожников продолжает меняться, и TANK 300 уверенно занимает в нем особое место. После недавнего обновления эта модель не только сохранила интерес покупателей, но и, по мнению дилеров, способна серьезно увеличить свою долю в продажах бренда. Как сообщает Автостат, эксперты прогнозируют, что TANK 300 может занять до 60% от всех реализуемых автомобилей марки в России. Причина проста: на фоне подорожания старших моделей именно этот внедорожник остается самым доступным и привлекательным вариантом для многих автолюбителей.

Покупатели ценят TANK 300 за его сбалансированную стоимость, функциональность и отличную проходимость. Несмотря на то, что прямых конкурентов у него практически нет, потенциальные владельцы часто сравнивают его с моделями Jetour, GAC, Chery, EXEED, а также с внедорожниками Haval Dargo, H3 и H5. Однако, по мнению дилеров, ни одна из этих машин не может предложить такой же набор характеристик за схожие деньги.

В пресс-службе одного из крупнейших дилерских холдингов отмечают, что TANK 300 уже сейчас занимает более половины всех продаж бренда в России. Это неудивительно, ведь обновленная версия получила не только свежий дизайн, но и ряд технических доработок, которые сделали ее еще более привлекательной для покупателей.

Стоимость новой версии TANK 300 варьируется от 4,3 до 5 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Самая доступная версия Adventure стоит 4 299 000 рублей, а топовая City Premium оценивается в 5 049 000 рублей. Такой разброс цен позволяет выбрать подходящий вариант как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ищет стильный городской внедорожник.

Среди ключевых изменений стоит выделить визуальные отличия между версиями с разными типами полного привода. Например, у City Adventure и City Premium дверные ручки, корпуса зеркал и расширители колесных арок теперь окрашены в цвет кузова, что подчеркивает их городской характер. Кроме того, эти комплектации получили новые 18-дюймовые легкосплавные диски, а в салоне появилась возможность выбрать красно-черную отделку вместо классического черного интерьера.

Внутри автомобиля также произошли заметные перемены. В комплектациях Premium и City Premium потолок и стойки теперь выполнены в темно-сером цвете, а цифровая приборная панель обзавелась классическим оформлением с круглыми циферблатами. Для комфорта водителя и пассажиров уровень шума в салоне был снижен за счет двойного остекления, а новое рулевое колесо стало удобнее благодаря утолщенному ободу.

Технологические новшества не обошли стороной и мультимедийную систему: теперь все версии TANK 300 поддерживают беспроводную зарядку для смартфонов и основные беспроводные протоколы подключения. Это делает использование гаджетов в дороге еще проще и удобнее.

Что касается технической части, обновленный TANK 300 сохранил проверенный 4-цилиндровый турбомотор мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской внедорожник демонстрирует отличные показатели на бездорожье. Полный привод с понижающей передачей, блокировки всех дифференциалов и клиренс в 224 мм позволяют уверенно чувствовать себя как в городе, так и за его пределами. Динамика осталась прежней: разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды, максимальная скорость – 175 км/ч.

Напомним, бренд TANK принадлежит китайскому автогиганту Great Wall Motors и был создан специально для производства рамных внедорожников нового поколения. С момента выхода на российский рынок в 2023 году TANK 300 быстро завоевал популярность благодаря сочетанию цены, надежности и современного оснащения. Компания активно расширяет модельный ряд и адаптирует автомобили под требования российских покупателей, что позволяет ей удерживать лидирующие позиции в сегменте.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тэнк

Похожие материалы Тэнк

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Екатеринбург Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться