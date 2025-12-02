Почему TANK 300 обходит конкурентов: дилеры раскрыли неожиданные детали успеха

2 декабря 2025, 10:31
Обновленный TANK 300 может стать хитом: дилеры ждут роста продаж до 60%
TANK 300 обновился и снова удивил рынок. Дилеры прогнозируют резкий рост его доли. Новые опции и дизайн уже обсуждают эксперты. Что ждет модель в ближайшие месяцы – интрига сохраняется.
В 2025 году российский рынок внедорожников продолжает меняться, и TANK 300 уверенно занимает в нем особое место. После недавнего обновления эта модель не только сохранила интерес покупателей, но и, по мнению дилеров, способна серьезно увеличить свою долю в продажах бренда. Как сообщает Автостат, эксперты прогнозируют, что TANK 300 может занять до 60% от всех реализуемых автомобилей марки в России. Причина проста: на фоне подорожания старших моделей именно этот внедорожник остается самым доступным и привлекательным вариантом для многих автолюбителей.
Покупатели ценят TANK 300 за его сбалансированную стоимость, функциональность и отличную проходимость. Несмотря на то, что прямых конкурентов у него практически нет, потенциальные владельцы часто сравнивают его с моделями Jetour, GAC, Chery, EXEED, а также с внедорожниками Haval Dargo, H3 и H5. Однако, по мнению дилеров, ни одна из этих машин не может предложить такой же набор характеристик за схожие деньги.
В пресс-службе одного из крупнейших дилерских холдингов отмечают, что TANK 300 уже сейчас занимает более половины всех продаж бренда в России. Это неудивительно, ведь обновленная версия получила не только свежий дизайн, но и ряд технических доработок, которые сделали ее еще более привлекательной для покупателей.
Стоимость новой версии TANK 300 варьируется от 4,3 до 5 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Самая доступная версия Adventure стоит 4 299 000 рублей, а топовая City Premium оценивается в 5 049 000 рублей. Такой разброс цен позволяет выбрать подходящий вариант как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ищет стильный городской внедорожник.
Среди ключевых изменений стоит выделить визуальные отличия между версиями с разными типами полного привода. Например, у City Adventure и City Premium дверные ручки, корпуса зеркал и расширители колесных арок теперь окрашены в цвет кузова, что подчеркивает их городской характер. Кроме того, эти комплектации получили новые 18-дюймовые легкосплавные диски, а в салоне появилась возможность выбрать красно-черную отделку вместо классического черного интерьера.
Внутри автомобиля также произошли заметные перемены. В комплектациях Premium и City Premium потолок и стойки теперь выполнены в темно-сером цвете, а цифровая приборная панель обзавелась классическим оформлением с круглыми циферблатами. Для комфорта водителя и пассажиров уровень шума в салоне был снижен за счет двойного остекления, а новое рулевое колесо стало удобнее благодаря утолщенному ободу.
Технологические новшества не обошли стороной и мультимедийную систему: теперь все версии TANK 300 поддерживают беспроводную зарядку для смартфонов и основные беспроводные протоколы подключения. Это делает использование гаджетов в дороге еще проще и удобнее.
Что касается технической части, обновленный TANK 300 сохранил проверенный 4-цилиндровый турбомотор мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской внедорожник демонстрирует отличные показатели на бездорожье. Полный привод с понижающей передачей, блокировки всех дифференциалов и клиренс в 224 мм позволяют уверенно чувствовать себя как в городе, так и за его пределами. Динамика осталась прежней: разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды, максимальная скорость – 175 км/ч.
Напомним, бренд TANK принадлежит китайскому автогиганту Great Wall Motors и был создан специально для производства рамных внедорожников нового поколения. С момента выхода на российский рынок в 2023 году TANK 300 быстро завоевал популярность благодаря сочетанию цены, надежности и современного оснащения. Компания активно расширяет модельный ряд и адаптирует автомобили под требования российских покупателей, что позволяет ей удерживать лидирующие позиции в сегменте.
