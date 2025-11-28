Tank 300 стал тише и наряднее: сохранил ли он свой брутальный характер?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 15:59

Обновленный Tank 300 в России: что изменилось в любимце публики после рестайлинга

Популярный внедорожник Tank 300 обновился. Модель получила важные доработки. Салон стал заметно комфортабельнее. Внешность теперь зависит от комплектации. Разбираемся, что изменилось в бестселлере.

Популярный внедорожник Tank 300 обновился. Модель получила важные доработки. Салон стал заметно комфортабельнее. Внешность теперь зависит от комплектации. Разбираемся, что изменилось в бестселлере.

Бренд Tank прочно ассоциируется с моделью «300». Именно этот внедорожник в 2020 году дал старт новой китайской марке. Автомобиль оказался настолько удачным, что на родине быстро вошел в десятку самых продаваемых. В России его тоже полюбили, он остается флагманом продаж линейки. Давайте посмотрим, что принесло ему недавнее обновление.

Внешний вид Tank 300 - это умелое сочетание мотивов легендарных внедорожников. В его чертах можно угадать отсылки к Jeep Wrangler, Ford Bronco или даже Suzuki Jimny. Но это не копирование, а скорее дань уважения классике. Автомобиль имеет свой собственный, оригинальный и брутальный стиль, который идеально подходит настоящему рамному внедорожнику.

Внешность на выбор

Дорестайлинговая версия была подчеркнуто утилитарной, с мощным обвесом из неокрашенного пластика по всему периметру. После обновления «трехсотый» стал немного солиднее и обзавелся более «городскими» версиями. Теперь тип полного привода можно определить с первого взгляда. Модификации с жестко подключаемым полным приводом Part-Time сохранили прежний облик. А версии с интеллектуальной системой Torque-on-Demand получили дверные ручки, корпуса зеркал и расширители арок, окрашенные в цвет кузова.

Запасное колесо на пятой двери, которая открывается вправо, осталось на своем месте - это неотъемлемый атрибут жанра. При этом практичность не пострадала: кромки арок по-прежнему защищены пластиковой накладкой, так что за кузов на бездорожье можно не переживать. В палитре цветов пять вариантов: белый, серый, черный, красный и оранжевый.

Классика с новыми штрихами

Интерьер обновленного Tank 300 сохранил свою классическую архитектуру с обилием физических кнопок и оригинальными дефлекторами вентиляции, напоминающими о Mercedes-Benz. Это настоящий подарок для тех, кто ценит традиционные решения, но с современными акцентами. Главное новшество - цветовая гамма. Если раньше салон был доступен только в строгом черном цвете, то теперь появилась яркая альтернатива - красно-черная отделка, которая выглядит солидно, а не кричаще. Топовые комплектации вдобавок получили темно-серую обивку потолка и стоек.

Еще одно важное изменение коснулось приборной панели. Прежде два варианта ее оформления были перегружены информацией, что затрудняло чтение. Теперь же, как сообщает Autonews, приборы получили классический вид: слева тахометр, справа - спидометр. Стало удобнее, хотя шрифт мог бы быть и покрупнее. Рулевое колесо тоже обновилось: изменился дизайн боковых спиц и блоков кнопок. Выглядит современнее, но глянцевая подложка кнопок будет собирать отпечатки. Приятный бонус - беспроводная зарядка для смартфона теперь есть во всех версиях.

Комфорт и практичность

Посадка за рулем удобная, хотя диапазону регулировки руля немного не хватает вылета. Кресла плотные, с хорошей боковой поддержкой. Управление «зимними» функциями и климатом выведено на физические клавиши, что очень удобно. На втором ряду места достаточно даже для высоких пассажиров, а почти ровный пол позволяет комфортно разместиться втроем. Для задних пассажиров предусмотрен подогрев сидений.

Багажник объемом 400 литров открывается вбок. Внутри есть петли для крепления груза и две розетки - на 12 и 220 вольт. Дверь надежно фиксируется специальным упором. А вот шторку, скрывающую содержимое от посторонних глаз, так и не добавили. Зато инженеры поработали над акустическим комфортом: благодаря двойным боковым стеклам спереди в салоне стало заметно тише.

Проверенная техника

В техническом плане Tank 300 остался прежним, и это хорошо. Двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF отлично тянет на низких оборотах, напоминая по характеру дизель. Внедорожный арсенал впечатляет: понижающая передача, блокировки переднего и заднего дифференциалов (в зависимости от комплектации) и множество электронных ассистентов. Для опытных водителей есть режим «Эксперт», отключающий всю электронику.

Геометрическая проходимость тоже на высоте. Клиренс 224 мм и короткие свесы позволяют штурмовать серьезное бездорожье и преодолевать броды глубиной до 700 мм. На асфальте же проявляются особенности рамной конструкции. Не стоит ждать от Tank 300 отточенной управляемости спорткара или идеальной плавности хода. Поведение машины предсказуемо, но требует от водителя постоянного внимания. Расход топлива в смешанном цикле составляет внушительные 13-15 литров на 100 км.

Цены на обновленный внедорожник начинаются от 4 299 000 рублей за версию Adventure и доходят до 5 049 000 рублей за топовую City Premium. В любом случае, это по-прежнему честный и хорошо оснащенный рамный «проходимец», который после обновления стал еще привлекательнее.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р)
Упомянутые марки: TANK
