Брутальный внедорожник стал умнее: сколько теперь стоит Tank 400 в России?

Обновленный Tank 400 уже в России: дилеры назвали официальные цены на внедорожник

Обновленный внедорожник Tank 400 уже в продаже. Модель получила важное цифровое улучшение. Теперь в нем есть сервисы «Яндекс». Управлять функциями можно голосом. Опубликованы цены. Узнайте все подробности о новинке.

Российские дилерские центры начали продажи обновленной версии рамного внедорожника Tank 400. Автомобиль, сохранив свою брутальную внешность, получил серьезное пополнение в цифровом оснащении, что делает его более современным и удобным в повседневном использовании. Теперь модель доступна для покупки во всех официальных салонах марки.

Ключевым нововведением стала интеграция мультимедийной платформы «Яндекс Авто». Это открывает владельцам доступ к привычным и востребованным сервисам прямо с экрана автомобиля. В их число входят популярный «Яндекс Навигатор», который поможет проложить оптимальный маршрут, а также стриминговые сервисы «Музыка» и «Книги» для развлечения в дороге. Кроме того, программное обеспечение внедорожника теперь можно обновлять «по воздуху» (технология ОТА). Это означает, что для установки свежих версий прошивки и добавления новых функций владельцу больше не придется ехать в сервисный центр - все происходит автоматически через мобильную сеть или Wi-Fi.

Еще одной важной особенностью стал фирменный виртуальный ассистент, разработанный концерном Great Wall Motor. Эта система голосового управления способна распознавать и выполнять свыше восьмисот различных команд. Водитель может, не отвлекаясь от дороги, попросить ассистента изменить температуру в салоне, включить подогрев сидений или построить маршрут в навигаторе.

Под капотом у Tank 400 изменений не произошло. В движение его приводит проверенный двухлитровый бензиновый турбомотор, развивающий мощность 245 лошадиных сил. Работает двигатель в паре с современной девятиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая уверенную тягу как на асфальте, так и на бездорожье.

Внешне автомобиль сохранил свой узнаваемый и динамичный силуэт с четкими линиями и выразительными гранями кузова. Покупателям предлагается выбор из четырех вариантов окраски: «Зеленый Ольхон», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте» и «Серый Куштау». Для оформления интерьера доступны два цветовых решения - классический черный и более яркий черно-красный.

Стоимость обновленного Tank 400 в единственной доступной комплектации Premium, как сообщает «Российская Газета», составляет 6 099 000 рублей с учетом НДС. Важно отметить, что все автомобили 2025 модельного года уже поставляются с новым программным обеспечением. Владельцам же машин, выпущенных ранее, для получения доступа к новым цифровым возможностям придется доплатить за обновление ПО 39 900 рублей.