Lucid Gravity удивил защитой детей, но уступил по другим параметрам - кто оказался лучшим?

Обновленный Tesla Model Y стал лидером по безопасности в тестах Euro NCAP 2025

Euro NCAP опубликовал свежие результаты испытаний, охвативших рекордное число новых авто. Tesla Model Y уверенно вошел в число лидеров по безопасности. Lucid Gravity также получил высший балл, но не смог повторить успех во всех категориях. Итоги тестов удивили экспертов и автолюбителей.

В 2025 году Euro NCAP провел масштабную серию краш-тестов, в ходе которых были проверены сразу 23 новых автомобиля. Такой объем работ стал рекордным для организации за последние годы. Среди участников особое внимание привлек обновленный Tesla Model Y, который по итогам проверок продемонстрировал выдающиеся показатели безопасности и получил максимальные пять звезд.

Эксперты отметили, что Tesla Model Y уверенно прошла испытания по всем основным направлениям: защита взрослых пассажиров, детей, а также уязвимых участников дорожного движения. Кроссовер получил высокий балл за счет работы электронных ассистентов и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Такой результат позволил моделям войти в число самых безопасных автомобилей года.

Lucid Gravity, также прошедший испытания в этом раунде, но не смог получить высшую оценку защиты детей в салоне. Однако по другим критериям, таким как защита взрослых и эффективность систем помощи водителю, результаты оказываются не менее впечатляющими. Несмотря на общий рейтинг, эксперты Euro NCAP отметили, что по ряду параметров Lucid Gravity уступает конкурентам.

Как сообщает autoevolution, этот раунд испытаний может стать самым масштабным в 2025 году. Итоги тестов вызвали живой интерес среди автолюбителей и специалистов, ведь в списке участников есть как популярные электрокары, так и новые модели, только выходящие на рынок. Результаты Euro NCAP традиционно оказывают влияние на выбор покупателей и обеспечивают репутацию брендов в области международной безопасности.