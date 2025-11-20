Lucid Gravity удивил защитой детей, но уступил по другим параметрам - кто оказался лучшим?

20 ноября 2025, 05:24
Обновленный Tesla Model Y стал лидером по безопасности в тестах Euro NCAP 2025
Обновленный Tesla Model Y стал лидером по безопасности в тестах Euro NCAP 2025
Euro NCAP опубликовал свежие результаты испытаний, охвативших рекордное число новых авто. Tesla Model Y уверенно вошел в число лидеров по безопасности. Lucid Gravity также получил высший балл, но не смог повторить успех во всех категориях. Итоги тестов удивили экспертов и автолюбителей.
В 2025 году Euro NCAP провел масштабную серию краш-тестов, в ходе которых были проверены сразу 23 новых автомобиля. Такой объем работ стал рекордным для организации за последние годы. Среди участников особое внимание привлек обновленный Tesla Model Y, который по итогам проверок продемонстрировал выдающиеся показатели безопасности и получил максимальные пять звезд.
Эксперты отметили, что Tesla Model Y уверенно прошла испытания по всем основным направлениям: защита взрослых пассажиров, детей, а также уязвимых участников дорожного движения. Кроссовер получил высокий балл за счет работы электронных ассистентов и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Такой результат позволил моделям войти в число самых безопасных автомобилей года.
Lucid Gravity, также прошедший испытания в этом раунде, но не смог получить высшую оценку защиты детей в салоне. Однако по другим критериям, таким как защита взрослых и эффективность систем помощи водителю, результаты оказываются не менее впечатляющими. Несмотря на общий рейтинг, эксперты Euro NCAP отметили, что по ряду параметров Lucid Gravity уступает конкурентам.
Как сообщает autoevolution, этот раунд испытаний может стать самым масштабным в 2025 году. Итоги тестов вызвали живой интерес среди автолюбителей и специалистов, ведь в списке участников есть как популярные электрокары, так и новые модели, только выходящие на рынок. Результаты Euro NCAP традиционно оказывают влияние на выбор покупателей и обеспечивают репутацию брендов в области международной безопасности.
Похожие материалы Тесла
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
11.11.2025, 07:39
Tesla расширяет возможности Model Y L: теперь доступна функция Vehicle to Load
Tesla внедряет новую функцию для Model Y L в Китае. Теперь электрокар может отдавать энергию внешним устройствам. Компания предлагает бесплатный адаптер для владельцев. Подробности о нововведении и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
03.11.2025, 15:37
Tesla выпустила доступные Model Y и Model 3: известны цены и комплектации
Tesla представила новые базовые версии электромобилей. Цены на Model Y и Model 3 снижены. Компания убрала некоторые опции. Это сделало машины более доступными. Узнайте, чего лишились бюджетные электрокары.Читать далее
-
03.11.2025, 14:57
Porsche показал первый полностью электрический Macan GTS
Porsche представил электрический Macan GTS. Он получил впечатляющую динамику и скорость. Автомобиль станет прямым конкурентом Tesla Model Y. Новинка предлагает более традиционные ощущения от вождения.Читать далее
-
29.10.2025, 06:11
Lucid готовит электрокроссовер за $50 000 для конкуренции с Tesla Model Y
Lucid Motors раскрыла первые детали своего нового электрокроссовера. Модель обещает стать доступнее флагманов бренда. Ожидается старт продаж в 2026 году. Подробности о проекте пока держатся в секрете. Эксперты гадают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
25.10.2025, 08:07
Tesla Model Y Standard теряет позиции на фоне доступных электрокаров конкурентов
Tesla Model Y Standard оказалась под давлением новых бюджетных электромобилей. Производитель урезал оснащение, но цена осталась высокой. Конкуренты уже предлагают более выгодные варианты. Покупатели начинают задумываться о выборе. Что происходит на рынке – читайте в материале.Читать далее
-
22.10.2025, 19:17
Tesla возвращает Model S и Model X в Европу без повышения цен
Tesla неожиданно возобновила продажи двух своих моделей в Европе. Цены остались прежними, но появились новые улучшения. Что изменилось в этих электрокарах, пока держится в секрете. Подробности о возвращении легендарных моделей – в нашем материале.Читать далее
-
17.10.2025, 06:41
Владельцы Tesla Model 3 и Model Y в Корее столкнулись с массовым сбоем батарей
В Южной Корее тысячи владельцев Tesla Model 3 и Model Y жалуются на сбои батарей. Проблема затронула в основном автомобили 2021 года. Власти угрожают лишить Tesla господдержки. Компания пока не предложила решения. Ситуация вызывает обеспокоенность среди покупателей.Читать далее
-
14.10.2025, 18:29
Tesla Model Y вновь лидирует по продажам в Китае в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 года рынок легковых авто Китая удивил новыми рекордами. Лидеры продаж сменились, а электромобили укрепили позиции. Какие модели оказались в топе, а какие бренды потеряли долю? Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
11.11.2025, 07:39
Tesla расширяет возможности Model Y L: теперь доступна функция Vehicle to Load
Tesla внедряет новую функцию для Model Y L в Китае. Теперь электрокар может отдавать энергию внешним устройствам. Компания предлагает бесплатный адаптер для владельцев. Подробности о нововведении и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
03.11.2025, 15:37
Tesla выпустила доступные Model Y и Model 3: известны цены и комплектации
Tesla представила новые базовые версии электромобилей. Цены на Model Y и Model 3 снижены. Компания убрала некоторые опции. Это сделало машины более доступными. Узнайте, чего лишились бюджетные электрокары.Читать далее
-
03.11.2025, 14:57
Porsche показал первый полностью электрический Macan GTS
Porsche представил электрический Macan GTS. Он получил впечатляющую динамику и скорость. Автомобиль станет прямым конкурентом Tesla Model Y. Новинка предлагает более традиционные ощущения от вождения.Читать далее
-
29.10.2025, 06:11
Lucid готовит электрокроссовер за $50 000 для конкуренции с Tesla Model Y
Lucid Motors раскрыла первые детали своего нового электрокроссовера. Модель обещает стать доступнее флагманов бренда. Ожидается старт продаж в 2026 году. Подробности о проекте пока держатся в секрете. Эксперты гадают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
25.10.2025, 08:07
Tesla Model Y Standard теряет позиции на фоне доступных электрокаров конкурентов
Tesla Model Y Standard оказалась под давлением новых бюджетных электромобилей. Производитель урезал оснащение, но цена осталась высокой. Конкуренты уже предлагают более выгодные варианты. Покупатели начинают задумываться о выборе. Что происходит на рынке – читайте в материале.Читать далее
-
22.10.2025, 19:17
Tesla возвращает Model S и Model X в Европу без повышения цен
Tesla неожиданно возобновила продажи двух своих моделей в Европе. Цены остались прежними, но появились новые улучшения. Что изменилось в этих электрокарах, пока держится в секрете. Подробности о возвращении легендарных моделей – в нашем материале.Читать далее
-
17.10.2025, 06:41
Владельцы Tesla Model 3 и Model Y в Корее столкнулись с массовым сбоем батарей
В Южной Корее тысячи владельцев Tesla Model 3 и Model Y жалуются на сбои батарей. Проблема затронула в основном автомобили 2021 года. Власти угрожают лишить Tesla господдержки. Компания пока не предложила решения. Ситуация вызывает обеспокоенность среди покупателей.Читать далее
-
14.10.2025, 18:29
Tesla Model Y вновь лидирует по продажам в Китае в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 года рынок легковых авто Китая удивил новыми рекордами. Лидеры продаж сменились, а электромобили укрепили позиции. Какие модели оказались в топе, а какие бренды потеряли долю? Подробности – в нашем материале.Читать далее
- 7 300 000 РTesla Model Y 2024 в Москве
- 6 880 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 197 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 670 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 5 049 000 РTesla Model Y 2023 в Москве
- 4 820 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 5 250 000 РTesla Model Y 2020 в Москве
- 6 390 000 РTesla Model Y 2023 в Москве
- 5 950 000 РTesla Model Y 2023 в Москве
- 5 735 000 РTesla Model Y 2022 в Москве