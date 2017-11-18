Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока
В ходе реконструкции движение транспорта по Тучкову было организовано по временной схеме и практически не прекращалось. За почти 1,5 года круглосуточных работ выполнена полная замена стационарных конструкций моста, завершены работы по реконструкции разводного пролетного строения, в том числе усиление главных балок, демонтаж изношенных механизмов разводного пролета, замена подшипников и полностью корродированных противовесов (общим весом 25 тыс. тонн).
Изготовлены и смонтированы новые противовесы, установлено новейшее современное оборудование разводного пролета с пусконаладкой, что обеспечило в сжатые сроки возможность подготовить мост к навигации 2017 года. Кроме того, в межнавигационный период 2016-2017 гг. заменены подводные переходы в фарватере силовых электрокабелей и кабелей связи. Работы по окраске пролетных строений, устройству трамвайных путей и контактной сети, по ремонту гранитной облицовки и отделке внутренних помещений опор находятся в завершающей стадии.
При обновлении трамвайной линии на Тучковом использована передовая система электрических соединений AR (заслуга компании Cembre S.p.A.). В отличие от сварных соединений, итальянская технология существенно снижает возможность внезапной остановки подвижного состава, связанной с падением напряжения.
Генеральный директор ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе анонсировал опережающее открытие и нового моста через Малую Неву в районе острова Серный. «Со стороны Уральской улицы уже можно доехать до пилона моста, который находится на правом берегу», - пояснил г-н Блиадзе, при этом госконтракт предусматривает окончание работ до 30 апреля 2018 года.
Вице-губернатор городского Правительства Игорь Албин отметил хорошую традицию дорожников и мостостроителей вводить объекты досрочно. По его словам, так было с мостом в створе Яхтенной улицы, который построили за 18 месяцев, теперь – с Тучковым мостом, в перспективе – с Серным. «Важность объекта сложно переоценить, потому что интенсивность движения здесь превышает 3,5 тыс. автомобилей в час. Данный стандарт должен стать нормой для Санкт-Петербурга, потому что история отечественного мостостроения начиналась именно в нашем городе», - заявил г-н Албин.
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