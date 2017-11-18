18 ноября 2017, 15:25

Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока

По Тучкову мосту в Санкт-Петербурге в полном объеме поехали автомобили. Введенный в эксплуатацию в 1965 году, он за более чем полувековую историю изрядно «поизносился», поэтому в прошлом году назад было принято решение о его серьезной реконструкции.
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  Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока
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В 1758 году была заложена первая переправа, по которой можно было добраться с В.О. на Петербургскую сторону. В то время сооружение назвали «Никольский мост», он был создан по инициативе и на средства петербургских купцов, которые обратились в Сенат с челобитной об отдаче им «в вечное и потомственное содержание» нескольких мостов в Петербурге, обязуясь при этом построить новый мост через Малую Неву. Длина переправы составляла 890 метров, что делало этот мост самым длинным для того времени. Деревянный мост состоял из 2 частей: плашкоутный в глубокой части русла и свайный на мелководье. Сооружение было расположено выше по течению Малой Невы, возле островов Тучков пеньковый буян и Ватный, где находились склады купца Авраама Тучкова. По имени лесопромышленника вскоре и был назван мост. В 1833-1835 годах плашкоутная переправа была заменена многопролетным деревянным мостом балочно-подкосной системы на деревянных свайных опорах с двукрылым разводным пролетом посередине. В 1839 году впервые в России у Тучкова моста был уложен искусственный асфальт.
Работы были начаты в июне 2016-го и завершены на 6 месяцев и 12 дней раньше срока, предусмотренного государственным контрактом (май 2018 года). Мост имеет обеспечивает бесперебойное движение автотранспорта между Васильевским островом и Петроградским районом.

В ходе реконструкции движение транспорта по Тучкову было организовано по временной схеме и практически не прекращалось. За почти 1,5 года круглосуточных работ выполнена полная замена стационарных конструкций моста, завершены работы по реконструкции разводного пролетного строения, в том числе усиление главных балок, демонтаж изношенных механизмов разводного пролета, замена подшипников и полностью корродированных противовесов (общим весом 25 тыс. тонн).

Изготовлены и смонтированы новые противовесы, установлено новейшее современное оборудование разводного пролета с пусконаладкой, что обеспечило в сжатые сроки возможность подготовить мост к навигации 2017 года. Кроме того, в межнавигационный период 2016-2017 гг. заменены подводные переходы в фарватере силовых электрокабелей и кабелей связи. Работы по окраске пролетных строений, устройству трамвайных путей и контактной сети, по ремонту гранитной облицовки и отделке внутренних помещений опор находятся в завершающей стадии.

При обновлении трамвайной линии на Тучковом использована передовая система электрических соединений AR (заслуга компании Cembre S.p.A.). В отличие от сварных соединений, итальянская технология существенно снижает возможность внезапной остановки подвижного состава, связанной с падением напряжения.

Генеральный директор ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе анонсировал опережающее открытие и нового моста через Малую Неву в районе острова Серный. «Со стороны Уральской улицы уже можно доехать до пилона моста, который находится на правом берегу», - пояснил г-н Блиадзе, при этом госконтракт предусматривает окончание работ до 30 апреля 2018 года.

Вице-губернатор городского Правительства Игорь Албин отметил хорошую традицию дорожников и мостостроителей вводить объекты досрочно. По его словам, так было с мостом в створе Яхтенной улицы, который построили за 18 месяцев, теперь – с Тучковым мостом, в перспективе – с Серным. «Важность объекта сложно переоценить, потому что интенсивность движения здесь превышает 3,5 тыс. автомобилей в час. Данный стандарт должен стать нормой для Санкт-Петербурга, потому что история отечественного мостостроения начиналась именно в нашем городе», - заявил г-н Албин.

Фото: Владимир Кузнецов, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб

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Обновленный Тучков мост ввели в эксплуатацию раньше срока
{{photo_text_104}} Работы были начаты в июне 2016-го и завершены на 6 месяцев и 12 дней раньше срока, предусмотренного государственным контрактом (май 2018 года). Мост имеет обеспечивает бесперебойное движение автотранспорта между Васильевским островом и Петроградским районом. В ходе реконструкции движение транспорта по Тучкову было организовано по временной схеме и практически не прекращалось. За почти 1,5 года круглосуточных работ выполнена полная замена стационарных конструкций моста, завершены работы по реконструкции разводного пролетного строения, в том числе усиление главных балок, демонтаж изношенных механизмов разводного пролета, замена подшипников и полностью корродированных противовесов (общим весом 25 тыс. тонн). Изготовлены и смонтированы новые противовесы, установлено новейшее современное оборудование разводного пролета с пусконаладкой, что обеспечило в сжатые сроки возможность подготовить мост к навигации 2017 года. Кроме того, в межнавигационный период 2016-2017 гг. заменены подводные переходы в фарватере силовых электрокабелей и кабелей связи. Работы по окраске пролетных строений, устройству трамвайных путей и контактной сети, по ремонту гранитной облицовки и отделке внутренних помещений опор находятся в завершающей стадии.При обновлении трамвайной линии на Тучковом использована передовая система электрических соединений AR (заслуга компании Cembre S.p.A.). В отличие от сварных соединений, итальянская технология существенно снижает возможность внезапной остановки подвижного состава, связанной с падением напряжения.Генеральный директор ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе анонсировал опережающее открытие и нового моста через Малую Неву в районе острова Серный. «Со стороны Уральской улицы уже можно доехать до пилона моста, который находится на правом берегу», - пояснил г-н Блиадзе, при этом госконтракт предусматривает окончание работ до 30 апреля 2018 года.Вице-губернатор городского Правительства Игорь Албин отметил хорошую традицию дорожников и мостостроителей вводить объекты досрочно. По его словам, так было с мостом в створе Яхтенной улицы, который построили за 18 месяцев, теперь – с Тучковым мостом, в перспективе – с Серным. «Важность объекта сложно переоценить, потому что интенсивность движения здесь превышает 3,5 тыс. автомобилей в час. Данный стандарт должен стать нормой для Санкт-Петербурга, потому что история отечественного мостостроения начиналась именно в нашем городе», - заявил г-н Албин.
2017-11-18
Автор: Фото: Владимир Кузнецов, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб
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