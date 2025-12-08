Такого «Патриота» мы еще не видели - первые фото раскрывают главные изменения

8 декабря 2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?
В интернете появились первые фотографии обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», которые проливают свет на грядущую модернизацию популярной модели. По информации издания «Российская Газета», ульяновский автопроизводитель активно работает над рестайлингом, который затронет не только внешний вид, но и техническую составляющую автомобиля.
Главным визуальным отличием, которое бросается в глаза на шпионских снимках, стала полностью новая светотехника. Автомобиль оснастят современными светодиодными фарами и задними фонарями. Источник уточняет, что на запечатленном прототипе установлены пока еще макетные образцы, изготовленные по временной технологии. Однако это дает четкое представление о будущем дизайне. Ожидается, что запуск серийного производства финальных версий этих компонентов может начаться уже в ближайшие недели, что говорит о высокой степени готовности проекта.
Однако ключевое изменение скрывается под капотом. УАЗ проводит комплексные дорожные испытания «Патриота» и построенного на его базе «Пикапа» с новым силовым агрегатом. Речь идет о двухлитровом турбодизельном двигателе, который будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Появление дизельной версии - долгожданное событие для поклонников марки. Такой мотор должен значительно улучшить тяговые возможности внедорожника и положительно сказаться на топливной экономичности, что особенно важно для тяжелого рамного автомобиля.
Текущая модернизация призвана освежить модель и повысить ее конкурентоспособность на фоне растущего числа предложений на российском рынке. Сочетание обновленной внешности, современного дизельного двигателя и новой трансмиссии может вдохнуть вторую жизнь в заслуженный внедорожник и привлечь новую аудиторию, ценящую проходимость и практичность.
Похожие материалы UAZ
-
05.12.2025, 06:06
В Брянске продают УАЗ за 3 миллиона рублей: что скрывает внедорожник?
В Брянске продают УАЗ «Патриот», который снаружи выглядит, как легенда отечественного автопрома, а внутри таит настоящую немецкую инженерную тайну. Что скрывает этот внедорожник под капотом и в душе? Узнайте все подробности о чудо-внедорожнике в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 13:33
УАЗ начал испытания своих внедорожников на спиртовом бензине
Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.Читать далее
-
16.11.2025, 20:23
ТОП-5 самых доступных SUV с полным приводом на российском рынке в 2025 году
Пять моделей с полным приводом вошли в новый рейтинг. В подборке представлены как отечественные, так и зарубежные авто. Узнайте, какие автомобили оказались самыми доступными. Сравните комплектации и цены на популярные SUV.Читать далее
-
06.11.2025, 18:23
УАЗ оснастил свои внедорожники новой улучшенной и доступной лебедкой
Ульяновский автозавод сделал подарок. Теперь его машины стали еще более проходимыми. Новое оборудование доступно для заказа. Оно стало мощнее и даже дешевле. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
30.10.2025, 13:39
Новые УАЗ «Патриот» и «Пикап» с дизелем и 6-ступкой вышли на тесты
Ульяновский автозавод тестирует свои внедорожники. Новые моторы и коробки передач. Машины проходят тысячи километров испытаний. Первые результаты уже известны. Что ждет популярные модели в будущем? Узнайте подробности о грядущем обновлении.Читать далее
-
01.10.2025, 10:43
Ульяновский автозавод назвал сроки возвращения на конвейер экспедиционного УАЗ «Патриот»
Ульяновский завод готовит громкое возвращение. Любимый многими внедорожник снова появится. Его ждут тысячи поклонников по всей стране. Производство было временно остановлено. Теперь появились новые подробности о проекте.Читать далее
-
29.09.2025, 11:47
УАЗ показал обновленные «Патриот» и «Пикап» с новым мотором и коробкой
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Внедорожник и пикап получили новые агрегаты. Машины уже вышли на испытания. Серийный запуск состоится после тестов. Все подробности о грядущих изменениях.Читать далее
-
17.09.2025, 15:48
УАЗ Патриот получил новую шестиступенчатую коробку и обновленный мотор
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Флагманский внедорожник получит важные технические доработки. Первая партия машин уже сошла с конвейера. Автомобили проходят финальные тесты перед запуском. Скоро станут известны все подробности.Читать далее
-
22.08.2025, 16:22
Ульяновский автозавод готовит к выпуску дизельный УАЗ «Патриот» с новой трансмиссией и обновленным дизайном в 2025 году
К своему 20-летнему юбилею УАЗ «Патриот» получит масштабное обновление. Внедорожник оснастят двухлитровым турбодизелем и шестиступенчатой МКПП, а также изменят его внешность и интерьер. Производство рестайлинговой версии стартует на заводе в Ульяновске до конца 2025 года.Читать далее
-
18.08.2025, 07:46
Два десятилетия на конвейере: УАЗ «Патриот» отмечает юбилей и готовится к серьезному обновлению в 2025 году
Ульяновский автомобильный завод отмечает двадцатилетие своей флагманской модели УАЗ «Патриот». Вспоминаем знаковые рекорды внедорожника и рассказываем о грядущей модернизации 2025 года, которая принесет автомобилю новый турбодизельный силовой агрегат и обновленный дизайн.Читать далее
