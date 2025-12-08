Такого «Патриота» мы еще не видели - первые фото раскрывают главные изменения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 11:56

Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?

В интернете появились первые фотографии обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», которые проливают свет на грядущую модернизацию популярной модели. По информации издания «Российская Газета», ульяновский автопроизводитель активно работает над рестайлингом, который затронет не только внешний вид, но и техническую составляющую автомобиля.

Главным визуальным отличием, которое бросается в глаза на шпионских снимках, стала полностью новая светотехника. Автомобиль оснастят современными светодиодными фарами и задними фонарями. Источник уточняет, что на запечатленном прототипе установлены пока еще макетные образцы, изготовленные по временной технологии. Однако это дает четкое представление о будущем дизайне. Ожидается, что запуск серийного производства финальных версий этих компонентов может начаться уже в ближайшие недели, что говорит о высокой степени готовности проекта.

Однако ключевое изменение скрывается под капотом. УАЗ проводит комплексные дорожные испытания «Патриота» и построенного на его базе «Пикапа» с новым силовым агрегатом. Речь идет о двухлитровом турбодизельном двигателе, который будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Появление дизельной версии - долгожданное событие для поклонников марки. Такой мотор должен значительно улучшить тяговые возможности внедорожника и положительно сказаться на топливной экономичности, что особенно важно для тяжелого рамного автомобиля.

Текущая модернизация призвана освежить модель и повысить ее конкурентоспособность на фоне растущего числа предложений на российском рынке. Сочетание обновленной внешности, современного дизельного двигателя и новой трансмиссии может вдохнуть вторую жизнь в заслуженный внедорожник и привлечь новую аудиторию, ценящую проходимость и практичность.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
