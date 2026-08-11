УАЗ переходит на российский магний и 6 ступеней: что изменилось в новом «Пикапе» и когда он появится в салонах

11 августа 2026, 16:35
Обновленный УАЗ «Пикап»: старт производства и ключевые изменения в конструкции
Обновленный УАЗ «Пикап»: старт производства и ключевые изменения в конструкции
С конвейера Ульяновского автозавода сошел первый обновленный УАЗ «Пикап» - событие, которое может повлиять на рынок российских пикапов. Мало кто знает, что модель получила не только новый дизель, но и ряд важных доработок по безопасности и управляемости. Что изменилось, какие детали теперь производятся в России и когда ждать новинки у дилеров - объяснил специалист.
Для российских автолюбителей запуск обновленного УАЗ «Пикап» — это не просто рядовая новость, а событие, способное заметно изменить расстановку сил на рынке отечественных пикапов, где конкуренция в последние годы только усилилась. Как сообщает «Российская газета», с конвейера Ульяновского автозавода уже сошел первый экземпляр обновленной модели. Это подтверждает: отечественный автопром продолжает искать пути развития даже в непростых условиях.
Главное новшество — новая силовая установка, которую теперь ставят на «Пикап» и «Патриот». Речь идет о 2-литровом дизельном двигателе в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кстати, такая трансмиссия теперь доступна и для бензиновой версии. Еще одно ключевое изменение — электромеханическая раздаточная коробка, которая должна положительно сказаться на управляемости и надежности автомобиля на сложных дорожных покрытиях.
Особое внимание уделено безопасности: в обновленной версии появились новые рулевые колеса из магниевого сплава российского производства, а также подушки безопасности. Это серьезный шаг вперед для бренда, который традиционно ассоциировался с простотой и выносливостью, но не всегда мог похвастаться современным уровнем защиты водителя и пассажиров.
Обновление модельного ряда началось с «Патриота» и «Пикапа», однако в ближайшее время изменения коснутся и коммерческой версии «Профи». Ключевые узлы, агрегаты и системы безопасности теперь производятся на предприятиях группы «Соллерс», что позволяет снизить зависимость от импортных комплектующих и повысить локализацию производства. Такой подход станет весомым аргументом для покупателей, которые ценят надежность поставок и сервисное обслуживание.
Интересно, что рестайлинговый УАЗ «Патриот» должен появиться у дилеров уже осенью, а значит, ждать обновленный «Пикап» в продаже осталось недолго. По мнению экспертов, эти изменения способны не только повысить интерес к марке, но и укрепить позиции УАЗа на фоне растущей конкуренции со стороны российских и китайских производителей. Важно отметить, что новые технические решения и высокий уровень локализации могут стать определяющими для корпоративных клиентов и коммерческих автопарков.
УАЗ «Пикап» — одна из моделей, стабильно востребованных как среди частных владельцев, так и в корпоративном секторе. В последние годы спрос на пикапы в России растет, особенно в регионах со сложными климатическими и дорожными условиями. Новая версия способна усилить позиции бренда, если заявленные улучшения подтвердятся в реальной эксплуатации. Важно, что производитель делает ставку на собственную разработку и локализацию, что в условиях санкционных ограничений выглядит стратегически верным шагом.
С учетом последних изменений в российском законодательстве и новых требований к безопасности модернизация отечественных моделей выглядит своевременной. Кстати, недавно обсуждались и новые полномочия военных автоинспекций, что также влияет на требования к автомобилям — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых правилах для военных автоинспекций .
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