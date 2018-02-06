6 февраля 2018, 15:14
Обновленный универсал Mazda6: первое официальное фото
Компания Mazda поделилась официальным черно-белым изображением обновленной «шестерки» в кузове универсал. Автомобиль получил измененные фары и новые материалы отделки салона. Публичный дебют модели состоится в марте на автосалоне в Женеве.
Инженеры Mazda серьезно поработали над шумоизоляцией салона, снизили вибрацию и улучшили аэродинамические характеристики. Список оснащения пополнился адаптивным круиз-контролем, который при необходимости сумеет замедлить автомобиль до полной остановки и вновь возобновить движение. В помощь водителю предложат целый набор электронных помощников, включая инновационную систему кругового обзора. Других технических подробностей об универсале пока не сообщают. Неизвестен даже список доступных моторов.
Обновленный седан Mazda 6 представили в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель получила новый 2,5-литровый турбированный V6, выдающий 253 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом также комплектуется большой кроссовер Mazda CX-9.
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Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
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