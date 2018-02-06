6 февраля 2018, 15:14

Обновленный универсал Mazda6: первое официальное фото

Компания Mazda поделилась официальным черно-белым изображением обновленной «шестерки» в кузове универсал. Автомобиль получил измененные фары и новые материалы отделки салона. Публичный дебют модели состоится в марте на автосалоне в Женеве.
^
Mazda 6
Выпускается с 1987 г.
Новый от 1 224 000 до 1 699 600 Р
Отзывов: 11
Внешне и универсал, и седан Mazda 6 после рестайлинга выглядят в духе концепт-кара Vision Coupe, который определил направление дизайнерской мысли для новых моделей марки. В результате фейслифтинга универсал обзавелся видоизмененными фарами, увеличенными колесными арками и обновленной решеткой радиатора. В салоне должны появиться новые материалы отделки. Например, вставки из японского белого ореха, который обычно используют при изготовлении мебели или музыкальных инструментов.

Инженеры Mazda серьезно поработали над шумоизоляцией салона, снизили вибрацию и улучшили аэродинамические характеристики. Список оснащения пополнился адаптивным круиз-контролем, который при необходимости сумеет замедлить автомобиль до полной остановки и вновь возобновить движение. В помощь водителю предложат целый набор электронных помощников, включая инновационную систему кругового обзора. Других технических подробностей об универсале пока не сообщают. Неизвестен даже список доступных моторов.

Обновленный седан Mazda 6 представили в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель получила новый 2,5-литровый турбированный V6, выдающий 253 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом также комплектуется большой кроссовер Mazda CX-9.

Новинки и концепт кары Мазда 6

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Автомобили до 900 тысяч рублей
Я так смотрю, обсуждение идет между Opel Insignia, Citroen C5 и Nissan Juke. Выскажу свое мнение. Citroen C5 - большая представительская машина, комфортная, у нас они быстро теряют в цене, много электроники, как и в большинстве французов, которая любит выходит из строя по любому поводу (от мелочи типа ...
ГригорийЛапин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mazda Автомудрость Mazda АвтоПитер Mazda Дизайн и тюнинг Mazda Новинки и концепт кары Mazda Новости и акции автосалонов Mazda Автосалоны и дилеры марки Mazda Аренда и прокат авто марки Mazda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mazda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mazda
Главные материалы
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mazda 6
Объявления о продаже Mazda 6
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Обновленный универсал Mazda6: первое официальное фото
{{model_776}}Внешне и универсал, и седан Mazda 6 после рестайлинга выглядят в духе концепт-кара Vision Coupe, который определил направление дизайнерской мысли для новых моделей марки. В результате фейслифтинга универсал обзавелся видоизмененными фарами, увеличенными колесными арками и обновленной решеткой радиатора. В салоне должны появиться новые материалы отделки. Например, вставки из японского белого ореха, который обычно используют при изготовлении мебели или музыкальных инструментов.Инженеры Mazda серьезно поработали над шумоизоляцией салона, снизили вибрацию и улучшили аэродинамические характеристики. Список оснащения пополнился адаптивным круиз-контролем, который при необходимости сумеет замедлить автомобиль до полной остановки и вновь возобновить движение. В помощь водителю предложат целый набор электронных помощников, включая инновационную систему кругового обзора. Других технических подробностей об универсале пока не сообщают. Неизвестен даже список доступных моторов.Обновленный седан Mazda 6 представили в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель получила новый 2,5-литровый турбированный V6, выдающий 253 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Аналогичным агрегатом также комплектуется большой кроссовер Mazda CX-9.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижний Тагил Самарская область Мурманск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG