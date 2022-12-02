Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Автогигант анонсировал перечень оборудования, который будет доступен на автомобиле. Стандартными станут 12-дюймовый диагональный дисплей (30,5 см), съемный пол багажного отделения и центральная консоль с двумя держателями для стаканов. Кроме того, «новый» ID.3 поставляется с новейшим программным обеспечением - это должно повысить производительность системы и позволить автомобилю получать дальнейшие обновления программного обеспечения «по воздуху».
Сегодня опубликованы некоторые эскизы пересмотренной версии ID.3. На них заметны незначительные изменения в форме переднего бампера и нижнего воздухозаборника. Однако обновления кузова в целом или фар выглядят минимальными - насколько это можно понять из предложенных эскизов.
«Дизайн созрел, и мы модернизировали материалы, используемые в интерьере автомобиля, - говорит Имельда Лаббе, член правления по продажам, маркетингу и послепродажным продажам Volkswagen. - Потребности клиентов всегда в центре нашего внимания, поэтому мы сосредоточиваем внимание на том, чтобы адаптировать портфель продуктов к их требованиям».
В официальном заявлении Volkswagen уточняется, что производство ID.3 будет налажено в том числе на главном заводе в Вольфсбурге. Правда, никаких подробностей или точной даты не приводится.
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Автомобиль с ДВС против электрокара: чей пробег обходится дешевле?
Не стоит думать, что жизнь владельцев электромобилей – сплошной «майский день». Глобальная ситуация на рынке энергоносителей такова, что подразумевает неизбежный рост цен на электроэнергию. Страдают кто? Правильно – хозяева «электричек». Читать далее
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-
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