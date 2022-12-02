Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года

Автогигант анонсировал перечень оборудования, который будет доступен на автомобиле. Стандартными станут 12-дюймовый диагональный дисплей (30,5 см), съемный пол багажного отделения и центральная консоль с двумя держателями для стаканов. Кроме того, «новый» ID.3 поставляется с новейшим программным обеспечением - это должно повысить производительность системы и позволить автомобилю получать дальнейшие обновления программного обеспечения «по воздуху».

Сегодня опубликованы некоторые эскизы пересмотренной версии ID.3. На них заметны незначительные изменения в форме переднего бампера и нижнего воздухозаборника. Однако обновления кузова в целом или фар выглядят минимальными - насколько это можно понять из предложенных эскизов.

Volkswagen ID.3 150 л.с Новый от 4 000 000 до 4 000 000 Р

В пресс-релизе компания подтверждает, что «по причине большого отставания в обеспечении потребительских заказов новый ID.3 можно будет ожидать не раньше, чем в IV квартале 2023 года». При этом 5 предварительно сконфигурированных линий оборудования доступны для заказа с 1 декабря 2022-го.

«Дизайн созрел, и мы модернизировали материалы, используемые в интерьере автомобиля, - говорит Имельда Лаббе, член правления по продажам, маркетингу и послепродажным продажам Volkswagen. - Потребности клиентов всегда в центре нашего внимания, поэтому мы сосредоточиваем внимание на том, чтобы адаптировать портфель продуктов к их требованиям».

В официальном заявлении Volkswagen уточняется, что производство ID.3 будет налажено в том числе на главном заводе в Вольфсбурге. Правда, никаких подробностей или точной даты не приводится.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах