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17 февраля 2020, 14:55

Обновленный Volkswagen Passat уже в России

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Фото: Volkswagen
В России стартовали продажи обновленного седана Volkswagen Passat. Автомобиль доступен в трех уровнях оснащения и с двумя моторами на выбор. Цены начинаются от 1 829 000 рублей.
Обновленный Volkswagen Passat уже в России

Фото: Volkswagen

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В соответствии с озвученным ранее планом компания Volkswagen вывела на российский рынок первую новинку 2020 года – рестайлинговый седан Passat. Внешне он почти не отличим от дорестайлингового варианта. Дизайнеры слегка скорректировали форму бамперов, радиаторной решетки и оптики. Главный нюанс – крупная надпись «Passat», которая теперь располагается во всю ширину кормы, как у флагманского лифтбека Arteon.

В моторную гамму для России вошли два бензиновых агрегата. 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с. работает вместе с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатым «роботом». Мотор объемом 2,0 литра (190 л.с.) совместим только с коробкой DSG.

В оснащение базовой версии Respect (от 1 829 000 рублей) входит круиз-контроль, система старт-стоп, функция помощи при старте на подъеме, обогрев и электропривод боковых зеркал, подогрев передних сидений, 6,5-дюймовый экран медиасистемы и 8 динамиков. На следующем уровне Business (от 2 199 000 рублей) появляются передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, датчик дождя, трехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром, электрорегулировки передних сидений и функция массажа для них же. Медиасистема имеет увеличенный до 8,5 дюймов тачскрин, встроенный навигатор и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Наконец, топовая версия Exclusive (от 2 345 000 рублей) может похвастаться системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя, электроприводом двери багажного отделения, а пассажиры второго ряда получают возможность управлять настройками «климата». Опционально можно докупить цифровую «приборку», адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, систему кругового обзора, панорамную крышу, а также пакет «зимних» опций, включающий подогрев задних сидений и отопитель салона с дистанционным запуском.

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Обновленный Volkswagen Passat уже в России
{{material_126865}}В соответствии с озвученным ранее планом компания Volkswagen вывела на российский рынок первую новинку 2020 года – рестайлинговый седан Passat. Внешне он почти не отличим от дорестайлингового варианта. Дизайнеры слегка скорректировали форму бамперов, радиаторной решетки и оптики. Главный нюанс – крупная надпись «Passat», которая теперь располагается во всю ширину кормы, как у флагманского лифтбека Arteon.В моторную гамму для России вошли два бензиновых агрегата. 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с. работает вместе с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатым «роботом». Мотор объемом 2,0 литра (190 л.с.) совместим только с коробкой DSG.В оснащение базовой версии Respect (от 1 829 000 рублей) входит круиз-контроль, система старт-стоп, функция помощи при старте на подъеме, обогрев и электропривод боковых зеркал, подогрев передних сидений, 6,5-дюймовый экран медиасистемы и 8 динамиков. На следующем уровне Business (от 2 199 000 рублей) появляются передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, датчик дождя, трехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром, электрорегулировки передних сидений и функция массажа для них же. Медиасистема имеет увеличенный до 8,5 дюймов тачскрин, встроенный навигатор и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.Наконец, топовая версия Exclusive (от 2 345 000 рублей) может похвастаться системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя, электроприводом двери багажного отделения, а пассажиры второго ряда получают возможность управлять настройками «климата». Опционально можно докупить цифровую «приборку», адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, систему кругового обзора, панорамную крышу, а также пакет «зимних» опций, включающий подогрев задних сидений и отопитель салона с дистанционным запуском.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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