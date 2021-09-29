Обновленный Volkswagen Teramont едет в Россию: все комплектации и цены
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Теперь роль стартовой комплектации выполняет Respect (от 3 846 00 рублей), а Origin отправили в отставку. В список штатного оснащения входят 6 подушек безопасности, сидения, обитые эко-кожей, электропривод водительского кресла, трехзонный климат-контроль, цифровая «приборка», обогрев лобового стекла, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, электропривод пятой двери, камера заднего вида, 8-дюймовый экран медиасистемы с навигатором, адаптивный круиз-контроль и 18-дюймовые колеса.
На следующем уровне Status (от 4 087 000 рублей) появляется обивка сидений из настоящей кожи, вентиляция и электропривод передних сидений, обогрев сидений второго ряда, контурная подсветка салона и приборная панель с несколькими режимами отображения. Версия Exclusive (4 247 000 рублей) может похвастаться 20-дюймовыми колесами, расширенным хромированным декором, камерами кругового обзора, системой удержания в полосе и системой автоматической парковки. Комплектация R-Line (от 4 343 000 рублей) предлагается не только с 2,0-литровым TFSI (220 л.с.), как все остальные версии, но еще и с топовым 249-сильным мотором (3.6 FSI). Она отличается более агрессивным обвесом и спортивным декором в салоне.
- 3 590 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
- 3 597 000 РVolkswagen Teramont 2018 в Москве
- 3 620 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
- 3 730 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
- 3 250 000 РVolkswagen Teramont 2018 в Москве
- 3 680 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
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- 3 349 000 РVolkswagen Teramont 2018 в Москве
- 3 990 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
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