Обновленный кроссовер Volkswagen получил более премиальный салон, но лишился моторов V6

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Семиместный кроссовер Volkswagen Atlas вышел на рынок США в 2017 году, а в 2020-м пережил первый рестайлинг. В том же году линейка пополнилась пятиместным Atlas Cross Sport. Сейчас оба кроссовера подверглись фейслифтингу, причем более крупный Atlas уже во второй раз. Новинки показали публике на автосалоне в Чикаго. Безошибочно узнать рестайлинговую версию можно по более крупной решетке радиатора и светодиодной полосе, соединяющей обновленные фары головного света, которые выполнены в стиле Ford Expedition. Задние фонари теперь соединены друг с другом хромированной планкой, а спойлер стал более массивным.

В салоне появилась полностью переработанная передняя панель с отдельно стоящим 12-дюймовым экраном медиасистемы и 10,25-дюймовой цифровой приборкой, премиальные отделочные материалы и интерьерная подсветка на 30 оттенков. Все комплектации Atlas и Atlas Cross Sport стандартно оснащены трехзонным климат-контролем Climatronic, вентиляцией передних сидений, подогревом руля, беспроводной зарядкой, 6 портами USB-C и голосовым управлением. В топовых комплектациях есть комплекс систем активной безопасности IQ.Drive с адаптивным круиз-контролем и проекционным дисплеем.

Фото: Volkswagen

Из моторной гаммы исчезли двигатели V6. Теперь все кроссоверы доступны исключительно с модернизированными 2,0-литровыми «турбочетверками» TSI мощностью 273 силы и 370 Нм пикового крутящего момента. Прибавка по сравнению с прежней версией оказалась 34 силы. С другой стороны, новый 2,0 TSI оказывается всего на 7 сил слабее отправленной в отставку 3,6-литровой атмосферной «шестерки» VR6. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Продажи в США стартуют в июле 2023 года.

Упомянутые модели: Volkswagen Atlas

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