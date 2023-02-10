Обновленный кроссовер Volkswagen получил более премиальный салон, но лишился моторов V6
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В салоне появилась полностью переработанная передняя панель с отдельно стоящим 12-дюймовым экраном медиасистемы и 10,25-дюймовой цифровой приборкой, премиальные отделочные материалы и интерьерная подсветка на 30 оттенков. Все комплектации Atlas и Atlas Cross Sport стандартно оснащены трехзонным климат-контролем Climatronic, вентиляцией передних сидений, подогревом руля, беспроводной зарядкой, 6 портами USB-C и голосовым управлением. В топовых комплектациях есть комплекс систем активной безопасности IQ.Drive с адаптивным круиз-контролем и проекционным дисплеем.
Из моторной гаммы исчезли двигатели V6. Теперь все кроссоверы доступны исключительно с модернизированными 2,0-литровыми «турбочетверками» TSI мощностью 273 силы и 370 Нм пикового крутящего момента. Прибавка по сравнению с прежней версией оказалась 34 силы. С другой стороны, новый 2,0 TSI оказывается всего на 7 сил слабее отправленной в отставку 3,6-литровой атмосферной «шестерки» VR6. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Продажи в США стартуют в июле 2023 года.
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10.02.2023, 13:45
В Подмосковье обезвредили банду автоподставщиков: пенсионерку, подростка и шеф-повара
Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали троих местных жителей по подозрению в мошенничестве. На их счету не менее шести инсценированных ДТП. Возглавляла банду предприимчивая пенсионерка.Читать далее
-
10.02.2023, 09:42
Названы самые надежные автомобили 2023 года
Эксперты американского агентства JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования надежности автомобилей. Они отметили, что машины становятся все более надежными, а возникающие проблемы, в основном, связаны с электроникой.Читать далее
-
10.02.2023, 08:55
Более 300 тысяч человек подали коллективный иск к Mercedes-Benz Group
Вокруг концерна Mercedes-Benz Group AG разгорается очередной скандал. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению коллективного иска, поданного с немецкому автопроизводителю.Читать далее
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10.02.2023, 08:16
Власти предлагают разрешить инвалидам парковаться бесплатно бессрочно
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР и еще несколько сенаторов выступили с предложением разрешить инвалидами бесплатно пользоваться платными парковками, расположенными вблизи социальных объектов.Читать далее
-
10.02.2023, 00:14
Kia Rio уходит с двух крупных рынков
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