3 марта 2019, 08:07

Обновленые фургоны на базе Lada Granta стали дороже

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Продажи обновленной линейки коммерческих автомобилей на базе Lada Granta стартовали в конце декабря 2018 года. Сейчас эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что все пикапы и фургоны стали дороже. Базовая модификация стоит минимум 682 000 рублей вместо стартовых 648 000 рублей.
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Цены изменились на все без исключения версии пикапов и фургонов на базе Lada Granta. В настоящее время покупатели могут выбирать из 13 различных модификаций в зависимости от типа надстройки и длины колесной базы. Самый простой вариант, бортовая платформа, стоит от 682 000 до 710 000 рублей. Такой автомобиль может перевозить до 780 килограммов груза.

Грузоподъемность промтоварного фургона составляет 670 кг со стандартной базой и 690 кг – с удлиненной. Стоит такой автомобиль сейчас 708 0000 и 721 000 рублей, соответственно. Универсальный фургон имеет 5 модификаций грузоподъемностью от 650 до 700 килограммов. Цены стали выше на 15 000 - 19 000 рублей и теперь составляют от 718 000 до 734 000 рублей. Последний тип, изотермический фургон, стоит от 739 000 рублей (с утолщенной стенкой 50 мм) до 959 000 рублей (с холодильной установкой). Прибавка составила то 15 до 35 тысяч рублей.

Рестайлинговые модели отличаются новым дизайном передней части кузова, выполненном в фирменно X-стиле. В салоне появились эргономичные сидения, а в список оснащения вошли подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок и легкая тонировка стекол. По сравнению с пассажирскими версиями, автомобили имеют полурамную конструкцию кузова и рессорную заднюю подвеску. Двигатель – объемом 1,6 литра 8-клапанный с увеличенным передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7). В январе 2019 года дилеры реализовали 87 коммерческих автомобилей на базе Granta или на 22,5% больше, по сравнению с январем 2018-го.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
насчет 92 - го бензина не то ляпнул. По мануалу 95-й обозначен
стас
АвтоВАЗ показал новое семейство Granta
Жаль конечно, что изменения на столько минимальны. Ожидал конечно же большего.
Дмитрий
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Обновленые фургоны на базе Lada Granta стали дороже
{{material_125382}}Цены изменились на все без исключения версии пикапов и фургонов на базе Lada Granta. В настоящее время покупатели могут выбирать из 13 различных модификаций в зависимости от типа надстройки и длины колесной базы. Самый простой вариант, бортовая платформа, стоит от 682 000 до 710 000 рублей. Такой автомобиль может перевозить до 780 килограммов груза.Грузоподъемность промтоварного фургона составляет 670 кг со стандартной базой и 690 кг – с удлиненной. Стоит такой автомобиль сейчас 708 0000 и 721 000 рублей, соответственно. Универсальный фургон имеет 5 модификаций грузоподъемностью от 650 до 700 килограммов. Цены стали выше на 15 000 - 19 000 рублей и теперь составляют от 718 000 до 734 000 рублей. Последний тип, изотермический фургон, стоит от 739 000 рублей (с утолщенной стенкой 50 мм) до 959 000 рублей (с холодильной установкой). Прибавка составила то 15 до 35 тысяч рублей.Рестайлинговые модели отличаются новым дизайном передней части кузова, выполненном в фирменно X-стиле. В салоне появились эргономичные сидения, а в список оснащения вошли подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок и легкая тонировка стекол. По сравнению с пассажирскими версиями, автомобили имеют полурамную конструкцию кузова и рессорную заднюю подвеску. Двигатель – объемом 1,6 литра 8-клапанный с увеличенным передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7). В январе 2019 года дилеры реализовали 87 коммерческих автомобилей на базе Granta или на 22,5% больше, по сравнению с январем 2018-го.
2019-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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