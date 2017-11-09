Обновлённый Lexus NX поступил в продажу
Новинка 2018 модельного года предлагается в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с.; NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра с турбонаддувом, выдающим 238 л. с.; а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный.
Для переднеприводного NX 200 предусмотрены комплектации Comfort и Progressive. В комплектации Progressive автомобиль оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти. Также список опций комфорта дополняется обогревом рулевого колеса.
Наконец, комплектация Premium предлагается по цене 2 812 000 рублей и отличается фирменными накладками на пороги дверей с логотипом Lexus, отделкой сидений перфорированной кожей (в комплектации Progressive используется искусственная кожа Tahara), электрорегулировкой сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, наличием электропривода багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором. Здесь также устанавливается беспроводное индукционное зарядное устройство.
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