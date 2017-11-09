9 ноября 2017, 15:52

Обновлённый Lexus NX поступил в продажу

В России стартовали продажи обновленного вседорожника Lexus NX. Автомобиль будет доступен в трех версиях и 12 комплектациях, с двумя вариантами бензиновых двигателей или гибридной силовой установкой. Стоимость модели составит от 2 257 000 до 3 678 000 рублей.
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Новинка 2018 модельного года предлагается в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с.; NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра с турбонаддувом, выдающим 238 л. с.; а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный.

Для переднеприводного NX 200 предусмотрены комплектации Comfort и Progressive. В комплектации Progressive автомобиль оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти. Также список опций комфорта дополняется обогревом рулевого колеса.

Lexus NX
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 114 000 до 3 266 000 Р
Отзывов: 2
В полноприводном исполнении NX 200 AWD клиентам предлагается выбор между комплектациями Progressive, Luxury и Luxury Safety. В Luxury предлагается электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и наклону, электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, деревянные декоративные вставки в интерьере, беспроводная индукционная зарядная панель для мобильных устройств. Также в этой комплектации устанавливается мультимедийная система с 10 динамиками, навигацией и 10,3-дюймовым цветным монитором на центральной консоли.

Наконец, комплектация Premium предлагается по цене 2 812 000 рублей и отличается фирменными накладками на пороги дверей с логотипом Lexus, отделкой сидений перфорированной кожей (в комплектации Progressive используется искусственная кожа Tahara), электрорегулировкой сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, наличием электропривода багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором. Здесь также устанавливается беспроводное индукционное зарядное устройство.

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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Тест Lexus NX: граненый рубин
Поскромничали они с мощностями, слишком поскромничали.
taran
Первые официальные фото Lexus NX
Если присмотреться Мазда СХ -5
Олег
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Обновлённый Lexus NX поступил в продажу
Новинка 2018 модельного года предлагается в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с.; NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра с турбонаддувом, выдающим 238 л. с.; а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный.Для переднеприводного NX 200 предусмотрены комплектации Comfort и Progressive. В комплектации Progressive автомобиль оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти. Также список опций комфорта дополняется обогревом рулевого колеса. {{model_6133}} В полноприводном исполнении NX 200 AWD клиентам предлагается выбор между комплектациями Progressive, Luxury и Luxury Safety. В Luxury предлагается электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и наклону, электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, деревянные декоративные вставки в интерьере, беспроводная индукционная зарядная панель для мобильных устройств. Также в этой комплектации устанавливается мультимедийная система с 10 динамиками, навигацией и 10,3-дюймовым цветным монитором на центральной консоли. Наконец, комплектация Premium предлагается по цене 2 812 000 рублей и отличается фирменными накладками на пороги дверей с логотипом Lexus, отделкой сидений перфорированной кожей (в комплектации Progressive используется искусственная кожа Tahara), электрорегулировкой сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, наличием электропривода багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором. Здесь также устанавливается беспроводное индукционное зарядное устройство.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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