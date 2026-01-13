Кто зарабатывает больше — дилеры или частники? Разбираемся в деталях рынка

Оборот автосервисов в России в 2025 году превысил 1,2 трлн рублей

Рынок автосервисных услуг в России удивил масштабом. Эксперты раскрыли неожиданные цифры. Официальные дилеры уступили независимым мастерским. Владелец авто все чаще сам становится механиком. Какие услуги оказались самыми востребованными - читайте в материале.

В 2025 году российский рынок автосервисных услуг продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув оборота в 1 трлн 204,1 млрд рублей. Аналитики агентства «Автостат» провели масштабное исследование, охватившее 69 регионов страны, где сосредоточено подавляющее большинство автомобилей. Такой результат стал неожиданностью даже для самих участников рынка.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей по-прежнему занимают лидирующие позиции, обеспечив 719,1 млрд рублей оборота. Однако наибольший интерес вызывает структура распределения доходов между различными участниками рынка. Официальные дилеры, несмотря на громкие вывески и развитую инфраструктуру, контролируют лишь 8,5% рынка - это 60,7 млрд рублей. Независимые станции технического обслуживания заняли куда более весомую долю - 37%, что эквивалентно 267,4 млрд рублей.

Самым же неожиданным оказался тот факт, что более половины всех работ - 54,5% или 391 млрд рублей - выполняются владельцами автомобилей самостоятельно или с помощью частных механиков. Это говорит о растущем недоверии к крупным сервисам и желании сэкономить на обслуживании. Россияне все чаще предпочитают решать проблемы с автомобилем своими руками или обращаться к проверенным мастерам «по знакомству».

В расчетах экспертов учитывалась исключительно стоимость работ, без учета запчастей и расходных материалов. Такой подход позволяет объективно оценить именно услуги, а не общий объем рынка автокомпонентов. Среди наиболее востребованных направлений выделяются мойка автомобилей - 221 млрд рублей, шиномонтаж - 46,8 млрд рублей и кузовной ремонт - 217,2 млрд рублей. Эти услуги остаются неизменно популярными, несмотря на экономические колебания и рост цен.

Как сообщает «Российская Газета», в ближайшем будущем рынок автосервисов может столкнуться с новым витком подорожания. Уже сейчас эксперты прогнозируют рекордный рост цен на услуги в 2026 году. Причины - инфляция, дефицит квалифицированных кадров и увеличение стоимости аренды помещений. Впрочем, для многих россиян самостоятельный ремонт и обслуживание автомобиля становятся не только способом сэкономить, но и своеобразным хобби.