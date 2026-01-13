Кто зарабатывает больше — дилеры или частники? Разбираемся в деталях рынка

13 января 2026, 09:32
Оборот автосервисов в России в 2025 году превысил 1,2 трлн рублей
Оборот автосервисов в России в 2025 году превысил 1,2 трлн рублей
Рынок автосервисных услуг в России удивил масштабом. Эксперты раскрыли неожиданные цифры. Официальные дилеры уступили независимым мастерским. Владелец авто все чаще сам становится механиком. Какие услуги оказались самыми востребованными - читайте в материале.
В 2025 году российский рынок автосервисных услуг продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув оборота в 1 трлн 204,1 млрд рублей. Аналитики агентства «Автостат» провели масштабное исследование, охватившее 69 регионов страны, где сосредоточено подавляющее большинство автомобилей. Такой результат стал неожиданностью даже для самих участников рынка.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей по-прежнему занимают лидирующие позиции, обеспечив 719,1 млрд рублей оборота. Однако наибольший интерес вызывает структура распределения доходов между различными участниками рынка. Официальные дилеры, несмотря на громкие вывески и развитую инфраструктуру, контролируют лишь 8,5% рынка - это 60,7 млрд рублей. Независимые станции технического обслуживания заняли куда более весомую долю - 37%, что эквивалентно 267,4 млрд рублей.
Самым же неожиданным оказался тот факт, что более половины всех работ - 54,5% или 391 млрд рублей - выполняются владельцами автомобилей самостоятельно или с помощью частных механиков. Это говорит о растущем недоверии к крупным сервисам и желании сэкономить на обслуживании. Россияне все чаще предпочитают решать проблемы с автомобилем своими руками или обращаться к проверенным мастерам «по знакомству».
В расчетах экспертов учитывалась исключительно стоимость работ, без учета запчастей и расходных материалов. Такой подход позволяет объективно оценить именно услуги, а не общий объем рынка автокомпонентов. Среди наиболее востребованных направлений выделяются мойка автомобилей - 221 млрд рублей, шиномонтаж - 46,8 млрд рублей и кузовной ремонт - 217,2 млрд рублей. Эти услуги остаются неизменно популярными, несмотря на экономические колебания и рост цен.
Как сообщает «Российская Газета», в ближайшем будущем рынок автосервисов может столкнуться с новым витком подорожания. Уже сейчас эксперты прогнозируют рекордный рост цен на услуги в 2026 году. Причины - инфляция, дефицит квалифицированных кадров и увеличение стоимости аренды помещений. Впрочем, для многих россиян самостоятельный ремонт и обслуживание автомобиля становятся не только способом сэкономить, но и своеобразным хобби.
Похожие материалы
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:23
Уникальный автодом на базе УАЗ СГР: автономия и комфорт для путешествий мечты
Грузинские мастера создали автодом на базе УАЗ СГР. Внедорожник получил усиленную раму и автономные системы. Внутри - кухня, санузел и четыре спальных места. Электричество обеспечивают солнечные панели. Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
13.01.2026, 16:54
Виртуальный рестайлинг Mercedes-Benz E-Class 2027: как изменится W214
Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.Читать далее
-
13.01.2026, 16:45
Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек
Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 16:34
Тест-драйв гибридного Voyah Free Sport Edition: реальный запас хода и нюансы эксплуатации
Voyah Free Sport Edition удивил не только внешностью, но и техническими решениями. Мы выяснили, каков реальный запас хода гибрида в городе и на трассе. В материале - детали о динамике, комфорте и расходе. Оценили плюсы и минусы, а также разобрались, кому подойдет такой кроссовер.Читать далее
Похожие материалы
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:23
Уникальный автодом на базе УАЗ СГР: автономия и комфорт для путешествий мечты
Грузинские мастера создали автодом на базе УАЗ СГР. Внедорожник получил усиленную раму и автономные системы. Внутри - кухня, санузел и четыре спальных места. Электричество обеспечивают солнечные панели. Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
13.01.2026, 16:54
Виртуальный рестайлинг Mercedes-Benz E-Class 2027: как изменится W214
Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.Читать далее
-
13.01.2026, 16:45
Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек
Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 16:34
Тест-драйв гибридного Voyah Free Sport Edition: реальный запас хода и нюансы эксплуатации
Voyah Free Sport Edition удивил не только внешностью, но и техническими решениями. Мы выяснили, каков реальный запас хода гибрида в городе и на трассе. В материале - детали о динамике, комфорте и расходе. Оценили плюсы и минусы, а также разобрались, кому подойдет такой кроссовер.Читать далее