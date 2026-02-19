Крыша автозавода рухнула из-за снега и люди оказались под завалами

Обрушение крыши на заводе «Моторинвест» в Липецкой области: что известно о происшествии

В Липецкой области произошло ЧП: на автозаводе, где собирают электромобили Evolute, внезапно обрушилась крыша нового цеха. Спасатели извлекли пятерых человек, но поиски продолжаются. Почему это случилось и что будет дальше - в материале.

События на автозаводе «Моторинвест» в Липецкой области вмиг стали одной из самых обсуждаемых тем среди российских автомобилистов. Причина проста: речь идет не только о безопасности на производстве, но и о судьбе одного из немногих отечественных предприятий, выпускающих электромобили Evolute. Обрушение крыши нового цеха - тревожный сигнал для всей отрасли, ведь подобные инциденты могут повлиять на доверие к российскому автопрому и вызвать вопросы к качеству строительства современных заводов.

Днем 19 февраля в сварочном цехе, который был введен в эксплуатацию всего три месяца назад, внезапно рухнула кровля. По предварительным данным, причиной стала масса снега, скопившаяся на крыше и не убранная вовремя. В результате конструкция не выдержала нагрузки, и металлические фермы вместе с железобетонными опорами сложились, как карточный домик. В этот момент в цехе находились около пятидесяти сотрудников, и только удачное стечение обстоятельств - обеденный перерыв - спасло многих от серьезных травм.

Спасательные службы прибыли на место практически сразу. По словам губернатора Липецкой области, группировка сил постоянно увеличивалась, чтобы ускорить разбор завалов. Уже в первые часы удалось извлечь пятерых человек, которых тут же осмотрели медики. К счастью, их жизни ничего не угрожает, но точное число пострадавших пока неизвестно - под завалами могут оставаться еще люди. Поисково-спасательные работы продолжаются, и каждый час на счету.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что разрушения значительные: часть стены цеха обрушилась, а груды металла и бетона перемешались со снегом. Декор верхней части здания, выполненный в цветах российского триколора, теперь едва различим среди обломков. Рабочие, оказавшиеся под завалами, подавали сигналы, и спасатели слышали крики из-под груды конструкций. Это добавило драматизма и без того напряженной ситуации.

Производство на заводе полностью остановлено. Руководство предприятия пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на необходимость выяснить все обстоятельства случившегося. Тем временем прокуратура Липецкой области уже начала проверку по факту обрушения, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, связанной с нарушением требований охраны труда. На месте работает прокурор района, координируя действия всех служб.

Этот инцидент поднимает сразу несколько острых вопросов. Во-первых, насколько тщательно соблюдаются нормы эксплуатации и обслуживания новых промышленных объектов? Во-вторых, кто несет ответственность за своевременную очистку кровли от снега, особенно в регионах с суровыми зимами? И, наконец, как подобные происшествия скажутся на репутации отечественных производителей электромобилей, которые и так сталкиваются с недоверием со стороны покупателей?