19 ноября 2026, 11:41
Невтыковые моторы ушли в прошлое: как не убить двигатель из-за одной ошибки с ремнем ГРМ
Невтыковые моторы ушли в прошлое: как не убить двигатель из-за одной ошибки с ремнем ГРМ
После обрыва ремня клапаны могут повредить поршни, а ремонт нередко заканчивается заменой двигателя. Узнайте реальные сроки замены ремня ГРМ для популярных иномарок. Почему правило «раз в 100 тысяч» больше не работает и чем опасны «мокрые» ремни в масле.
При обрыве ремня клапаны могут столкнуться с поршнями. Итогом становятся поврежденные поршни, сломанные клапаны или серьезный ремонт двигателя. На так называемых «втыковых» моторах нарушение фаз газораспределения может привести к контакту клапанов с поршнями. Поэтому, как выяснил 110km.ru, ориентироваться на общий срок для всех машин нельзя: регламент зависит от модели и двигателя, от года выпуска и кода мотора.
Ремень соединяет коленчатый вал с распределительным и синхронизирует работу клапанного механизма. Его внутренние зубья входят в зацепление с зубчатыми шкивами, не давая приводу проскальзывать. В зависимости от конструкции он может вращать водяной насос или балансирные валы.
Сроки замены зависят от автомобиля
Производитель указывает интервал в километрах и годах. Менять ремень необходимо, когда наступит первый из этих сроков. Единого правила вроде замены через 100 тысяч километров для всех машин нет. В регламентах встречается диапазон от 60 000 до 240 000 километров. Для более старых автомобилей интервал обычно короче. Например, Golf IV 2000 года с мотором 1.9 TDI (VEP) требует замены через 60 000 километров, тогда как для Golf VII 2017 года с 1.5 TSI указано уже 240 000 километров.
В таблице регламентов для Citroën C3 2018-2023 с мотором 1.2 PureTech указаны 120 000 километров или шесть лет; ремень работает в масляной ванне. Ford Fiesta 2019-2024 с 1.0 EcoBoost требует замены уже через 240 000 километров либо десять лет, хотя ремень также находится в масляной ванне.
Для Mercedes-Benz A-Класса с A 180 d указан интервал 200 000 километров или десять лет. Nissan Qashqai 2014-2018 с 1.5 dCi и Opel Mokka 2012-2018 с 1.6 EcoFlex обслуживаются через 150 000 километров или шесть лет. Для Peugeot 308 2014-2018 с 1.6 HDi регламент составляет 180 000 километров или десять лет.
Renault Clio 2012-2018 с 1.2 16 V 75 требует замены через 150 000 километров или шесть лет. Для Škoda Octavia 2013-2019 с 2.0 TDI указан пробег 210 000 километров, срок в годах не приведен.
Точный регламент необходимо сверять с сервисными данными автомобиля и VIN. Если история обслуживания купленного подержанного автомобиля неизвестна, срок замены нельзя считать подтвержденным. Проверьте сервисные документы, наклейку в моторном отсеке или данные производителя.
Что входит в работу и чем опасен износ
Цена зависит от конструкции и того, насколько сложно добраться до привода. На старой машине замена может стоить несколько сотен евро, на более новой доходить до тысяч. Основную часть расходов определяет работа, а не сам ремень. Чем больше деталей закрывают доступ к нему, тем дольше длится ремонт. Смету необходимо проверять по составу работ: оценка замен должна учитывать состояние узлов, а не только предложение мастерской.
При замене обычно ставят новый натяжной ролик; в зависимости от автомобиля меняют и водяной насос. Часто вместе с ремнем обновляют натяжитель и ролики: неисправность этих деталей может повредить новый привод. Сервис может осмотреть ремень визуально, но наружная поверхность не всегда показывает состояние внутренних зубьев, корда и резиновой основы. Такая проверка не отменяет заводской график. Техническую консультацию для обзора предоставил Maximilian Bauer из ADAC Technik Zentrum.
Если привод оборвется, нарушатся фазы газораспределения. На большинстве современных двигателей это может привести к контакту клапанов с поршнями и тяжелым повреждениям; иногда требуется новый блок двигателя. Исключение составляют редкие невтыковые двигатели (например, на ранних Lada Granta с мотором 1.6), где клапаны и поршни не сталкиваются. В современных моторах подобные конструкции почти исчезли из-за высокой степени сжатия.
Самостоятельная замена требует опыта и нередко специального инструмента. Даже смещение ремня на один зуб меняет фазы и может повредить двигатель, поэтому ошибку при установке нельзя считать мелочью. Для работы нужен ремонтный регламент конкретной машины.
Осмотр подержанной машины и ремень в масле
При покупке автомобиля с пробегом проверьте историю обслуживания и отметку о замене под капотом: на наклейке обычно указано значение одометра на момент установки нового ремня. Если подтверждений нет, срок замены следует считать неподтвержденным. Для машины с ремнем в масляной ванне важно выяснить, применялось ли предписанное моторное масло и соблюдался ли интервал его замены.
Подобный привод использовали, в частности, Stellantis и Ford. Ремень работает внутри двигателя, снижая трение, расход и шум, однако его износ труднее оценить снаружи. В отдельных случаях материал разрушался раньше срока, а частицы попадали в систему смазки и могли вызвать серьезные повреждения. Для этих моторов особенно важны правильное масло и соблюдение регламента.
Stellantis перевел двигатель 1.2 PureTech с ремня в масляной ванне на более надежную цепь. Сама цепь также подвержена износу: со временем она может растянуться и создать риск повреждения двигателя. Ременные приводы встречаются и в других системах: клиновой или поликлиновой ремень связывает коленчатый вал с генератором, а иногда приводит компрессор кондиционера.
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